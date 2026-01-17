Dünyanın en lezzetli 100 şehri sıralandı: Gaziantep, İstanbul ve İzmir listede!

ISLAK HAMBURGER

Islak hamburger (veya Taksim hamburgeri), İstanbul sokak lezzetlerinin ikoniklerinden biri olan Türk fast-food atıştırmalığıdır. Küçük, yumuşak hamburger ekmeğinin arasına incecik dana kıymadan yapılmış baharatlı köfte konulur, ardından bol sarımsaklı, domates salçalı ve baharatlı özel bir sosla (genellikle ketçap, salça, sarımsak karışımı) ıslatılır. Buharlı bir kutuda (veya kapalı tencerede) bekletilerek ekmek tamamen yumuşar ve sosu çeker, bu yüzden "ıslak" adını alır. Çıtır değil, nemli ve yumuşacık dokusuyla bağımlılık yapar; genellikle gece atıştırmalık olarak veya Taksim civarında (Kızılkayalar, Bambi gibi efsane büfelerde) yenir. Klasik hamburgerden tamamen farklı, soslu ve buharlı bir lezzet bombasıdır.