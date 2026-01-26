Özbekistan, Rusya, Brezilya, Yunanistan ve Belçika başta olmak üzere birçok ülkeden tanınmış bestecinin eserlerini kendisine ithaf ettiği Bayramoğulları, bu prestijli ödülü alan ilk Türk sanatçı olmanın gururunu yaşadı. Flüt dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan, 22 ülkeden 56 jüri üyesinin ortak kararıyla seçildiğini belirten sanatçı, ödülün hem kendisi hem de Türkiye adına büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Ödülün kendisi için sürpriz olduğunu dile getiren Bayramoğulları, meslektaşları tarafından aday gösterildiğini belirterek, uzun yıllardır süren disiplinli çalışmaları, bestecilere ilham vermesi, kendisine ithafen yazılan eserler ve bu eserlerin dünya prömiyerlerini gerçekleştirmesinin bu başarıda etkili olduğunu söyledi.

Özbek besteci Mustafo Bafoyev tarafından kendisi için yazılan flüt konçertosunu Taşkent Devlet Senfoni Orkestrası ile seslendiren Bayramoğulları, Rus besteci Vladimir Senegin’in eserinin dünya prömiyerini ise Moskova’da gerçekleştirdi. Brezilya’daki 16. Uluslararası Flüt Festivali sonrasında besteci Aurea Regina De Coelho, “Amazonia Dreams” adlı eserini Bayramoğulları’na ithaf etti; eserin prömiyeri 2024 yılında Rio de Janeiro’da yapıldı. Yunan besteci Vassilis Papadopoulos’un bestelediği “Lelya için 6 Parça” adlı eser ise 10 Kasım’da Atina’da, Atatürk anısına seslendirildi.

Amerikalı besteci Eugene Magalif’in Bayramoğulları için yazdığı eser, 27 Ekim’de New York’ta ilk kez dinleyiciyle buluşurken; İngiliz besteci Katrina Penman, Mevlana’nın şiirlerinden esinlenerek bestelediği iki bölümlü “Breaking–Mending” adlı solo flüt eserini sanatçıya ithaf etti. Bu eserin dünya prömiyeri Arjantin’de yapıldı.

Bayramoğulları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Antalya’da önemli bir dünya prömiyerine daha imza atacaklarını belirtti. Belçika’da yaşayan Brezilya asıllı besteci Victor Somma’nın kendisi için yazdığı eserin ilk seslendirilişi Antalya’da gerçekleşecek. Bir bestecinin güvenini kazanmanın ve ona ilham olabilmenin paha biçilemez bir değer taşıdığını vurguladı.

Geçtiğimiz yıl Kolombiya’da düzenlenen 10. Uluslararası Flüt Semineri’ne katılan ilk Türk sanatçı olan Bayramoğulları, 40 yıllık sahne deneyimiyle geleceğe dair hedeflerini de paylaştı. Kendisine ithaf edilen eserlerden oluşan bir albüm hazırlamak istediğini, bu eserlerin notalarının basılarak kalıcı hale gelmesini arzuladığını söyledi. En büyük hayalinin ise Antalya’da uluslararası bir flüt festivali düzenlemek olduğunu belirten Bayramoğulları, bu hayalin gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.