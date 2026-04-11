ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyetler, sorunlara çözüm bulmaya ve anlaşma sağlamaya çalışacak. Türkiye’nin eski Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım, masadaki dosyanın ana başlıklar ve alt başlıklar dikkate alındığında çok kalabalık olduğunu belirterek, “Görüşmelerde genel çerçeve oluşturulursa olumlu bir başlangıç olur. Kısa bir süre zarfında görüşmelerden sonuç alınamayacağı için aylarca sürebilir. Bu süreçte istenmeyen adımlar da atılabilir bölgede. Bu süreçler bu olayları dikkate alarak yürütülür. Önümüzdeki görüşmeler her yanıyla çok önemli” dedi.

Pakistan’da başlayan görüşmelerin uluslararası ilişkiler açısından önemli olduğunu ve bütün dünya tarafından dikkat ile takip edildiğini kaydeden Ümit Yardım, şunları söyledi;

“İki tarafta Pakistan’da görüşme yapılmasına ‘evet ‘dedi. Pakistan her iki ülkeye de yakın duruyor ve mesafesi de eşit. Pakistan son dönemde ABD Başkanı Trump ile ilişkileri geliştirmek için adım attı. Bu yönde girişimleri olan bir ülke. Bu İran için ters gelebilir ama bir başka açıdan baktığımızda İsrail ile yakınlığı ABD gibi değil. İsrail’i hâlâ tanımamış bir ülke. İran’ın da komşusu. İki taraf içinde şartları sağlıyor bu anlamda. Ayrıca Pakistan bu noktada iki ülke heyetlerine verdiği önemi karşılama sırasında oluşturduğu görünüm ile ortaya koydu. Üst düzey yetkilileri hemen hepsi oradaydı. Elbette görüşmelerin Pakistan da olmasından dolayı Pakistan buradan kendisine uluslararası ilişkilerde kimse yapamadı ben yaptım anlayışı kapsamında prestij algısı oluşturup sonuç almak isteyecektir .“

Görüşmelerde Türkiye’nin de katkısının olduğunu dile getiren Ümit Yardım, “Türkiye, NATO üyesi bir ülke. NATO bu savaşın içinde olmasa bile ABD’nin buradaki varlığı elbette ki İran’ı tedirgin eder. Bu nedenle İran başından beri söylemese de gerek nükleer görüşmelerin, gerekse barış görüşmelerinin NATO üyesi olan Türkiye’de olmasına sıcak bakmadı, istemedi. ABD ile Türkiye’nin NATO’da olması Türkiye’nin mevcut tavrına rağmen İran’ı rahatsız eden bir durum oluşturuyor” dedi.

Tarafların masaya oturmasının bu aşamada çok önemli olduğunu ifade eden Ümit Yardım sözlerini şöyle sürdürdü:

” Lübnan’a yönelik saldırılar konusunda farklı tutumları var. Bu nedenle masada bu konu sorunlu başlık olmasına rağmen geldiler. Bir başka nokta bu düzeyde katılım. ABD Başkan Yardımcısı ile İran Meclis Başkanının heyetlere başkanlık etmesi dikkat çekici. Bu tür görüşmeler genel olarak Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılır. Daha önce heyetler görüşür, daha sonra bakanlar istişare eder en son devlet başkanlığı yetkilileri düzeyine çıkar. Burada bu düzeyde katılım daha önce yapılan arka kapı görüşmelerinde belli noktaya gelindiğine işaret ediyor. Buna rağmen heyet başkanlarının ikisinin de iç politikaya yönelik beklentileri var. ABD Başkan yardımcısının olsun, İran Meclis başkanını olsun iç politika beklentileri bazen küçük konuların bile büyümesine neden olabilir. Bunun nedeni hayat başkanlarının iç politika beklentileri nedeniyle popülist yaklaşımlarının öne çıkabileceğinden kaynaklanıyor. Zaten iki tarafın başkanları da yaptıkları açıklamalar ile sonuç alınamaması durumunda sorumluluğu karşı tarafa yıkmanın zeminini hazırladılar. Bunun da nedeni belli.”

Görüşme masasındaki dosyada bulunan başlıkların kalabalık olduğunu kaydeden Ümit Yardım, “ İki ülkede aslında çatışmalarda tıkanma noktasına gelmişti. Görüşmelere bu notu da düşmek gerekir. Öte yandan başlıklara baktığımızda; Nükleer teknoloji, İran’ın füze teknolojisi, İran’ın komşuları ile olan ilişkiler, Hürmüz Boğazı, Lübnan’a yönelik saldırılar, bölgesel güvenlik bunların hepsi alt başlıkları da düşünüldüğünde ciddi konular. Müzakerelerin başlaması çok önemli. Bundan sonrasını zaman gösterecektir” dedi.