Anasayfa Ekonomi Dünyanın en zengin ailesi belli oldu: Waltonlar kimdir, nasıl bu kadar zengin oldular?

Dünyanın en zengin ailesi belli oldu: Waltonlar kimdir, nasıl bu kadar zengin oldular?

Bloomberg'in 2025 yılı "Dünyanın En Zengin Aileleri" listesi yayımlandı. Amerikan perakende devi Walmart'ın sahibi Walton ailesi, 513,4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ailesi unvanını sürdürüyor.

Taner Yener Derleyen: Taner Yener
Bloomberg'in 2025 verilerine dayanan "Dünyanın En Zengin Aileleri" sıralamasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi hükümdar ailesi Al Nahyan 335,9 milyar dolarla ikinci, Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesi Al Saud ise 213,6 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Sıralama, ailelerin şirket hisseleri, petrol gelirleri, yatırımlar ve diğer varlıkları dikkate alınarak hesaplandı. Walton ailesinin Walmart'taki güçlü konumu, Al Nahyan ile Al Saud ailelerinin ise enerji sektörüne dayalı servetleri özellikle öne çıkıyor.

Listede yer alan ailelerin toplam serveti trilyon dolarları aşarak küresel ekonomideki güç dengelerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Listenin ilk 10 sırasında yer alan aileler şöyle:

Walton Ailesi (ABD) – 513,4 milyar dolar

Walmart'ın kurucusu Sam Walton'ın torunları tarafından yönetilen aile, dünyanın en büyük perakende zincirinin hisseleri sayesinde zirvede. Üç nesilde servetleri yarım trilyonu aştı; Alice, Jim ve Rob Walton gibi üyeler yatırımlar ve hayır işleriyle öne çıkıyor.

Al Nahyan Ailesi (BAE) – 335,9 milyar dolar

Abu Dabi'nin hükümdar ailesi, petrol gelirleri ve devlet varlıklarıyla zenginleşti. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan başkanlığında, yapay zeka ve teknoloji yatırımlarıyla servetlerini artırıyorlar; aile üyeleri hükümet ve özel sektörde etkili.

Al Saud Ailesi (Suudi Arabistan) – 213,6 milyar dolar

Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesi, Saudi Aramco gibi petrol devlerinden gelen gelirlerle güçleniyor. 15.000'e yakın üyesi olan aile, hükümet sözleşmeleri ve yatırımlarla servet biriktiriyor; toplam varlıkları muhtemelen daha yüksek.

Al Thani Ailesi (Katar) – 199,5 milyar dolar

Katar'ın hükümdar ailesi, 20. yüzyılda keşfedilen petrol ve doğalgaz rezervleriyle yükseldi. Yatırımlarını çeşitlendirerek küresel çapta varlık edindiler; aile, ülke ekonomisinin büyük kısmını kontrol ediyor.

Hermès Ailesi (Fransa) – 184,5 milyar dolar

Lüks moda markası Hermès'in altı nesillik mirasçıları, deri çanta ve aksesuarlardaki hakimiyetle zenginleşti. Aile, şirketin çoğunluk hisselerini elinde tutuyor; servetleri son yıllarda lüks talebiyle hızla arttı.

Koch Ailesi (ABD) – 150,5 milyar dolar

Koch Industries'in sahipleri, enerji, kimya ve endüstriyel sektörlerde faaliyet gösteriyor. Aile şirketi özel olduğu için servetleri geniş yatırımlarla büyüyor; politik etki ve hayır işleriyle de biliniyorlar.

Mars Ailesi (ABD) – 143,4 milyar dolar

Mars Incorporated'ın (çikolata, şekerleme ve pet food) dört nesillik sahipleri, düşük profilli yaşam tarzlarıyla tanınıyor. Şirketin küresel başarısı servetlerini sürekli artırıyor; aile yatırımlarını çeşitlendiriyor.

Ambani Ailesi (Hindistan) – 105,6 milyar dolar

Reliance Industries'in kurucusu Dhirubhai Ambani'nin oğlu Mukesh Ambani liderliğinde, petrokimya, telekom (Jio) ve perakendede devleştiler. Aile, Hindistan'ın en büyük konglomerasını yönetiyor; genç nesil de yönetimde aktif.

Wertheimer Ailesi (Fransa) – 85,6 milyar dolar

Chanel'in sahipleri Alain ve Gérard Wertheimer kardeşler, lüks moda ve parfüm deviyle servet kazandı. Aile, markanın kontrolünü elinde tutarak gizli bir yaşam sürüyor; yatırımları çeşitlendiriyor.

Thomson Ailesi (Kanada) – 82,1 milyar dolar

Thomson Reuters'in (medya ve bilgi hizmetleri) kurucusu Roy Thomson'ın torunları, finansal bilgi ve haber ajansı üzerinden zenginleşti. Aile, medya ve yatırım portföyüyle küresel etki sahibi.

