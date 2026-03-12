Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Dünya Dünyanın en lezzetli çorbaları açıklandı: Türkiye'nin Beyran'ı zirveyi zorladı

Dünyanın en lezzetli çorbaları açıklandı: Türkiye'nin Beyran'ı zirveyi zorladı

Dünyanın dört bir yanındaki geleneksel tarifleri ve yerel mutfakları inceleyen TasteAtlas, bu kez sofraların vazgeçilmez başlangıçlarından biri olan çorbaları mercek altına aldı. Gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle hazırlanan listede Türk mutfağından bir çorba üst sıralardaki öne çıktı.

Hande Karacan
Dünya genelinde ünlü yemekleri ve geleneksel tarifleri oylamaya açan TasteAtlas, gastronomi dünyasında büyük ilgi gören “Dünyanın En İyi Çorbaları” sıralamasını yayımladı.

Milyonlarca kullanıcı ve gurmenin verdiği puanlarla oluşturulan listede, farklı mutfaklardan çorbalar kıyasıya rekabet etti. Türk mutfağının köklü ve şifa kaynağı olarak görülen çorbaları da aldığı yüksek puanlarla dikkat çekti. Peki listenin zirvesinde hangi çorba yer aldı ve Türkiye’den hangi lezzetler ilk sıralara girmeyi başardı? İşte dünyanın en çok beğenilen çorbaları:

1.Vori-vori – Paraguay

2 Beyran çorbası – Türkiye

3.Yokohama-style ramen – Japonya

4.Soto betawi – Endonezya

5.Tonkotsu ramen – Japonya

7. Tom kha gai - TAYLAND

8. Sinigang - FİLİPİNLER

9. Lanzhou lamian - ÇİN

10. Lohikeitto - FİNLANDİYA

11. Mercimek çorbası - TÜRKİYE

12. Taiwanese Hot Pot - TAYVAN

13. Kalakeitto - FİNLANDİYA

14. Phở bò - VİETNAM

15. Barszcz czysty czerwony - POLONYA

Kaynak: Haber Merkezi
