Dünyanın en iyi vejetaryen yemekleri sıralandı: Türkiye’den sürpriz lezzet ilk 20'de

TasteAtlas, “Dünyanın En İyi 100 Vejetaryen Yemeği” listesini güncelledi. Mısır’dan Cezayir’e uzanan lezzet sıralamasında Türkiye’den bir yemekte ilk 20’ye girmeyi başardı. İşte dünyanın en sevilen vejetaryen yemekleri ve dikkat çeken sıralama…

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, kullanıcı oylarıyla hazırladığı “Dünyanın En İyi 100 Vejetaryen Yemeği” listesini güncelledi. Yerel mutfakların öne çıktığı listede farklı coğrafyalardan lezzetler sıralanırken, Türkiye’den bir tat da ilk 20’ye girmeyi başardı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE FALAFELİN ORİJİNAL HALİ VAR: MISIR - TAAMEYA (FALAFEL)

Listenin ilk sırasında Mısır mutfağının geleneksel lezzeti taameya yer aldı. Falafelin ilk hali olarak kabul edilen bu tarif, nohut yerine bakla ile hazırlanıyor. Pırasa, soğan, taze kişniş, maydanoz ve kimyonla zenginleştirilen lezzet, yoğun aromasıyla dikkat çekiyor.

2. MAHJOUBA - CEZAYİR

İkinci sırada Cezayir mutfağına ait mahjouba bulunuyor. İrmikle hazırlanan katmanlı ve kalın krep benzeri sokak lezzeti, domates ve karamelize soğanlı iç harcıyla servis ediliyor. İsteğe bağlı olarak yanında harissa sosu da sunuluyor.

3. MAAKOUDA - FAS

Üçüncü sırada ise Fas mutfağının sevilen lezzeti maakouda yer aldı. Patatesin sarımsak, maydanoz ve çeşitli baharatlarla harmanlanıp kızartılmasıyla hazırlanan yemek, özellikle sokak sandviçlerinde sıkça tercih ediliyor. Bazı versiyonlarında et, ton balığı veya peynir de bulunabilir. Sokak sandviçlerinde sıkça kullanılır.

4. GUACAMOLE - MEKSİKA

Listenin dördüncü sırasında Meksika mutfağının dünyaca ünlü lezzeti guacamole yer aldı. Olgun avokado, soğan, biber ve baharatlarla hazırlanan sosun kökeninin Aztek uygarlığına kadar uzandığı belirtiliyor. Taze ve yoğun aromalı yapısıyla tortilla ve atıştırmalıkların yanında servis edilir.

5. YEMİSTA – YUNANİSTAN

Beşinci sırada ise Yunan mutfağından yemista bulunuyor. Türk mutfağındaki dolmaya benzeyen yemek, domates ve biber gibi sebzelerin pirinçli harçla doldurulup fırınlanmasıyla hazırlanıyor.

TÜRKİYE’DEN LİSTEYE GİREN LEZZET: DOMATES ÇORBASI

TasteAtlas’ın en iyi vejetaryen yemekler listesinde Türkiye’den domates çorbası da yer aldı. Listenin 18. sırasında bulunan lezzet için yapılan açıklamada, "Olgun domateslerle hazırlanan, pürüzsüz kıvamlı geleneksel çorbadır. Özellikle kış aylarında tercih edilir" ifadeleri kullanıldı.

