Taste Atlas’ın güncel “En İyi 100 Yemek Şehri” listesinde İtalya ilk dörtte, Türkiye’den Gaziantep 17., İstanbul 24. ve İzmir 84. sırada yer aldı. Baklava’dan boyoza Türk lezzetleri dünya vitrininde!
Dünyanın en lezzetli 100 şehri sıralandı: Gaziantep, İstanbul ve İzmir listede!
Gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın dört bir yanındaki yerel lezzetleri, geleneksel tarifleri, içecekleri ve yöresel ürünleri tanıtmaya devam ediyor. Platformun güncellediği Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri listesinde Türkiye’den üç şehir kendine yer buldu. İşte o şehirler ve öne çıkan tatlarıBaran Yalçın
Taste Atlas’ın hazırladığı listede ilk dört sırayı tamamen İtalya domine etti: Napoli, Milano, Bologna ve Floransa zirveyi kaptı. Beşinci sırada Mumbai (Hindistan), altıncı sırada Cenova (İtalya), yedinci sırada ise Paris (Fransa) bulunuyor. Sekizinci Viyana (Avusturya), dokuzuncu Roma (İtalya), onuncu ise Lima (Peru) oldu.
Türkiye’den listeye giren şehirler şöyle sıralandı:
17. sırada Gaziantep’in simge lezzetleri:
BAKLAVA
Baklava, ince yufka katmanları arasına fıstık, ceviz veya benzeri kuru yemiş serpilip tereyağıyla yağlandıktan sonra fırınlanıp, üzerine şekerli şerbet dökülerek hazırlanan geleneksel bir Türk tatlısıdır. Çıtır çıtır dokusu, tatlı şerbeti ve zengin lezzetiyle ünlüdür; özellikle Gaziantep yöresinde en kaliteli haliyle yapılır.
ALİNAZİK
Alinazik, Gaziantep mutfağına özgü geleneksel bir Türk yemeğidir. Közlenmiş ve püre haline getirilmiş patlıcanın sarımsaklı yoğurtla karıştırılmasıyla hazırlanan tabanın üzerine, kuşbaşı veya kıyma şeklinde marine edilmiş ve sotelenmiş dana/kuzu eti konularak servis edilir. Yumuşacık etler, dumanlı patlıcan ve kremsi yoğurtla harmanlanan nefis bir lezzet sunar; genellikle pilav ve acılı ezmeyle birlikte yenir. Coğrafi işaretli Gaziantep lezzetlerinden biridir.
YUVARLAMA (YUVALAMA)
Yuvarlama (Yuvalama), Gaziantep mutfağına özgü geleneksel bir Türk yemeğidir. Minik nohut büyüklüğünde yuvarlanan köfteler (çekilmiş pirinç, yağsız kıyma, karabiber ve tuz karışımından yapılır), haşlanmış et (genellikle dana veya kuzu), nohut ve yoğurtlu sosla bir araya getirilir. Üzerine tereyağında kavrulmuş kuru nane gezdirilerek servis edilir. Kıvamlı ve doyurucu bir ana yemek olup çorba değildir; özellikle Ramazan Bayramı sofralarının vazgeçilmezi, zahmetli ama lezzetli bir bayram klasiğidir. Genellikle pilav eşliğinde yenir.
KATMER
Katmer, Gaziantep mutfağına özgü geleneksel bir Türk tatlısıdır (hamur işi). İncecik açılmış hamurun (neredeyse şeffaf kadar) arasına bol Antep fıstığı, şeker ve kaymak (veya kaymak yerine tereyağı/sade yağ) konulup zarf gibi katlanarak taş fırında veya sacda pişirilir. Üzerine şerbet dökülmez; tatlılığı içindeki şekerden gelir. Çıtır çıtır, yağlı ve enfes bir lezzete sahiptir; genellikle sabah kahvaltısında sıcak sıcak süt veya çay eşliğinde yenir. Gaziantep'in en ikonik tatlılarından biri olup coğrafi işaretlidir.
BEYRAN 24. SIRADA
Beyran, Gaziantep mutfağına özgü geleneksel bir Türk yemeğidir (çoğunlukla "beyran çorbası" olarak anılır, ancak aslında çorbadan ziyade doyurucu bir ana yemek niteliğindedir). Uzun saatler (genellikle 12+ saat) kaynatılan kuzu eti (özellikle gerdan veya yanak kısmı), kemik suyu, haşlanmış pirinç, bol sarımsak, acı pul biber, tereyağı veya iç yağı ile hazırlanır. Servis edildiğinde sıcak sıcak, et parçaları ve pirinçle birlikte sunulur; üzerine ekstra acı biber ve limon sıkılarak yenir. Özellikle kış aylarında ve sabah kahvaltılarında enerji verici, şifa kaynağı olarak tüketilir; Gaziantep'in ikonik lezzetlerinden biri olup coğrafi işaretlidir.
