Dünyanın en minik TV'si: Üzüm tanesi kadar küçük televizyon: Avucunuzda film keyfi

Teknoloji dünyasında ekranlar her geçen gün devleşirken, ABD merkezli Tiny Circuits ezber bozan bir hamleye imza attı. Şirket, parmak ucuna sığan ve tamamen işlevsel olan TinyTV 2 ve TinyTV Mini modellerini görücüye çıkardı. Mikro mühendisliğin sınırlarını zorlayan bu cihazlar, nostaljik tasarımları ve erişilebilir fiyatlarıyla dikkat çekiyor.