ROKETSAN’ın ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) ile FNSS’nin KAPLAN HİBRİT platformunun birleşmesiyle ortaya çıkan araç, modern savaş sahasının ihtiyaçlarına bütünleşik bir çözüm sunuyor. Sistem; yapay zeka destekli tespit, elektromanyetik karıştırma (soft kill) ve lazerle imha (hard kill) yeteneklerini tek bir gövdede buluşturuyor.

FNSS Yurtiçi İş Geliştirme ve Programlar Direktörü Kerem Kaplan, aracın kabiliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sürücüsüz, tamamen otonom hareket edebilen bu araç, verilen rotayı hassasiyetle takip edebiliyor. Gerektiğinde insanlı olarak da kullanılabiliyor. Üzerindeki lazer sistemi, yüksek elektrik gücüne ihtiyaç duyuyor; hibrit platformumuz bu enerjiyi ilave bir jeneratöre gerek duymadan sağlayabiliyor. Bu teknoloji sayesinde, özellikle düşük maliyetli dronları 'sıfır maliyetle' yakarak etkisiz hale getiriyoruz."

Çok Yönlü Savunma: Mini-mikro İHA’lar, sürü dronlar, dolanan mühimmatlar ve EYP düzeneklerine karşı etkin koruma.

Enerji Yönetimi: Sahra hastanesini besleyebilecek veya lazer silahını çalıştırabilecek yüksek elektrik üretim kapasitesi.

Sessiz ve Operasyonel: Hibrit güç grubu sayesinde sessiz sürüş ve uzun süreli görev icrası.

Entegre Mimari: Sensör füzyonu ve karar destek mekanizmalarıyla "algılayan ve karar veren" akıllı platform.



Fuar kapsamında FNSS ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında önemli bir imza töreni de gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterini güçlendirmek amacıyla 27 adet ek ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı) tedariki için sözleşme imzalandı.

Baltık Denizi’ndeki "Steadfast" tatbikatında zorlu iklim koşullarında sergilediği performansla uluslararası alanda beğeni toplayan ZAHA’ların, yeni sözleşme kapsamında üretimlerine kısa sürede başlanması hedefleniyor. Kaplan, daha önce teslim edilen 27 aracın aktif olarak kullanıldığını ve yeni teslimatlarla amfibi harekat kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarılacağını belirtti.