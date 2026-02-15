Birecik’teki Fırat Nehri kıyısında 1977 yılında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonu'nda bulunan kelaynaklar, yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirle beslenip her yıl şubat ayı sonunda doğaya bırakılıyor.

Bahar aylarında üreme döneminin başlamasıyla nehir kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan kelaynaklar, göç mevsiminin gelmesi nedeniyle tekrar ağustos ayında kafese alınıyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kelaynakların neslini korumak için büyük özen gösterdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bereketin sembolü olan 277 kelaynak kuşun bulunduğu kafesi açıp onları doğaya bıraktık. Kelaynaklar dünyada Fas ve Türkiye'de bulunuyor. Kelaynak, Birecik'in markası olan bir hayvan türü ve nesli tükendiği için koruma altında. Geçen yıl uğurladığımız 45 kuşumuzun 17'si göç etti, geri kalanları buradaki ortamı tercih edip göç etmeye yönelmedi. Bugün 277 kuşumuzu kafesten alıp yuvalarına nakledeceğiz. Yuvalarında artık yavaş yavaş üreme mevsimine doğru yönelen bir süreç onları bekliyor olacak. Kelaynaklar Birecik için bir değer."

Yapılan konuşmaların ardından kafeste tutulan kelaynaklar Vali Şıldak tarafından kafes kilitleri açılarak yan taraftaki doğal alana bırakıldı.

Kelaynak kuşu ne yer?

Bu kuşların önemli bir özelliği de “tek eşli” olmalarıdır. Kelaynaklar genelde böcekle beslenen bir türdür. Diğer taraftan akrep, kertenkele, yılan ve kurbağalarla, yeri gagayla eşeleyerek veya delik ve çatlakları karıştırarak beslenirler. Yörede bolluk ve bereketin sembolü olarak bilinir ve kutsal sayılır.