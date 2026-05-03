Steam, Nisan 2026 Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını paylaştı. Yeni verilere göre, ekran kartı pazarındaki dengeler büyük ölçüde sabit kalırken, yeni nesil ekran kartları yavaş bir şekilde yükselişini sürdürüyor.
Dünyanın en popüler ekran kartları belli oldu: Bir model yavaş yavaş yayılıyor
Steam’in nisan ayı donanım anketi, oyuncuların ekran kartı tercihlerini ortaya koydu. Listenin zirvesinde RTX 3060 yer alırken bir modelin yavaş yavaş yayıldığı görüldü. Öte yandan oyuncular arasında Windows 11’in yükselişini sürdürdüğü görüldü.
Steam'in Nisan 2026 ekran kartı verilerine göre, GeForce RTX 3060, yüzde 4,15 kullanım oranıyla kullanıcıların en çok tercih ettiği ekran kartı oldu. Hemen arkasından yüzde 4,05 ile GeForce RTX 4060 geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 3,98 ile dizüstü segmentte yer alan GeForce RTX 4060 Laptop GPU bulunuyor. Geçtiğimiz ay dikkat çeken modellerden biri olan GeForce RTX 5070 ise yüzde 3,01 seviyesine gerilemiş durumda.
Buna karşın GeForce RTX 5060 yüzde 2,71’e yükselerek yeni nesil kartlar arasında büyümeye devam ediyor. Listenin devamında GeForce GTX 1650 (yüzde 2,70), GeForce RTX 4060 Ti (yüzde 2,57) ve GeForce RTX 3060 Ti (yüzde 2,42) gibi modeller yer alıyor. Ayrıca genel tablo, RTX 30 ve RTX 40 serisinin hâlâ geniş bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu gösteriyor.
İşte en popüler ekran kartları…
GeForce RTX 3060 – %4,15
GeForce RTX 4060 – %4,05
GeForce RTX 4060 Laptop GPU – %3,98
GeForce RTX 3050 – %3,20
GeForce RTX 5070 – %3,01
GeForce RTX 5060 – %2,71
GeForce GTX 1650 – %2,70
GeForce RTX 4060 Ti – %2,57
GeForce RTX 3060 Ti – %2,42
AMD Radeon Graphics – %2,37
YENİ NESİL YAVAŞ YÜKSELİYOR
İşlemci üreticileri tarafında ise tablo büyük ölçüde değişmedi. Intel yüzde 55,81 ile liderliğini korurken, AMD yüzde 44,18 seviyesinde bulunuyor. İki marka arasındaki fark oldukça dar ve rekabet dengeli şekilde devam ediyor. Ancak bunun öncesinde, Intel'in büyük bir farkla rakibinden önde olduğunu hatırlatalım.
WINDOWS 11 YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
İşletim sistemi tarafında ise Windows 11 yükselişini sürdürüyor. Nisan verilerine göre Windows 11'in payı yüzde 71,80'e çıkarken, Windows 10 yüzde 27,16 seviyesine gerilemiş durumda. Bu da kullanıcıların yeni işletim sistemine geçişinin hızlandığını gösteriyor.
Öte yandan oyuncularda en çok görülen RAM kapasitesi yüde 40,86'lık oranla 16 GB. 32 GB RAM ise ikinci sırada ise yer alıyor. 8 GB RAM'e sahip katılımcıların oranı yüzde 7,66 ile sınırlı kalırken yüzde 4,10'luk orana sahip 64 GB RAM ve yüzde 1,97'lik orana sahip 24 GB RAM sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor.