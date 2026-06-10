Etkileyici gün batımları, aşk kokan sokakları ve büyüleyici manzaralarıyla dikkat çeken kentler tek tek sıralandı.
Dünyanın en romantik 10 şehri belli oldu: Türkiye'den de bir kent listede
Aşkın ve büyülü manzaraların izini süren uluslararası "Dünyanın En Romantik 10 Şehri" listesi açıklandı. Paris ve Venedik gibi devlerin yarıştı listede, Türkiye’nin tarihi ve eşsiz görselliğiyle büyüleyen şehri de kendine yer buldu.Kaynak: Diğer
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Küresel ölçekte en romantik 10 bölgenin seçildiği bu prestijli listede, Türkiye'den de bir şehir kendine yer bulmayı başardı.
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Sabah'ın haberine göre, uluslararası düzeyde hazırlanan "Dünyanın En Romantik Şehirleri" listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Görsel ve kültürel güzellikleriyle ön plana çıkan destinasyonların yer aldığı bu özel listeye, Türkiye'den de bir ilimiz dahil oldu.
Bahsi geçen liste şöyle:
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Paris
4 13
Venedik
5 13
Roma
6 13
Prag
7 13
Floransa
8 13
Viyana
9 13
Edinburgh
10 13
Barselona
11 13
Santorini
12 13
İstanbul
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