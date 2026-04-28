28 Nisan 2026 Salı
Anasayfa Gündem Dünyanın gözü üzerinde: Milli füze KARAOK sınırları aştı

ROKETSAN'ın milli tanksavar füzesi KARAOK, zorlu testlerde 4’te 4 yaparak yabancı basını kendine hayran bıraktı. ABD medyasının "korkusuz" ve "keskin" olarak tanımladığı milli güç, modern savaşın kurallarını yeniden yazıyor.

Abdullah Kerzi
4 Atış, 4 Tam İsabet!

KARAOK, farklı savaş senaryoları altında gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla tamamladı. Her menzilde hedefi imha eden milli füze, Türk mühendisliğinin ulaştığı noktayı dünyaya kanıtladı.

1 6
76 Metreden 2 Kilometreye Esnek Güç

Sadece uzak mesafede değil, 76 metre gibi çok kısa menzillerde de kusursuz çalışan KARAOK, piyadeye savaş alanında benzersiz bir esneklik sunuyor. Defense News: "İsabeti keskin ve güvenilir."

2 6
Tankların Kabusu: Üstten Vuruş!

KARAOK, tankların en zayıf noktası olan kule üzerinden saldırı yapabiliyor. 1400 ve 2050 metrelerdeki "üstten saldırı" testlerinde sergilediği performansla en güçlü zırhları bile saf dışı bıraktı.

3 6
"Ateşle ve Unut" Teknolojisi

Omuzdan ateşlenen KARAOK, "Ateşle ve Unut" sistemiyle çalışıyor. Füze ateşlendikten sonra hedefini kızılötesi arayıcı başlığıyla kendi bulurken, personel hızla güvenli bölgeye geçebiliyor.

4 6
NATO İçin Stratejik Hamle

Yerli ve milli imkanlarla üretilen KARAOK, Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirirken NATO’nun caydırıcılığını da artırıyor. Uzmanlar, bu yerli kapasitenin ittifakın dayanıklılığını güçlendirdiğini vurguluyor.

5 6
Modern Savaşın Yeni Hakimi

125 mm çapında tandem harp başlığına sahip olan KARAOK; sadece tankları değil, beton sığınakları ve zırhlı araçları da yok edebiliyor. KARAOK, sahadaki düşman için artık en büyük tehdit.

6 6
