Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: Dikkat çeken Türkiye detayı…

Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: Dikkat çeken Türkiye detayı…

Gastronomi platformu TasteAtlas, 2026 yılının en iyi sokak yemeklerini duyurdu. İşte o lezzetler

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: Dikkat çeken Türkiye detayı… - Resim: 1

10 - Amritsari kulcha

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Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: Dikkat çeken Türkiye detayı… - Resim: 2

9 - Siu me

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Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: Dikkat çeken Türkiye detayı… - Resim: 3

8 - Bánh mì heo quay (Roasted Pork Belly Bánh Mì)

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Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: Dikkat çeken Türkiye detayı… - Resim: 4

7 - Anticuchos de corazon

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Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: Dikkat çeken Türkiye detayı… - Resim: 5

6 - Guotie

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Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: Dikkat çeken Türkiye detayı… - Resim: 6

5 - Taameya (Egyptian falafel)

6 10
Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: Dikkat çeken Türkiye detayı… - Resim: 7

4 - Quesabirria (Birria ta cos)

7 10
Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: Dikkat çeken Türkiye detayı… - Resim: 8

3 - Sate kambing

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Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: Dikkat çeken Türkiye detayı… - Resim: 9

2 – Kontosouvli

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Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: Dikkat çeken Türkiye detayı… - Resim: 10

1 – Karantika

Öte yandan listede Türkiye'den hiçbir yemeğin olmaması dikkat çekti.

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