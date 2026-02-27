Dünyanın en minik TV'si: Üzüm tanesi kadar küçük televizyon: Avucunuzda film keyfi

Teknoloji dünyasında ekranlar her geçen gün devleşirken, ABD merkezli Tiny Circuits ezber bozan bir hamleye imza attı. Şirket, parmak ucuna sığan ve tamamen işlevsel olan TinyTV 2 ve TinyTV Mini modellerini görücüye çıkardı. Mikro mühendisliğin sınırlarını zorlayan bu cihazlar, nostaljik tasarımları ve erişilebilir fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Büyük ekran savaşlarının yaşandığı teknoloji dünyasında, ABD merkezli Tiny Circuits ezberleri bozan bir hamle yaptı. Şirket, avuç içine bile değil, parmak ucuna sığan dünyanın en küçük televizyon modellerini tanıttı. 15 mm ve 26 mm ekranlara sahip bu minik televizyonlar fiyatları ile de dikkat çektiDerleyen: Hava Demir
Ohio merkezli start-up tarafından geliştirilen bu minyatür televizyonlar, sadece birer prototip olmanın ötesine geçerek seri üretim yolculuğuna başladı. Projenin mimarı Ken Burns, dev ekran trendine karşı "minimalist" bir alternatif sunduklarını belirtiyor.
Her iki model de avuç içine sığacak boyutlarda tasarlanırken, teknik kapasiteleriyle şaşırtıyor
Nostaljik görünümlü televizyonların ses seviyesini ayarlayan ve videolar arasında kanalları değiştiren iki döner düğmeye sahip olduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜLER CİHAZA YÜKLENİYOR
Şirket tarafından yapılan açıklamada, televizyon üzerinden seyredilmek istesen videoların kullanıcı tarafından cihaza yüklenebileceği ya da bir USB-C kablosu kullanılarak bilgisayardan görüntü aktarılabileceği vurgulandı.
Ayrıca, hem TinyTV 2 hem de TinyTV Mininin ilgili cihazlarda 10 ve 40 saatin üzerinde görüntü tutabilen 8 GB'lık bir microSD kartla birlikte geldiği ifade edildi.
Tiny Circuits, bu inovatif projeyi hayata geçirmek için başlattığı kitlesel fonlama kampanyasında büyük bir başarı elde etti. Hedeflenen rakamları aşarak 128 bin doların (yaklaşık 2.4 milyon TL) üzerinde destek toplayan şirket, seri üretim için düğmeye bastı.
TINYV 2'NİN ÖZELLİKLERİ
Boyutlar: 47.6 x 36,6 x 25,9 mm
Ekran: 26 mm
Çözünürlük: 216 x 135 piksel
Şarj başına oynatma süresi: İki saat
Bellek: 8GB / 10 saat video
Fiyat: 49 ABD Doları (Yaklaşık 910 lira)
TINYTV MİNİ'NİN ÖZELLİKLERİ
Boyutlar: 26,3 x 23,8 x 21,9 mm
Ekran: 15,2 mm
Çözünürlük: 64 x 64 piksel
Şarj başına oynatma süresi: Bir saat
Bellek: 8GB / 40 saat video
Fiyat: 59 ABD Doları (yaklaşık bin 100 lira)
Kulanıcılara kendin yap kiti şeklinde gelen minik televizyonlar şu anda şirketin Kicstarter üzerindeki sayfasından sipariş edilebiliyor. Televizyonların fiyatları 49-59 dolar (Yaklaşık 910-bin 100 Türk lirası) arasında değişirken, ufak bir kızılötesi kumandayla televiyonunu kontrol etmek isteyenlerin 10 ABD dolarını (yaklaşık 185 lira) daha ödemesi gerekiyor.