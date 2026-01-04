Dünyanın en yaşlı futbolcuları : Aktif oynayan isimler şaşırttı

Rodrigo Tabata | 45
Daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Gaziantepspor formaları giyen Tabata, kariyerine Katar'ın Al-Kharitiyath SC kulübünde devam ediyor.
Daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Gaziantepspor formaları giyen Tabata, kariyerine Katar'ın Al-Kharitiyath SC kulübünde devam ediyor.
Paraguay’ın efsane forvetlerinden… Futbolı bırakmaya niyetli değil, ülkesinde futbola devam ediyor.
Fluminense forması giyen efsane kaleci, geçtiğimiz günlerde takımıyla sözleşmesini uzattı.
Dünyanın en yaşlı futbolcusu… Ülkesi Japonya’da kariyerine devam ediyor.
2008 – 2011 yılları arasında Fenerbahçe’de oynayan Daniel Guiza, kariyerine İspanya’nın Rayo Sanluqueño takımında devam ediyor.
2016 yılında ülkesi Portekiz ile kupayı aldı… Finalde 11 oynadı. Şimdi de ülkesinin takımlarından Casa Pia forması giyiyor.
1983 doğumlu eski Trabzonsporlu Cardozo kariyerine ülkesi Paraguay’da devam ediyor.
Valbuena, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giydi. Olympiakos B takımında futbola devam ediyor.
Brezilyalı stoper, Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyiyor. Formuyla ve performansıyla dikkat çekiyor.