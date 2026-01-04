Yeniçağ Gazetesi
04 Ocak 2026 Pazar
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Dünyanın en yaşlı futbolcuları : Aktif oynayan isimler şaşırttı

Dünyanın en yaşlı futbolcuları : Aktif oynayan isimler şaşırttı

Futbol genellikle genç yeteneklerin oyunu olarak bilinir ama bazı oyuncular yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtlıyor. İşte hala sahada ter döken dünyanın en yaşlı futbolcuları.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Dünyanın en yaşlı futbolcuları : Aktif oynayan isimler şaşırttı - Resim: 1

Rodrigo Tabata | 45

Daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Gaziantepspor formaları giyen Tabata, kariyerine Katar'ın Al-Kharitiyath SC kulübünde devam ediyor.

1 9
Dünyanın en yaşlı futbolcuları : Aktif oynayan isimler şaşırttı - Resim: 2

Roque Santa Cruz | 44

Paraguay’ın efsane forvetlerinden… Futbolı bırakmaya niyetli değil, ülkesinde futbola devam ediyor.

2 9
Dünyanın en yaşlı futbolcuları : Aktif oynayan isimler şaşırttı - Resim: 3

Fabio | 45

Fluminense forması giyen efsane kaleci, geçtiğimiz günlerde takımıyla sözleşmesini uzattı.

3 9
Dünyanın en yaşlı futbolcuları : Aktif oynayan isimler şaşırttı - Resim: 4

Kazuyoshi Miura | 58

Dünyanın en yaşlı futbolcusu… Ülkesi Japonya’da kariyerine devam ediyor.

4 9
Dünyanın en yaşlı futbolcuları : Aktif oynayan isimler şaşırttı - Resim: 5

Daniel Guiza | 45

2008 – 2011 yılları arasında Fenerbahçe’de oynayan Daniel Guiza, kariyerine İspanya’nın Rayo Sanluqueño takımında devam ediyor.

5 9
Dünyanın en yaşlı futbolcuları : Aktif oynayan isimler şaşırttı - Resim: 6

Jose Fonte | 42

2016 yılında ülkesi Portekiz ile kupayı aldı… Finalde 11 oynadı. Şimdi de ülkesinin takımlarından Casa Pia forması giyiyor.

6 9
Dünyanın en yaşlı futbolcuları : Aktif oynayan isimler şaşırttı - Resim: 7

Oscar Cardozo | 42

1983 doğumlu eski Trabzonsporlu Cardozo kariyerine ülkesi Paraguay’da devam ediyor.

7 9
Dünyanın en yaşlı futbolcuları : Aktif oynayan isimler şaşırttı - Resim: 8

Mathieu Valbuena | 41

Valbuena, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giydi. Olympiakos B takımında futbola devam ediyor.

8 9
Dünyanın en yaşlı futbolcuları : Aktif oynayan isimler şaşırttı - Resim: 9

Dante | 42

Brezilyalı stoper, Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyiyor. Formuyla ve performansıyla dikkat çekiyor.

9 9
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro