Yeniçağ Gazetesi
11 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
MAHMUT TANAL'A MECLİS'TE YUMRUKLU SALDIRI!
Anasayfa Spor Dünyanın en iyi takımları güncellendi: Süper Lig ekiplerinin yeri...

Dünyanın en iyi takımları güncellendi: Süper Lig ekiplerinin yeri...

IFFHS, 1 Şubat 2025 – 31 Ocak 2026 dönemini kapsayan “Dünyanın En İyi Kulüpleri” listesini açıkladı. Listede Türkiye’den sadece bir takım yer aldı. Süper Lig ekiplerinin dünya sıralamasındaki konumları da netleşti.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Dünyanın en iyi takımları güncellendi: Süper Lig ekiplerinin yeri... - Resim: 1

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Şubat 2025 – 31 Ocak 2026 dönemini kapsayan Kulüpler Dünya Sıralaması’nı açıkladı. İlk 30’da Türkiye’den sadece bir takım yer alırken, Süper Lig ekiplerinin konumları da netleşti.

1 11
Dünyanın en iyi takımları güncellendi: Süper Lig ekiplerinin yeri... - Resim: 2

Zirvede Paris Saint‑Germain bulunurken, Fenerbahçe Türkiye’yi temsil eden tek ekip olarak 29. sırada yer aldı. Diğer Süper Lig takımları ise listede daha geride konumlandı. işte ilk 10 ve bazı Süper Lig ekiplerinin konumları.

2 11
Dünyanın en iyi takımları güncellendi: Süper Lig ekiplerinin yeri... - Resim: 3

1- PARIS SAINT-GERMAIN (595 PUAN)
2- CHELSEA (496 PUAN)
3- BAYERN MÜNİH (457 PUAN)
4- REAL MADRID (451 PUAN)
5- INTER (439 PUAN)

3 11
Dünyanın en iyi takımları güncellendi: Süper Lig ekiplerinin yeri... - Resim: 4

6- BARCELONA (438 PUAN)
7- FLAMENGO (424 PUAN)
8- ARSENAL (401 PUAN)
9- PALMEIRAS (387 PUAN)
10- BORUSSIA DORTMUND (328 PUAN)

4 11
Dünyanın en iyi takımları güncellendi: Süper Lig ekiplerinin yeri... - Resim: 5

202. BAŞAKŞEHİR (99 PUAN)

5 11
Dünyanın en iyi takımları güncellendi: Süper Lig ekiplerinin yeri... - Resim: 6

189. BEŞİKTAŞ (105 PUAN)

6 11
Dünyanın en iyi takımları güncellendi: Süper Lig ekiplerinin yeri... - Resim: 7

187. GÖZTEPE (106 PUAN)

7 11
Dünyanın en iyi takımları güncellendi: Süper Lig ekiplerinin yeri... - Resim: 8

157. SAMSUNSPOR (122 PUAN)

8 11
Dünyanın en iyi takımları güncellendi: Süper Lig ekiplerinin yeri... - Resim: 9

157. TRABZONSPOR (122 PUAN)

9 11
Dünyanın en iyi takımları güncellendi: Süper Lig ekiplerinin yeri... - Resim: 10

31. GALATASARAY (236 PUAN)

10 11
Dünyanın en iyi takımları güncellendi: Süper Lig ekiplerinin yeri... - Resim: 11

29. FENERBAHÇE (239 PUAN)

11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro