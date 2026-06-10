Dünyanın en romantik 10 şehri belli oldu: Türkiye'den de bir kent listede

Sabah'ın haberine göre, uluslararası düzeyde hazırlanan "Dünyanın En Romantik Şehirleri" listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Görsel ve kültürel güzellikleriyle ön plana çıkan destinasyonların yer aldığı bu özel listeye, Türkiye'den de bir ilimiz dahil oldu.

Bahsi geçen liste şöyle: