Dünyanın en popüler ekran kartları belli oldu: Bir model yavaş yavaş yayılıyor

Steam'in Nisan 2026 ekran kartı verilerine göre, GeForce RTX 3060, yüzde 4,15 kullanım oranıyla kullanıcıların en çok tercih ettiği ekran kartı oldu. Hemen arkasından yüzde 4,05 ile GeForce RTX 4060 geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 3,98 ile dizüstü segmentte yer alan GeForce RTX 4060 Laptop GPU bulunuyor. Geçtiğimiz ay dikkat çeken modellerden biri olan GeForce RTX 5070 ise yüzde 3,01 seviyesine gerilemiş durumda.