Yeniçağ Gazetesi
02 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Kırmızı bültenle aranıyorlardı: 4 Türk Gürcistan'da gözaltına alındı
Anasayfa Yaşam Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor

Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor

Modern çağda bağımlılık yalnızca uyuşturucu ya da alkolle sınırlı değil. Teknoloji, tüketim alışkanlıkları ve sosyal baskılar da ciddi bağımlılık türlerini beraberinde getiriyor. Fiziksel ve ruhsal sağlığı tehdit eden, en zararlı 20 bağımlılık.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 1

Kimyasal Bağımlılıklar

Uyuşturucu maddeler (eroin, metamfetamin, crack vb.)

1 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 2

Alkol bağımlılığı

Sigara ve nikotin ürünleri

Reçeteli ilaç bağımlılığı (opioid ağrı kesiciler, sakinleştiriciler)

2 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 3

Kafein bağımlılığı

3 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 4

Davranışsal Bağımlılıklar

4 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 5

Kumar bağımlılığı

5 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 6

İnternet bağımlılığı

6 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 7

Sosyal medya bağımlılığı

7 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 8

Dijital oyun bağımlılığı

8 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 9

Telefon ve teknoloji bağımlılığı

9 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 10

Alışveriş bağımlılığı

10 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 11

Pornografi bağımlılığı

11 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 12

Seks bağımlılığı

12 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 13

İşkoliklik

13 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 14

Egzersiz bağımlılığı

14 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 15

Adrenalin ve risk alma bağımlılığı

15 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 16

Psikolojik ve Duygusal Bağımlılıklar

16 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 17

Yeme bağımlılığı

17 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 18

Şeker bağımlılığı

18 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 19

İlişki bağımlılığı

19 20
Dünyanın en kötü 20 bağımlılığı: Uzmanlar uyarıyor - Resim: 20

Onay ve beğeni bağımlılığı

20 20
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro