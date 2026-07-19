Dünyanın en zorlu bölgesinde Türk imzası: Arktik’in kalbine ulaştılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk bilim heyetinin deniz buzu hattına ulaştığını açıkladı. Kacır, bilim insanlarının oşinografiden atmosfere, biyolojiden uydu sistemlerine kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, yaklaşık 3 bin deniz mili yol kat eden ekibin 80'i aşkın örnekleme noktasından elde ettiği verilerle kutup araştırmalarına katkı sağladığını ifade etti.