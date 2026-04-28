Okullar açık kalır, araçlar çalışır, marketler hizmet verir. Aylar süren sert kış koşulları yaşamı durdurmaz. İşte dünyanın en düşük sıcaklıklarında bile insanların yaşamayı başardığı 5 yer.
Dünyanın en soğuk yerleşimleri: Eksi 60 derecede yaşam
Dünyanın en soğuk bölgeleri söz konusu olduğunda çoğu kişi gözünün önüne ıssız buz çöllerini getirir. Ama gerçek çok daha farklı. Bazı yerleşimlerde insanlar eksi 60 dereceleri bulan soğuklara rağmen günlük hayatlarını sürdürmeye devam ediyor.Derleyen: Cemile Kurel
Oymyakon, kalıcı yerleşimlerin bulunduğu en soğuk noktalar arasında kabul edilir. Rusya’nın kuzeydoğusundaki bu küçük kasabada yaklaşık 500 kişi yaşar. 1933 yılında sıcaklık eksi 67,7 dereceye kadar düşmüş ve bölge bu ekstrem iklimiyle ün kazanmıştı. Kışın araçlar genellikle gece boyunca çalışır halde bırakılır çünkü motorlar tamamen donabilir. Modern ısıtma sistemleri yaygın olsa da hâlâ altyapısı sınırlı evler bulunur. Buna rağmen okul, market ve hatta küçük bir havaalanı aktif şekilde hizmet verir.
Verkhoyansk ise yine aynı bölgede yer alan ve Oymyakon ile sıkça kıyaslanan bir diğer aşırı soğuk yerleşim. 1893 yılında ölçülen eksi 67,8 derece ile tarihe geçmişti. Kış aylarında sıcaklık çoğunlukla eksi 40’ın altında seyreder. İlginç olan ise yazın sıcaklığın 38 dereceyi aşabilmesi. Bu durum, şehri dünyanın en keskin sıcaklık farklarından birine sahip yerlerinden biri yapar.
Yakutsk, yüz binlerce insanın yaşadığı dünyanın en soğuk büyük şehri olarak bilinir. Nüfusu 300 bini aşan bu kentte sıcaklık zaman zaman eksi 60 derecenin altına iner. Kışın oluşan “buz sisi”, araçlardan ve binalardan çıkan buharın havada donmasıyla meydana gelir. Tüm zorluklara rağmen şehirde hayat normal akışında devam eder; ulaşım çalışır, eğitim sürer. Ayrıca elmas ve kömür madenciliği ekonomide önemli rol oynar.
Vostok Station, yerleşimden çok bir araştırma üssü olsa da dünyanın ölçülen en düşük sıcaklığına ev sahipliği yapar. 1983 yılında eksi 89,2 derece ile rekor kırılmıştır. Yıl boyunca sınırlı sayıda bilim insanı burada görev yapar. Kış aylarında yaklaşık 15 kişi kalabilir. Tedarik süreçlerinin son derece zor olması, buradaki yaşamın ne kadar çetin olduğunu açıkça gösterir.
Utqiagvik ise Amerika Birleşik Devletleri’nin en kuzeydeki şehri olarak bilinir. Kuzey Kutup Dairesi’nin ötesinde yer alan bu yerleşim, Arktik Okyanusu’na kıyısı olması nedeniyle rüzgarın etkisiyle daha sert hissedilen soğuklara sahiptir. Bölgede yaşayan Iñupiat halkı binlerce yıldır burada hayatını sürdürmektedir. Günümüzde şehir hem idari hem de ticari bir merkezdir. Avcılık ve balıkçılık hâlâ önemli geçim kaynakları arasında yer alır.