Dünyanın en iyi tatlıları listesi açıklandı: 2025'in en iyi tatlısı resmen Türkiye'den...

Tatlı denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden biri olan Türkiye, TasteAtlas’ın 2025 yılı “Dünyanın En İyi 100 Tatlısı” listesine damga vurdu. Binlerce gurme ve kullanıcının oylarıyla oluşturulan kapsamlı veri tabanında Türk mutfağı bir kez daha zirvede yer alarak kalitesini tescilledi. Küresel gastronomi dünyasının yakından takip ettiği prestijli listenin ilk sırasında ise Anadolu’nun efsane lezzeti yer aldı.