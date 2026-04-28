Dünyanın gözü üzerinde: Milli füze KARAOK sınırları aştı

4 Atış, 4 Tam İsabet!
KARAOK, farklı savaş senaryoları altında gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla tamamladı. Her menzilde hedefi imha eden milli füze, Türk mühendisliğinin ulaştığı noktayı dünyaya kanıtladı.
76 Metreden 2 Kilometreye Esnek Güç
Sadece uzak mesafede değil, 76 metre gibi çok kısa menzillerde de kusursuz çalışan KARAOK, piyadeye savaş alanında benzersiz bir esneklik sunuyor. Defense News: "İsabeti keskin ve güvenilir."
Tankların Kabusu: Üstten Vuruş!
KARAOK, tankların en zayıf noktası olan kule üzerinden saldırı yapabiliyor. 1400 ve 2050 metrelerdeki "üstten saldırı" testlerinde sergilediği performansla en güçlü zırhları bile saf dışı bıraktı.
"Ateşle ve Unut" Teknolojisi
Omuzdan ateşlenen KARAOK, "Ateşle ve Unut" sistemiyle çalışıyor. Füze ateşlendikten sonra hedefini kızılötesi arayıcı başlığıyla kendi bulurken, personel hızla güvenli bölgeye geçebiliyor.
NATO İçin Stratejik Hamle
Yerli ve milli imkanlarla üretilen KARAOK, Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirirken NATO’nun caydırıcılığını da artırıyor. Uzmanlar, bu yerli kapasitenin ittifakın dayanıklılığını güçlendirdiğini vurguluyor.
Modern Savaşın Yeni Hakimi
125 mm çapında tandem harp başlığına sahip olan KARAOK; sadece tankları değil, beton sığınakları ve zırhlı araçları da yok edebiliyor. KARAOK, sahadaki düşman için artık en büyük tehdit.