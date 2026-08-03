Doğduğu günden itibaren aynı çiftlikte yaşayan Bobi, uzun yaşamıyla dünya genelinde dikkat çekti. Hayatı boyunca aynı aileyle yaşayan rekortmen köpek, "dünyanın kayıtlara geçen en yaşlı köpeği" unvanını elde ederek rekorlar tarihindeki yerini aldı.

Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi hayatını kaybetti - Resim : 1

İnsan yaşına uyarlandığında yaklaşık 217 yıla denk geldiği belirtilen yaşam süresiyle Bobi, aynı aileye nesiller boyunca eşlik etti. Rekor kıran köpek, yalnızca uzun ömrüyle değil, yıllar içinde ailesiyle kurduğu güçlü bağ ve sadakatiyle de öne çıktı.

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Uzmanlar, evcil hayvanlarla kurulan ilişkinin önemine dikkat çekerken, Bobi'nin yaşam öyküsünün hayvan sevgisi ile bilinçli bakım konusunda örnek gösterilen hikâyeler arasında yer aldığını ifade ediyor.