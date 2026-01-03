İngiliz basını 2025 yılının en yakışıklı futbolcularını belirledi. Listede dünya yıldızlarının yanı sıra sürpriz isimler de yer aldı. İşte yapılan anket çalışmasının ardından seçilen dünyanın en yakışıklı 10 futbolcusu ve yüzdeleri...
Futbolun en yakışıklı isimleri belli oldu: Listede şaşıracağınız isimler var
10 | KYLIAN MBAPPE
Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe %2 ile listede yer aldı.
9 | ERLING HAALAND
Norveçli yıldız isim güçlü fiziğiyle ön plana çıkıyor. %4 ile listede yer edindi.
8 | CRİSTIANO RONALDO
O bir efsane… Cristiano Ronaldo %6 ile listede yer aldı.
7 | MARCUS RASHFORD
Manchester United ile adından söz ettirdi, şimdi Barcelona’da oynuyor. %7 ile listede yer edindi.
6 | BUKAYO SAKA
Arsenal’ın altın çocuğu… Taraftarın sevgilisi… Saka %8 aldı.
5 | TRENT ALEXANDER-ARNOLD
İngiltereli savunma oyuncusu %10 ile 5. Sırada.
4 | DECLAN RICE
Arsenal’in karizmatik ismi… %12 ile 4. Sırada .
3 | JACK GREALISH
İngilitere’nin yakışıklı isimlerinden… Jack Grealish, listede %15 ile yer aldı.
2 | JUDE BELLINGHAM
Real Madrid’in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, %17 ile listede yer edindi.
1 | COLE PALMER
Ve zirve... Chelsea’nin 2002 doğumlu yıldızı %19 ile listenin başında yer aldı.