Dünyanın en tehlikeli yolları belli oldu: Türkiye'den Bayburt–Of D915 kara yolu listeye girdi

Öte yandan bölge, eşsiz doğa manzaraları ve yüksek dağ panoramalarıyla macera arayan gezginlerin ilgisini çekiyor. Uzmanlar ise bu tür dağ yollarında hızdan kaçınılması, hava durumunun önceden kontrol edilmesi ve araç bakımının eksiksiz yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

Macera tutkunları için cazip görülen bu rotalar, her koşulda dikkatli ve kurallara uygun sürüş gerektiriyor.