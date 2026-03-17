Kanadalı iş insanı Stephen Smith, medya sektöründeki varlığına yeni birini daha ekledi.

Smith Financial Corp. tarafından yapılan açıklamada; Lynn Forester de Rothschild, ailesi ve aile vakfına ait olan yüzde 26,9 oranındaki The Economist Group hissesinin satın alınması konusunda el sıkıştığı belirtildi.

Satın alma sonrası Smith’in sözcüsü, "Bu yatırım, Smith’in The Economist’in köklü ve titiz editoryal bağımsızlık geleneğine olan tam desteğini yansıtmaktadır. Derginin stratejisi ve operasyonları bu süreçten etkilenmeden mevcut haliyle devam edecektir" dedi.

İşlemin toplam bedeli hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, satın almanın belirli kapanış koşullarına tabi olduğu belirtildi.