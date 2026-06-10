Futbol sadece gol atmak değil, aynı zamanda yetenek ve şovun da ön planda olduğu bir oyun olarak görülüyor.
Dünyanın futbol tarihinin en yetenekli 20 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den 2 yıldız listede
Give Me Sport tarafından açıklanan listede, futbol tarihinin en yetenekli 20 ismi sıralandı. Ronaldinho’nun zirvede yer aldığı listede birçok efsane isim dikkat çekti. Süper Lig'de forma giymiş 2 yıldız da listede yer aldı. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Rakiplerini çalımlarıyla adeta çaresiz bırakan ve izleyenleri büyüleyen dünyanın en yetenekli futbolcuları Give Me Sport tarafından açıklandı. Süper Lig'de forma giymiş 2 yıldız da listede yer aldı.
Sabah'ın derlediği habere göre işte sahada yaptıklarıyla tribünleri ayağa kaldıran en özel 20 isim…
DÜNYANIN EN YETENEKLİ 20 FUTBOLCUSU
20- Sergio Busquets
19- Dimitar Berbatov
18- Juan Roman Riquelme
17- Santi Cazorla
16- Eden Hazard
15- Andres Iniesta
14- Hatem Ben Arfa
13- Michael Laudrup
12- George Best
11- Cristiano Ronaldo
10- Ricardo Quaresma
9- Neymar
8- Thierry Henry
7- Zinedine Zidane
6- Diego Armando Maradona
5- Johan Cruyff
4- Lionel Messi
3- Jay-Jay Okocha
2- Ronaldo Nazario
1- Ronaldinho