15 Mayıs 2026 Cuma
Anasayfa Yaşam Dünyanın en uzun yaşayan canlıları belli oldu: Listenin 1 numarası şaşırttı

İnsan ömrünün sadece bir "an" gibi kaldığı, asırları deviren devlerden, biyolojik olarak yaşlanmayan mucizevi türlere kadar doğanın en dayanıklı sakinlerini sizler için derledik...

İnsan hayatı, bu devasa ömürlerin yanında yalnızca kısa bir an gibi kalıyor! Asırları geride bırakan devlerden, biyolojik olarak yaşlanmayı durduranlara kadar; zamanın akışına meydan okuyan 20 inanılmaz canlıyı keşfetmeye hazır mısınız?

20 - KRALİÇE KARINCA

Sabah'ta yer alan habere göre 20. sırada Kraliçe Karınca var.

Kraliçe kolonisini yönetirken tam 30 yıl yaşayabiliyor.

19 - AFRİKA FİLİ

Karaların en büyük memelisi, muazzam hafızasıyla vahşi doğada 70 yıl boyunca hayatta kalabiliyor.

18 - KATİL BALİNA (ORCA)

Denizlerin bu zeki avcıları, özellikle dişiler söz konusu olduğunda 90 yıl yaşıyor.

17 - GÖL MERSİN BALIĞI

Bir asrı devirebiliyor fakat hala genç bir balık gibi görünebiliyor.

16 - DEV ALDABRA KAPLUMBAĞASI

Tam 190 yıl!

15 - KAYA BALIĞI (ROUGHEYE ROCKFİSH)

Pasifik Okyanusu'nun derinlerinde yaşayan bu balık, yaşlanma belirtisi göstermiyor ve 200 yılı deviriyor.

14 - KIZIL DENİZ KESTANESİ

200 yıl boyunca dikenli korumasının altında sakin bir hayat sürüyor.

13 - GRÖNLAND BALİNASI

Tam 211 yıl yaşayabilen bu balinalar memeliler dünyasında şampiyon...

12 - TATLI SU İNCİ MİDYESİ

Küçük ve sessiz ama inanılmaz dayanıklı. Bazı nehir midyelerinin 250 yaşından büyük olduğu kanıtlandı.

11 - DEV GALÁPAGOS KAPLUMBAĞASI

Yavaş yaşamanın meyvesini 200 yıla varan ömürleriyle alıyorlar. Adeta yaşayan birer dünya mirasılar.

10 - LAMELLİBRACHİA TÜP SOLUCANI

300 yıl boyunca hayatta kalıyorlar.

9 - GRÖNLAND KÖPEKBALIĞI

Bu dev, tam 400 yıl hayatta kalabiliyor. Ergenliğe girmesi bile 150 yıl sürüyor!

8 - OKYANUS VENÜS MİDYESİ (QUAHOG)

İzlanda açıklarında bulunan "Ming" adlı midye tam 507 yaşındaydı! Kristof Kolomb zamanından beri yaşıyordu.

7 - SİYAH MERCAN

Dışarıdan bitki gibi görünse de o bir hayvan kolonisi. Bazı örneklerinin 4.000 yıldır hayatta olduğu biliniyor.

6 - DEV CAM SÜNGERLERİ

Antarktika sularında bulunan bu canlılar, on bin yılı aşkın süredir okyanusun suyunu süzmeyi sürdürüyor.

5 - BDELLOİD ROTİFER

Bu mikro canlılar, kuruyup "ölüm uykusuna" yatarak binlerce yıl bekleyebiliyor ve suyla temas edince diriliyorlar.

4 - HYDRA (SU EJDERİ)

Küçük bir tatlı su canlısı olan Hydra'nın hücreleri sürekli yenilendiği için biyolojik olarak hiç yaşlanmıyor.

3 - TARDİGRAD (SU AYISI)

Radyasyon, uzay boşluğu veya aşırı sıcak... Hiçbir şey onu öldüremiyor. Binlerce yıl uykuda kalıp tekrar canlanabiliyor.

2 - TURRİTOPSİS DOHRNİİ

"Ölümsüz Deniz Anası" olarak bilinir. Yaşlandığında tekrar bebeklik evresine dönerek yaşam döngüsünü sonsuza kadar sürdürebilir.

1 - DEİNOCOCCUS RADİODURANS

Onun lakabı "Bakteri Conan"... DNA'sı parçalansa bile kendini onarıyor. Teknik olarak "yok edilemez" ve zamansız kabul ediliyor.

Kaynak: Diğer
