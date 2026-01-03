Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Futbolun en yakışıklı isimleri belli oldu: Listede şaşıracağınız isimler var

Futbolun en yakışıklı isimleri belli oldu: Listede şaşıracağınız isimler var

İngiliz basını 2025 yılının en yakışıklı futbolcularını belirledi. Listede dünya yıldızlarının yanı sıra sürpriz isimler de yer aldı. Açıklanan sıralama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Futbolun en yakışıklı isimleri belli oldu: Listede şaşıracağınız isimler var - Resim: 1

İngiliz basını 2025 yılının en yakışıklı futbolcularını belirledi. Listede dünya yıldızlarının yanı sıra sürpriz isimler de yer aldı. İşte yapılan anket çalışmasının ardından seçilen dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusu ve yüzdeleri...

1 11
Futbolun en yakışıklı isimleri belli oldu: Listede şaşıracağınız isimler var - Resim: 2

10 | KYLIAN MBAPPE

Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe %2 ile listede yer aldı.

2 11
Futbolun en yakışıklı isimleri belli oldu: Listede şaşıracağınız isimler var - Resim: 3

9 | ERLING HAALAND

Norveçli yıldız isim güçlü fiziğiyle ön plana çıkıyor. %4 ile listede yer edindi.

3 11
Futbolun en yakışıklı isimleri belli oldu: Listede şaşıracağınız isimler var - Resim: 4

8 | CRİSTIANO RONALDO

O bir efsane… Cristiano Ronaldo %6 ile listede yer aldı.

4 11
Futbolun en yakışıklı isimleri belli oldu: Listede şaşıracağınız isimler var - Resim: 5

7 | MARCUS RASHFORD

Manchester United ile adından söz ettirdi, şimdi Barcelona’da oynuyor. %7 ile listede yer edindi.

5 11
Futbolun en yakışıklı isimleri belli oldu: Listede şaşıracağınız isimler var - Resim: 6

6 | BUKAYO SAKA

Arsenal’ın altın çocuğu… Taraftarın sevgilisi… Saka %8 aldı.

6 11
Futbolun en yakışıklı isimleri belli oldu: Listede şaşıracağınız isimler var - Resim: 7

5 | TRENT ALEXANDER-ARNOLD

İngiltereli savunma oyuncusu %10 ile 5. Sırada.

7 11
Futbolun en yakışıklı isimleri belli oldu: Listede şaşıracağınız isimler var - Resim: 8

4 | DECLAN RICE

Arsenal’in karizmatik ismi… %12 ile 4. Sırada .

8 11
Futbolun en yakışıklı isimleri belli oldu: Listede şaşıracağınız isimler var - Resim: 9

3 | JACK GREALISH

İngilitere’nin yakışıklı isimlerinden… Jack Grealish, listede %15 ile yer aldı.

9 11
Futbolun en yakışıklı isimleri belli oldu: Listede şaşıracağınız isimler var - Resim: 10

2 | JUDE BELLINGHAM

Real Madrid’in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, %17 ile listede yer edindi.

10 11
Futbolun en yakışıklı isimleri belli oldu: Listede şaşıracağınız isimler var - Resim: 11

1 | COLE PALMER

Ve zirve... Chelsea’nin 2002 doğumlu yıldızı %19 ile listenin başında yer aldı.

11 11
Kaynak: Spor Servisi
