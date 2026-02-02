Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor

Kimyasal Bağımlılıklar
Uyuşturucu maddeler (eroin, metamfetamin, crack vb.)
Alkol bağımlılığı
Sigara ve nikotin ürünleri
Reçeteli ilaç bağımlılığı (opioid ağrı kesiciler, sakinleştiriciler)
Kafein bağımlılığı
Davranışsal Bağımlılıklar
Kumar bağımlılığı
İnternet bağımlılığı
Sosyal medya bağımlılığı
Dijital oyun bağımlılığı
Telefon ve teknoloji bağımlılığı
Alışveriş bağımlılığı
Pornografi bağımlılığı
Seks bağımlılığı
İşkoliklik
Egzersiz bağımlılığı
Adrenalin ve risk alma bağımlılığı
Psikolojik ve Duygusal Bağımlılıklar
Yeme bağımlılığı
Şeker bağımlılığı
İlişki bağımlılığı
Onay ve beğeni bağımlılığı