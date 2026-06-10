Yeniçağ Gazetesi
10 Haziran 2026 Çarşamba
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede

Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede

Give Me Sport tarafından açıklanan listede, futbol tarihinin en yetenekli 20 ismi sıralandı. Ronaldinho’nun zirvede yer aldığı listede birçok efsane isim dikkat çekti. Süper Lig'de forma giymiş 2 yıldız da listede yer aldı. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 1

Futbol sadece gol atmak değil, aynı zamanda yetenek ve şovun da ön planda olduğu bir oyun olarak görülüyor.

1 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 2

Rakiplerini çalımlarıyla adeta çaresiz bırakan ve izleyenleri büyüleyen dünyanın en yetenekli futbolcuları Give Me Sport tarafından açıklandı. Süper Lig'de forma giymiş 2 yıldız da listede yer aldı.

2 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 3

Sabah'ın derlediği habere göre işte sahada yaptıklarıyla tribünleri ayağa kaldıran en özel 20 isim…

3 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 4

DÜNYANIN EN YETENEKLİ 20 FUTBOLCUSU

20- Sergio Busquets

4 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 5

19- Dimitar Berbatov

5 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 6

18- Juan Roman Riquelme

6 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 7

17- Santi Cazorla

7 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 8

16- Eden Hazard

8 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 9

15- Andres Iniesta

9 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 10

14- Hatem Ben Arfa

10 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 11

13- Michael Laudrup

11 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 12

12- George Best

12 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 13

11- Cristiano Ronaldo

13 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 14

10- Ricardo Quaresma

14 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 15

9- Neymar

15 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 16

8- Thierry Henry

16 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 17

7- Zinedine Zidane

17 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 18

6- Diego Armando Maradona

18 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 19

5- Johan Cruyff

19 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 20

4- Lionel Messi

20 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 21

3- Jay-Jay Okocha

21 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 22

2- Ronaldo Nazario

22 23
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede - Resim: 23

1- Ronaldinho

23 23
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro