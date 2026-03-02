Dünyanın en zengin ailesi belli oldu: Waltonlar kimdir, nasıl bu kadar zengin oldular?

Walton Ailesi (ABD) – 513,4 milyar dolar

Walmart'ın kurucusu Sam Walton'ın torunları tarafından yönetilen aile, dünyanın en büyük perakende zincirinin hisseleri sayesinde zirvede. Üç nesilde servetleri yarım trilyonu aştı; Alice, Jim ve Rob Walton gibi üyeler yatırımlar ve hayır işleriyle öne çıkıyor.