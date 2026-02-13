Yeniçağ Gazetesi
ENES BATUR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Dünyanın en tehlikeli yolları belli oldu: Türkiye'den Bayburt–Of D915 kara yolu listeye girdi

Uluslararası seyahat ve macera platformlarında yayımlanan “dünyanın en tehlikeli yolları” listesinde bu yıl Türkiye’den de bir güzergâh yer buldu. Bayburt–Of Yolu (D915), keskin virajları, dar geçişleri ve bazı noktalarında koruyucu bariyerlerin bulunmaması dikkat çekti.

Hande Karacan
Bayburt ile Trabzon’un Of ilçesini birbirine bağlayan yol, yüksek rakımlı ve sarp dağlık arazide ilerliyor. Özellikle yoğun sis, yağış ve sert rüzgâr gibi olumsuz hava koşulları sürüşü daha da güçleştiriyor.

Güzergâh, Zigana Geçidi hattına uzanırken çok sayıda keskin “U” virajı barındırıyor. Bu nedenle sürücüler için dikkat, deneyim ve güçlü araç kontrolü gerektiren bir rota olarak öne çıkıyor.

LİSTEDE ÖNE ÇIKAN DİĞER ZORLU YOLLAR

Uluslararası derlemelerde sürüş güvenliği açısından riskli kabul edilen bazı yollar şunlar:

North Yungas Road – Bolivya

“La Paz–Coroico Ölüm Yolu” olarak da bilinen rota, dar şeritleri ve derin uçurumlarıyla ünlü. Yoğun yağmur, sis ve heyelan tehlikesi sürüşü oldukça riskli hale getiriyor.

Fairy Meadows Road – Pakistan

Karakoram Dağları eteklerindeki bu yol, tek şeritli ve bariyersiz bölümleriyle sürücülere zor anlar yaşatabiliyor.

Zoji La Pass – Hindistan

Himalaya geçişlerinden biri olan Zoji La, yüksek rakımı ve zorlu kış şartları nedeniyle yılın belli dönemlerinde ulaşıma kapanabiliyor.

Transfăgărășan Highway – Romanya

Făgăraș Dağları üzerinden geçen bu yol, keskin virajları ve tünelleriyle hem büyüleyici hem de dikkat gerektiren bir sürüş deneyimi sunuyor.

James Dalton Highway – ABD (Alaska)

Arktik bölgeye uzanan uzun ve izole rota, düşük sıcaklıklar ve yerleşim yerlerinden uzak yapısıyla biliniyor.

Skippers Canyon Road – Yeni Zelanda

Dar ve stabilize zemini nedeniyle bazı araç kiralama şirketleri tarafından riskli kabul edilen bir güzergâh.

D915 NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Bayburt–Of hattındaki D915, dağ yamacına oyulmuş keskin virajları ve koruma bariyeri bulunmayan bölümleriyle sürüş açısından zorlu kabul ediliyor. Özellikle Bayburt ile Of arasındaki kesim, deneyimsiz sürücüler için riskli olabiliyor.

Öte yandan bölge, eşsiz doğa manzaraları ve yüksek dağ panoramalarıyla macera arayan gezginlerin ilgisini çekiyor. Uzmanlar ise bu tür dağ yollarında hızdan kaçınılması, hava durumunun önceden kontrol edilmesi ve araç bakımının eksiksiz yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

Macera tutkunları için cazip görülen bu rotalar, her koşulda dikkatli ve kurallara uygun sürüş gerektiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
