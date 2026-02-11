Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Şubat 2025 – 31 Ocak 2026 dönemini kapsayan Kulüpler Dünya Sıralaması’nı açıkladı. İlk 30’da Türkiye’den sadece bir takım yer alırken, Süper Lig ekiplerinin konumları da netleşti.
Dünyanın en iyi takımları güncellendi: Süper Lig ekiplerinin yeri...
IFFHS, 1 Şubat 2025 – 31 Ocak 2026 dönemini kapsayan “Dünyanın En İyi Kulüpleri” listesini açıkladı. Listede Türkiye’den sadece bir takım yer aldı. Süper Lig ekiplerinin dünya sıralamasındaki konumları da netleşti.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Zirvede Paris Saint‑Germain bulunurken, Fenerbahçe Türkiye’yi temsil eden tek ekip olarak 29. sırada yer aldı. Diğer Süper Lig takımları ise listede daha geride konumlandı. işte ilk 10 ve bazı Süper Lig ekiplerinin konumları.
1- PARIS SAINT-GERMAIN (595 PUAN)
2- CHELSEA (496 PUAN)
3- BAYERN MÜNİH (457 PUAN)
4- REAL MADRID (451 PUAN)
5- INTER (439 PUAN)
6- BARCELONA (438 PUAN)
7- FLAMENGO (424 PUAN)
8- ARSENAL (401 PUAN)
9- PALMEIRAS (387 PUAN)
10- BORUSSIA DORTMUND (328 PUAN)
202. BAŞAKŞEHİR (99 PUAN)
189. BEŞİKTAŞ (105 PUAN)
187. GÖZTEPE (106 PUAN)
157. SAMSUNSPOR (122 PUAN)
157. TRABZONSPOR (122 PUAN)
31. GALATASARAY (236 PUAN)
29. FENERBAHÇE (239 PUAN)