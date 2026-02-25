Tatlı denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden biri olan Türkiye, TasteAtlas’ın 2025 yılı “Dünyanın En İyi 100 Tatlısı” listesine damga vurdu. Binlerce gurme ve kullanıcının oylarıyla oluşturulan kapsamlı veri tabanında Türk mutfağı bir kez daha zirvede yer alarak kalitesini tescilledi. Küresel gastronomi dünyasının yakından takip ettiği prestijli listenin ilk sırasında ise Anadolu’nun efsane lezzeti yer aldı.
Dünyanın en iyi tatlıları listesi açıklandı: 2025'in en iyi tatlısı resmen Türkiye'den...
Dünya mutfaklarının nabzını tutan TasteAtlas, gastronomi uzmanlarının ve kullanıcı yorumlarıyla 2025 yılı “Dünyanın en iyi 100 tatlısı” listesini sıraladı. Türkiye, rakiplerini geride bırakarak listenin en tepesine adını yazdırdı.Derleyen: Cemile Kurel
20. Chocolate soufflé – FRANSA
19. Kunāfah – MISIR
18. Bambalouni – TUNUS
17. Nutella crêpes – FRANSA
16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ
15. Carlota de limón – MEKSİKA
14. Pisang goreng – ENDONEZYA
13. Pavê – BREZİLYA
12. Kladdkaka – İSVEÇ
11. Cremolada – PERU
10. Pão de Ló de Ovar – PORTEKİZ
9. Tinginys – LİTVANYA
8. Sweet crêpes – FRANSA
7. Tembleque - PORTO RİKO
6. Fıstıklı sarma – TÜRKİYE
5. Gaziantep baklavası – TÜRKİYE
4. Strudel – İTALYA
3. Gelato al pistacchio – İTALYA
2. Clotted cream ice cream – İNGİLTERE
VE LİSTENİN KAZANANI:
1. Antakya künefesi - TÜRKİYE
