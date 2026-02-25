Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
Anasayfa Kültür Sanat Dünyanın en iyi tatlıları listesi açıklandı: 2025'in en iyi tatlısı resmen Türkiye'den...

Dünyanın en iyi tatlıları listesi açıklandı: 2025'in en iyi tatlısı resmen Türkiye'den...

Dünya mutfaklarının nabzını tutan TasteAtlas, gastronomi uzmanlarının ve kullanıcı yorumlarıyla 2025 yılı “Dünyanın en iyi 100 tatlısı” listesini sıraladı. Türkiye, rakiplerini geride bırakarak listenin en tepesine adını yazdırdı.

Tatlı denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden biri olan Türkiye, TasteAtlas’ın 2025 yılı “Dünyanın En İyi 100 Tatlısı” listesine damga vurdu. Binlerce gurme ve kullanıcının oylarıyla oluşturulan kapsamlı veri tabanında Türk mutfağı bir kez daha zirvede yer alarak kalitesini tescilledi. Küresel gastronomi dünyasının yakından takip ettiği prestijli listenin ilk sırasında ise Anadolu’nun efsane lezzeti yer aldı.

20. Chocolate soufflé – FRANSA

19. Kunāfah – MISIR

18. Bambalouni – TUNUS

17. Nutella crêpes – FRANSA

16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ

15. Carlota de limón – MEKSİKA

14. Pisang goreng – ENDONEZYA

13. Pavê – BREZİLYA

12. Kladdkaka – İSVEÇ

11. Cremolada – PERU

10. Pão de Ló de Ovar – PORTEKİZ

9. Tinginys – LİTVANYA

8. Sweet crêpes – FRANSA

7. Tembleque - PORTO RİKO

6. Fıstıklı sarma – TÜRKİYE

5. Gaziantep baklavası – TÜRKİYE

4. Strudel – İTALYA

3. Gelato al pistacchio – İTALYA

2. Clotted cream ice cream – İNGİLTERE

VE LİSTENİN KAZANANI:

1. Antakya künefesi - TÜRKİYE

