Dünyanın en soğuk yerleşimleri: Eksi 60 derecede yaşam

Oymyakon, kalıcı yerleşimlerin bulunduğu en soğuk noktalar arasında kabul edilir. Rusya’nın kuzeydoğusundaki bu küçük kasabada yaklaşık 500 kişi yaşar. 1933 yılında sıcaklık eksi 67,7 dereceye kadar düşmüş ve bölge bu ekstrem iklimiyle ün kazanmıştı. Kışın araçlar genellikle gece boyunca çalışır halde bırakılır çünkü motorlar tamamen donabilir. Modern ısıtma sistemleri yaygın olsa da hâlâ altyapısı sınırlı evler bulunur. Buna rağmen okul, market ve hatta küçük bir havaalanı aktif şekilde hizmet verir.