İstanbul’un mutlaka denenmesi gereken tatları:
LOKUM
Lokum (Türk lokumu), Osmanlı mutfağından gelen geleneksel bir Türk tatlısıdır. Nişasta, şeker ve suyun kaynatılmasıyla elde edilen jel kıvamlı bir hamura, genellikle gül suyu, limon, nar, fıstık, ceviz, badem gibi aromalar ve kuru yemişler eklenerek hazırlanır. Küp küp kesilip pudra şekeri ve nişasta karışımına bulanarak servis edilir. Yumuşacık, ağızda eriyen dokusu ve yoğun aromasıyla ünlüdür; kahve yanında ikram edilen klasik bir lezzettir. Özellikle İstanbul ve Anadolu’da çeşitleri boldur.
HÜNKARBEĞENDİ
Hünkarbeğendi, Osmanlı saray mutfağından gelen klasik bir Türk yemeğidir. Közlenmiş patlıcanların püre haline getirilip beşamel sos (tereyağı, un ve süt karışımı) ile kremamsı bir kıvama getirilmesiyle hazırlanan "beğendi" tabanının üzerine, kuşbaşı dana veya kuzu eti sotelenerek (soğan, domates salçası vb. ile) servis edilir. Yumuşacık etler, dumanlı ve ipeksi patlıcan sosuyla birleşince enfes bir lezzet ortaya çıkar; genellikle pilav eşliğinde sunulur. Adı, padişahın (hünkarın) bu yemeği çok beğenmesinden gelir ve İstanbul mutfağıyla özdeşleşmiştir.
BEYTİ
Beyti, İstanbul mutfağına özgü klasik bir Türk kebabıdır (beyti kebabı olarak bilinir). Kıyma (genellikle dana veya kuzu) baharatlar, soğan, sarımsak ve bazen maydanozla yoğrulup şişte ızgara yapılır, ardından ince lavaş veya yufkaya sarılarak dilimlenir. Üzerine sıcak domates sosu (salçalı tereyağlı sos) ve yoğurt gezdirilerek servis edilir. Adını, ünlü Beyti Restoran'ın sahibi Beyti Güler'den alır; yumuşak et, çıtır lavaş ve kremsi yoğurt-sos kombinasyonuyla enfes bir lezzet sunar. Genellikle pilav ve salata eşliğinde yenir, özel günlerde sofraların yıldızıdır.
PAÇANGA
Paçanga (Paçanga böreği), İstanbul mutfağına özgü klasik bir Türk böreğidir (ara sıcak veya atıştırmalık olarak bilinir). İnce yufka üçgenlere kesilir, içine pastırma (küp doğranmış), rendelenmiş kaşar peyniri, doğranmış domates, yeşil biber (ve bazen maydanoz) karışımı konulup sarılır. Ardından kızgın yağda altın sarısı olana kadar kızartılır. Çıtır çıtır dışı, eriyen peyniri ve baharatlı pastırmasıyla enfes bir lezzet sunar; genellikle rakı sofralarında, kahvaltılarda veya meze olarak tüketilir. İstanbul'un ikonik lezzetlerinden biri olup "paça" kelimesinden türediği söylenir (eski dönemde paça çorbası yanında yenmesinden).
ISLAK HAMBURGER
Islak hamburger (veya Taksim hamburgeri), İstanbul sokak lezzetlerinin ikoniklerinden biri olan Türk fast-food atıştırmalığıdır. Küçük, yumuşak hamburger ekmeğinin arasına incecik dana kıymadan yapılmış baharatlı köfte konulur, ardından bol sarımsaklı, domates salçalı ve baharatlı özel bir sosla (genellikle ketçap, salça, sarımsak karışımı) ıslatılır. Buharlı bir kutuda (veya kapalı tencerede) bekletilerek ekmek tamamen yumuşar ve sosu çeker, bu yüzden "ıslak" adını alır. Çıtır değil, nemli ve yumuşacık dokusuyla bağımlılık yapar; genellikle gece atıştırmalık olarak veya Taksim civarında (Kızılkayalar, Bambi gibi efsane büfelerde) yenir. Klasik hamburgerden tamamen farklı, soslu ve buharlı bir lezzet bombasıdır.
84. sırada İzmir’in öne çıkan lezzetleri ise:
BOYOZ
Boyoz, İzmir mutfağına özgü geleneksel bir Türk hamur işidir (mayasız börek/çörek). Sefarad Yahudileri tarafından 1492'de İspanya'dan getirilen lezzet, un, su, tuz, bol yağ (ve bazen az tahin) ile hazırlanan hamurun uzun süre dinlendirilip incecik (neredeyse şeffaf) katmanlar halinde açılması, yuvarlanması ve fırında yüksek ısıda pişirilmesiyle elde edilir. Çıtır çıtır, kat kat, yağlı ve hafif tuzlu dokusuyla ünlüdür; genellikle taze sıcakken haşlanmış yumurta ve demli çay eşliğinde kahvaltıda yenir. İzmir'in simge lezzetlerinden biri olup coğrafi işaretlidir. Sadece İzmir'de orijinal haliyle yaygın olarak bulunur.
