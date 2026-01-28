Yeniçağ Gazetesi
28 Ocak 2026 Çarşamba
Dünyanın en zengin dövüşçüleri açıklandı: Conor McGregor zirvede

Dünyanın en zengin dövüşçüleri açıklandı: Conor McGregor zirvede

Dünyanın en zengin dövüşçüleri listesinde, Conor McGregor, 200 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dövüşçüsü oldu. İşte listenin geri kalanı...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Dünyanın en zengin dövüşçüleri belli oldu: Conor McGregor 200 milyon dolarlık servetiyle zirvede yer aldı.

Dünyanın en zengin dövüşçüleri belli oldu: Conor McGregor 200 milyon dolarlık servetiyle zirvede yer aldı.

Dünyanın en zengin dövüşçüleri açıklandı: Conor McGregor zirvede - Resim: 2

Rorion Gracie, Khabib Nurmagomedov, Brock Lesnar ve Georges St-Pierre listede yer alan diğer isimler oldu.

Dünyanın en zengin dövüşçüleri açıklandı: Conor McGregor zirvede - Resim: 3

5- Georges St-Pierre: 20 milyon $

Georges St-Pierre, Kanadalı eski profesyonel MMA dövüşçüsü ve tarihin en büyük dövüşçülerinden biri.. UFC’de welterweight ve orta sıklette şampiyonluklar kazandı.

Dünyanın en zengin dövüşçüleri açıklandı: Conor McGregor zirvede - Resim: 4

4- Brock Lesnar: 20 milyon $

UFC ve WWE 'ye damga vurmuş efsane dövüşçülerden birisi... Kariyerine WWE'de devam ediyor.

Dünyanın en zengin dövüşçüleri açıklandı: Conor McGregor zirvede - Resim: 5

3- Khabib Nurmagomedov: 40 milyon $

Habib Nurmagomedov, Avar asıllı Rus emekli MMA dövüşçüsü ve eski UFC hafif sıklet şampiyonudur. 29 maçlık yenilgisiz kariyeriyle UFC’nin ilk Rus ve ilk Müslüman şampiyonudur.

Dünyanın en zengin dövüşçüleri açıklandı: Conor McGregor zirvede - Resim: 6

2- Rorion Gracie: 50 milyon $

Brezilya doğumlu Gracie Jiu-Jitsu Büyük Ustası, Gracie ailesinin önde gelen bir üyesi, yazar, yayıncı, yapımcı, konuşmacı, avukat ve UFC'nin kurucu ortaklarından biridir.

Dünyanın en zengin dövüşçüleri açıklandı: Conor McGregor zirvede - Resim: 7

1- Conor McGregor: 200 milyon $

UFC tarihinin ikonik isimlerinden birisi oldu. Kazandığı servetle de zirvede yer aldı.

Dünyanın en zengin dövüşçüleri açıklandı: Conor McGregor zirvede - Resim: 8

Bu büyük rekabet, UFC tarihine damga vurdu...

Dünyanın en zengin dövüşçüleri açıklandı: Conor McGregor zirvede - Resim: 9

Kazanılan paralar ise UFC şirketinde ne kadar büyük paraların olduğunu gözler önüne seriyor.

Kaynak: Spor Servisi
