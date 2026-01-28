Dünyanın en zengin dövüşçüleri belli oldu: Conor McGregor 200 milyon dolarlık servetiyle zirvede yer aldı.
Dünyanın en zengin dövüşçüleri açıklandı: Conor McGregor zirvede
Dünyanın en zengin dövüşçüleri listesinde, Conor McGregor, 200 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dövüşçüsü oldu. İşte listenin geri kalanı...
Rorion Gracie, Khabib Nurmagomedov, Brock Lesnar ve Georges St-Pierre listede yer alan diğer isimler oldu.
5- Georges St-Pierre: 20 milyon $
Georges St-Pierre, Kanadalı eski profesyonel MMA dövüşçüsü ve tarihin en büyük dövüşçülerinden biri.. UFC’de welterweight ve orta sıklette şampiyonluklar kazandı.
4- Brock Lesnar: 20 milyon $
UFC ve WWE 'ye damga vurmuş efsane dövüşçülerden birisi... Kariyerine WWE'de devam ediyor.
3- Khabib Nurmagomedov: 40 milyon $
Habib Nurmagomedov, Avar asıllı Rus emekli MMA dövüşçüsü ve eski UFC hafif sıklet şampiyonudur. 29 maçlık yenilgisiz kariyeriyle UFC’nin ilk Rus ve ilk Müslüman şampiyonudur.
2- Rorion Gracie: 50 milyon $
Brezilya doğumlu Gracie Jiu-Jitsu Büyük Ustası, Gracie ailesinin önde gelen bir üyesi, yazar, yayıncı, yapımcı, konuşmacı, avukat ve UFC'nin kurucu ortaklarından biridir.
1- Conor McGregor: 200 milyon $
UFC tarihinin ikonik isimlerinden birisi oldu. Kazandığı servetle de zirvede yer aldı.
Bu büyük rekabet, UFC tarihine damga vurdu...
Kazanılan paralar ise UFC şirketinde ne kadar büyük paraların olduğunu gözler önüne seriyor.