İZMİR KÖFTE
İzmir köfte, İzmir mutfağına özgü klasik bir Türk ev yemeğidir (köfte yemeği). Dana kıymadan (genellikle orta yağlı), rendelenmiş soğan, bayat ekmek içi/galeta unu, yumurta, tuz, karabiber, kimyon (bazen kekik) ile yoğrulan köfteler (hafif uzun ve tombul parmak şeklinde) önce yağda kızartılır. Ardından elma dilim patates, yeşil biber ve domates dilimleriyle birlikte domates salçalı, sarımsaklı basit bir sosla (et suyu veya su eklenerek) tencerede veya fırında pişirilir. Sonuçta sulu, yumuşacık, soslu ve sebzelerle zenginleşmiş doyurucu bir lezzet ortaya çıkar; diğer kuru köftelerden farkı bu soslu ve fırın/tava pişirme yöntemiyle yumuşak dokusudur. Genellikle pilav ve cacık eşliğinde servis edilir; Taste Atlas'ın İzmir listesinde öne çıkan lezzetlerden biridir.
KADINBUDU
Kadınbudu (Kadınbudu köfte), Osmanlı mutfağından gelen klasik bir Türk köftesidir. Dana kıymadan (yarısı çiğ, yarısı soğanla kavrulmuş), haşlanmış pirinç (veya kalan pilav), rendelenmiş soğan, tuz, karabiber (bazen yenibahar) ile hazırlanan harç, but şekli (yassı ve uzun) verilerek önce una, sonra çırpılmış yumurtaya (bazen galeta unu karışımı) batırılıp kızgın yağda altın sarısı olana kadar kızartılır. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve pirinçli dokusuyla diğer köftelerden ayrılır; genellikle patates püresi, pilav, salata veya barbunya pilaki eşliğinde sıcak veya soğuk yenir. İzmir listesinde yer alan bu lezzet, Trakya ve Anadolu’da da yaygın olup “kadın bacağı” şeklinden adını aldığı rivayet edilir.
İZMİR BOMBASI
İzmir bombası, İzmir mutfağına özgü modern ve popüler bir Türk tatlısıdır (kurabiye türü). İncecik (neredeyse şeffaf kadar) açılmış hamurun (un, su, sıvı yağ, şeker ve vanilya karışımı) içine bol miktarda akışkan çikolata (genellikle kakaolu fındık kreması, Nutella benzeri) konulup bohça gibi kapatılır, ardından yüksek ısıda kısa sürede (genellikle 5-6 dakika) fırında pişirilir. Dışı çıtır çıtır ve gevrek, ısırıldığında içinden yoğun, sıcak çikolata akar adını bu "patlama" etkisinden alır. 2000'lerin başında İzmir'de (Reyhan Pastanesi'nde) ortaya çıkmış, sosyal medya sayesinde tüm Türkiye'ye yayılmış bir lezzettir. Çikolata severlerin favorisi olup pudra şekeri serpilerek servis edilir; Taste Atlas'ın İzmir listesinde öne çıkan tatlılardan biridir.
ŞAMBALİ
Şambali (Şam tatlısı veya şambaba olarak da bilinir), İzmir mutfağına özgü geleneksel bir Türk şerbetli tatlısıdır. Ana malzemeleri irmik, yoğurt (veya süt), şeker ve kabartma tozu olan hamur, dinlendirildikten sonra fırında nar gibi kızartılır (dışı çıtır, içi yoğun ve sert kıvamlıdır – revaniden daha yoğun ve serttir). Üzerine sıcak şerbet dökülür, genellikle yer fıstığı veya badem serpilir; isteğe göre tarçın eklenir veya arasına kaymak sürülür. İzmir sokaklarında (özellikle Kemeraltı'nda) ayaküstü satılan ikonik bir lezzettir; coğrafi işaretli olup Batı Anadolu'da çok popülerdir. Ramazan ve özel günlerde sık tüketilir – hafif gevrek dokusu ve yoğun şerbetiyle bağımlılık yapar.
TİRE KÖFTESİ
Tire köftesi (Tire şiş köftesi olarak da bilinir), İzmir’in Tire ilçesine özgü geleneksel bir Türk köftesidir. Coğrafi işaretli bu lezzet, genellikle dana eti (döş veya yağsız kısımlar) ile tuzdan başka baharat içermeyen sade bir kıymadan hazırlanır – bazı tariflerde çok az soğan veya irmik eklenebilir, ancak orijinal hali minimaldir. Kıyma yoğrulup ince uzun şişlere dizilir (ortası delikli, çöp şiş gibi), odun ateşinde ızgarada ön pişirilir, ardından tereyağında ikinci kez pişirilerek tereyağı emdirilir. Servis genellikle domates soslu (salçalı, sarımsaklı), tereyağlı, tırnak pide veya ekmek üzerine yapılır; yanında yoğurt, maydanoz, domates, biber ve bazen atom biberi ile sunulur. Tereyağlı sosu ve dumanlı et lezzetiyle İzmir’in en ikonik lezzetlerinden biri olup Taste Atlas’ın İzmir listesindeki öne çıkan tatlardan.