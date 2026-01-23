Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, Deloitte Football Money League raporuna göre 2024-25 sezonunda toplam 12,4 milyar euro gelir elde ederek rekor kırdı. Bu rakam, bir önceki sezona göre yüzde 11'lik artış gösterirken, kulüplerin yerel yayın anlaşmalarından uzaklaşıp ticari gelirler, marka genişlemesi ve stadyum projelerine odaklandığını ortaya koydu.

Maç günü, yayın ve ticari gelirlerin tümü rekor seviyelere ulaştı. Ticari gelirler 5,3 milyar euroyla ilk kez 5 milyar euro barajını aşarken, toplam gelirin en büyük kısmını oluşturdu. Deloitte analizinde, perakende satışlarının iyileşmesi, sponsorluk anlaşmalarındaki artış ve stadyumların yıl boyu eğlence merkezlerine dönüşümü bu başarının ana nedenleri olarak gösterildi. Avrupa kulüpleri, stadyumlarında bira fabrikaları, restoranlar ve oteller gibi hizmetleri yaygınlaştırarak gelirlerini çeşitlendiriyor.

Maç günü gelirleri yüzde 16 artarak 2,4 milyar euroya yükseldi. Bu artış, premium biletler ve Kişisel Koltuk Lisansları gibi uygulamalarla sağlandı. Yayın gelirleri ise 4,7 milyar euroyla toplamın yüzde 38'ini oluşturdu ancak büyüme hızı yavaşladı.

REAL MADRİD'İN TAHTI SAĞLAM

Real Madrid, üst üste ikinci sezonda 1 milyar euro barajını aşan ilk kulüp olarak listenin zirvesinde yer aldı. Kulübün toplam geliri 1,2 milyar euroya ulaşırken, ticari gelirler 594 milyon euroyla rekor kırdı. Bu rakam, kulübü diğer gelir kalemleri olmadan bile ilk 10'a taşıyor. Barcelona ise 2019-20'den bu yana ilk kez ikinci sıraya yükseldi ve 975 milyon euro gelir elde etti. Stadyum yenileme çalışmaları sırasında Kişisel Koltuk Lisansları uygulamasının etkisiyle gelirler yüzde 27 arttı.

Bayern Münih 861 milyon euroyla üçüncü, Paris Saint-Germain ise 837 milyon euroyla dördüncü oldu. PSG'nin başarısı, Air Jordan gibi ortaklıklarla marka değerini küresel popüler kültüre entegre etmesine bağlandı. Liverpool, 836 milyon euroyla beşinci sırada yer alırken, İngiltere'nin en yüksek gelirli kulübü unvanını ilk kez kazandı. Bu artış, Şampiyonlar Ligi dönüşüyle yayın gelirlerindeki yüzde 34'lük sıçrama ve Anfield stadyumunun çok amaçlı kullanımına dayanıyor.

İNGİLİZ KULÜPLERİNDE DEĞİŞİM RÜZGARI

Manchester City küçük bir düşüşle altıncı sıraya geriledi. Manchester United ise saha içi performansın zayıflığı nedeniyle yayın gelirlerinde kayıp yaşadı ve sekizinci sıraya düştü.

LİGUE 1'DE YAYIN KRİZİ

Fransa Ligi'ni ilk 20'de yalnızca PSG temsil ediyor. Ligue 1'in yeni yurt içi yayın anlaşması önceki döneme göre yüzde 20 düşük kaldı. DAZN anlaşmasının çökmesi sonrası ligin doğrudan tüketiciye yönelik yayın platformu başlatması, kısa vadede gelir baskısı yaratacak. Deloitte, bu modelin Fransız kulüplerin yayın gelirlerini olumsuz etkileyeceğini ancak Avrupa'da bir ilk olduğunu ifade etti.

Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle:

İlk 20'de yer alan kulüplerin lig ve ülke bazında dağılımı ise şu şekilde oluştu:

KADIN FUTBOLU

Rapor, en yüksek gelirli 15 kadın kulübünü de listeledi. İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya'da kadın futboluna ticari ilgi artıyor. Gelecekte Suudi Pro Ligi ve Major League Soccer yatırımları, Avrupa hakimiyetini sarsabilir. 2026 Dünya Kupası yaklaşırken, MLS kulüplerinin ABD'de yeni taraftar pazarları açabileceği öngörülüyor.

Para Ligi kulüplerinin gelirleri 2014-15'ten beri yıllık yüzde 6 büyüme gösterdi. Deloitte, uzun vadeli büyümenin akıllı ticari stratejilere, düzenleyici istikrara ve sürdürülebilir rekabet formatlarına bağlı olacağını uyardı.