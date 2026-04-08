Bilim dünyası, Japonya açıklarında sular altında uyuyan devasa bir canavarın hareketliliğini yakından takip ediyor. Sabah’ta yer alan habere göre, yapılan son araştırmalar, tarihin en yıkıcı patlamalarından birine ev sahipliği yapan Kikai Kalderası'nın altındaki magma odasının yeniden dolmaya başladığını ortaya koydu.
Dünyanın en ölümcül volkanı uyanıyor: 7300 yıllık canavar geri dönüyor
7 bin yıl önce koca bir uygarlığı yeryüzünden silen o korkunç canavar, okyanusun derinliklerinde sessizce uyandı. Bilim insanları, dünyanın en ölümcül süper volkanlarından birinin devasa magma odasını hızla doldurduğunu fark edince tüm dünya için alarm çanları çalmaya başladı. İşte detaylar...
Communications Earth & Environment dergisinde yayımlanan çalışma, sadece bu bölge için değil, Yellowstone ve Toba gibi dünya genelindeki diğer "süper volkanların" çalışma prensiplerini anlamak için de kritik veriler sunuyor.
Yaklaşık 7.300 yıl önce, Japonya'nın Kyushu adası açıklarında gerçekleşen Akahoya patlaması, içinde bulunduğumuz Holosen epokunun bilinen en büyük volkanik olayı olarak kayıtlara geçmişti.
Bu patlama sırasında yaklaşık 160 kilometreküp yoğun kaya eşdeğeri materyal atmosfere fırlatılmıştı. Bu miktar, 1991 yılındaki ünlü Pinatubo patlamasının tam 32 katına tekabül ediyor.
Patlamanın etkisi o kadar şiddetliydi ki, piroklastik akıntılar merkezden 150 kilometre uzağa kadar ulaştı ve gökyüzünden yağan küller Kore Yarımadası'na kadar yayıldı. O dönemde bölgede yaşayan Jōmon halkının bu felaketle neredeyse tamamen yok olduğu düşünülüyor.
Kobe Üniversitesi ve Japonya Deniz-Yer Bilimleri ve Teknoloji Ajansı'ndan (JAMSTEC) bilim insanları, günümüzde büyük oranda sular altında kalan bu dev krateri modern sismik yöntemlerle inceledi.
Araştırmacılar, deniz tabanına yerleştirilen sismometreler ve hava tabancası dizileri kullanarak yer kabuğunun altındaki yapıyı adeta bir röntgen gibi görüntüledi.
Elde edilen bulgular çarpıcı:
• Yeni Magma Girişi: Dev magma odası yeniden doluyor. Ancak analizler, bu magmanın binlerce yıl önceki patlamadan kalan "artıklar" olmadığını, taze ve yeni bir enjeksiyon olduğunu gösteriyor.
• Lav Kubbesi Oluşumu: Son 3.900 yıldır kaldera içinde yeni bir lav kubbesinin yükseldiği tespit edildi.
• Küresel Model: Kikai'de gözlemlenen bu süreç; Yellowstone (ABD) ve Toba (Endonezya) gibi diğer dev kalderaların altındaki sığ magma rezervuarlarının çalışma mekanizmasıyla benzerlik gösteriyor.
GELECEK İÇİN BİR UYARI
Araştırma ekibinden jeofizikçi Seama Nobukazu, devasa magma kütlelerinin nasıl biriktiğini anlamanın, gelecekteki olası felaketleri tahmin etmek için hayati olduğunu vurguluyor.
Kikai şu an için sessiz görünse de, magma odasındaki bu istikrarlı dolum süreci volkanın hala aktif ve "canlı" olduğunun en büyük kanıtı.
Günümüzdeki nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında, binlerce yıl önceki Akahoya patlamasına benzer bir olayın yaşanması küresel ölçekte bir felaket anlamına gelebilir. Bilim insanları, bu yeni bulgular ışığında geliştirilen "magma yeniden enjeksiyon modeli" sayesinde, dev patlamaların öncü göstergelerini daha hassas bir şekilde takip etmeyi hedefliyor.
Sular altındaki bu sessiz devin uyanışı, insanlığın doğa karşısındaki kırılganlığını bir kez daha hatırlatırken, modern teknolojinin sağladığı erken uyarı potansiyeli tek umudumuz olmaya devam ediyor.