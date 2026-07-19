Yeniçağ Gazetesi
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Dünyanın en zorlu bölgesinde Türk imzası: Arktik’in kalbine ulaştılar

6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılan Türk bilim insanları, iklim değişikliğinin etkilerini araştırmak amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı.

Kaynak: AA
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Dünyanın en zorlu bölgesinde Türk imzası: Arktik’in kalbine ulaştılar - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) yürütücülüğünde gerçekleştirilen 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE-VI) devam ediyor.

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Dünyanın en zorlu bölgesinde Türk imzası: Arktik’in kalbine ulaştılar - Resim: 2

Svalbard ve Jan Mayen çevresinde sürdürülen sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer dinamikleri, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri gibi alanlarda 12 farklı bilimsel proje yürütülüyor.

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Dünyanın en zorlu bölgesinde Türk imzası: Arktik’in kalbine ulaştılar - Resim: 3

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek, tehdit altındaki kutup ekosistemlerini araştırmak ve insan kaynaklı değişimlerin etkilerini analiz etmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara 12 bilim insanı katılıyor. Bilim heyetinde Arjantin, Uruguay ve Bulgaristan'dan üç yabancı araştırmacı da yer alıyor.

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Dünyanın en zorlu bölgesinde Türk imzası: Arktik’in kalbine ulaştılar - Resim: 4

KUTUP ARAŞTIRMALARINA BÜYÜK KATKI!

"Vanuatu" bayraklı 44 metre uzunluğundaki "Sola" isimli gemiyle çalışmalarını sürdüren araştırma ekibi, Tromso'ya yaklaşık 1200 deniz mili uzaklıktaki 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına ulaştı.

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Dünyanın en zorlu bölgesinde Türk imzası: Arktik’in kalbine ulaştılar - Resim: 5

Araştırmacılar, bu bölgede belirlenen örnekleme noktalarında bilimsel çalışmalar gerçekleştirirken, sefer boyunca çevreye minimum etki bırakılması amacıyla güncellenen çevre protokollerine uygun hareket ediyor.

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Dünyanın en zorlu bölgesinde Türk imzası: Arktik’in kalbine ulaştılar - Resim: 6

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk bilim heyetinin deniz buzu hattına ulaştığını açıkladı. Kacır, bilim insanlarının oşinografiden atmosfere, biyolojiden uydu sistemlerine kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, yaklaşık 3 bin deniz mili yol kat eden ekibin 80'i aşkın örnekleme noktasından elde ettiği verilerle kutup araştırmalarına katkı sağladığını ifade etti.

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Dünyanın en zorlu bölgesinde Türk imzası: Arktik’in kalbine ulaştılar - Resim: 7

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN ARTIRILMASI PLANLANIYOR!

6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Lideri kaptan Doğaç Baybars Işıler, çalışmaların 80'den fazla örnekleme noktasında sürdüğünü belirtti.

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Dünyanın en zorlu bölgesinde Türk imzası: Arktik’in kalbine ulaştılar - Resim: 8

Işıler, her yıl elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda yeni araştırma planları oluşturulduğunu ve ilerleyen dönemlerde hem örnekleme noktalarının hem de bilimsel çalışmaların artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

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Dünyanın en zorlu bölgesinde Türk imzası: Arktik’in kalbine ulaştılar - Resim: 9

Sefer kapsamında uluslararası araştırmacılarla birlikte hayvan ve deniz buzu gözlemleri yapılırken, CTD cihazlarıyla derinlik bazlı sıcaklık ve tuzluluk ölçümleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca oşinografi, meteoroloji, konumlandırma, uydu verileri ve uzay gözlemlerine yönelik araştırmalar da yürütülüyor.

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Dünyanın en zorlu bölgesinde Türk imzası: Arktik’in kalbine ulaştılar - Resim: 10

KUTUP CANLILARINI DA TAKİP EDİYORLAR!

Bilim insanları, araştırma çalışmaları sırasında kutup ayısı, mors, balina ve fok gibi kuzey kutup canlılarının gözlem ve takibini de gerçekleştiriyor. Elde edilen verilerle Arktik bölgesindeki çevresel değişimlerin daha iyi anlaşılması ve gelecekte yapılacak bilimsel araştırmalara katkı sağlanması amaçlanıyor.

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