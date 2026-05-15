Dünyanın en uzun yaşayan canlıları belli oldu: Listenin 1 numarası şaşırttı
İnsan ömrünün sadece bir "an" gibi kaldığı, asırları deviren devlerden, biyolojik olarak yaşlanmayan mucizevi türlere kadar doğanın en dayanıklı sakinlerini sizler için derledik...
20 - KRALİÇE KARINCA
Kraliçe kolonisini yönetirken tam 30 yıl yaşayabiliyor.
Kraliçe kolonisini yönetirken tam 30 yıl yaşayabiliyor.
19 - AFRİKA FİLİ
Karaların en büyük memelisi, muazzam hafızasıyla vahşi doğada 70 yıl boyunca hayatta kalabiliyor.
18 - KATİL BALİNA (ORCA)
Denizlerin bu zeki avcıları, özellikle dişiler söz konusu olduğunda 90 yıl yaşıyor.
17 - GÖL MERSİN BALIĞI
Bir asrı devirebiliyor fakat hala genç bir balık gibi görünebiliyor.
16 - DEV ALDABRA KAPLUMBAĞASI
Tam 190 yıl!
15 - KAYA BALIĞI (ROUGHEYE ROCKFİSH)
Pasifik Okyanusu'nun derinlerinde yaşayan bu balık, yaşlanma belirtisi göstermiyor ve 200 yılı deviriyor.
14 - KIZIL DENİZ KESTANESİ
200 yıl boyunca dikenli korumasının altında sakin bir hayat sürüyor.
13 - GRÖNLAND BALİNASI
Tam 211 yıl yaşayabilen bu balinalar memeliler dünyasında şampiyon...
12 - TATLI SU İNCİ MİDYESİ
Küçük ve sessiz ama inanılmaz dayanıklı. Bazı nehir midyelerinin 250 yaşından büyük olduğu kanıtlandı.
11 - DEV GALÁPAGOS KAPLUMBAĞASI
Yavaş yaşamanın meyvesini 200 yıla varan ömürleriyle alıyorlar. Adeta yaşayan birer dünya mirasılar.
10 - LAMELLİBRACHİA TÜP SOLUCANI
300 yıl boyunca hayatta kalıyorlar.
9 - GRÖNLAND KÖPEKBALIĞI
Bu dev, tam 400 yıl hayatta kalabiliyor. Ergenliğe girmesi bile 150 yıl sürüyor!
8 - OKYANUS VENÜS MİDYESİ (QUAHOG)
İzlanda açıklarında bulunan "Ming" adlı midye tam 507 yaşındaydı! Kristof Kolomb zamanından beri yaşıyordu.
7 - SİYAH MERCAN
Dışarıdan bitki gibi görünse de o bir hayvan kolonisi. Bazı örneklerinin 4.000 yıldır hayatta olduğu biliniyor.
6 - DEV CAM SÜNGERLERİ
Antarktika sularında bulunan bu canlılar, on bin yılı aşkın süredir okyanusun suyunu süzmeyi sürdürüyor.
5 - BDELLOİD ROTİFER
Bu mikro canlılar, kuruyup "ölüm uykusuna" yatarak binlerce yıl bekleyebiliyor ve suyla temas edince diriliyorlar.
4 - HYDRA (SU EJDERİ)
Küçük bir tatlı su canlısı olan Hydra'nın hücreleri sürekli yenilendiği için biyolojik olarak hiç yaşlanmıyor.
3 - TARDİGRAD (SU AYISI)
Radyasyon, uzay boşluğu veya aşırı sıcak... Hiçbir şey onu öldüremiyor. Binlerce yıl uykuda kalıp tekrar canlanabiliyor.
2 - TURRİTOPSİS DOHRNİİ
"Ölümsüz Deniz Anası" olarak bilinir. Yaşlandığında tekrar bebeklik evresine dönerek yaşam döngüsünü sonsuza kadar sürdürebilir.
1 - DEİNOCOCCUS RADİODURANS
Onun lakabı "Bakteri Conan"... DNA'sı parçalansa bile kendini onarıyor. Teknik olarak "yok edilemez" ve zamansız kabul ediliyor.