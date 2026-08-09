10 - Amritsari kulcha
Dünyanın en iyi sokak yemekleri belli oldu: Dikkat çeken Türkiye detayı…
Gastronomi platformu TasteAtlas, 2026 yılının en iyi sokak yemeklerini duyurdu. İşte o lezzetlerKaynak: Haber Merkezi
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9 - Siu me
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8 - Bánh mì heo quay (Roasted Pork Belly Bánh Mì)
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7 - Anticuchos de corazon
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6 - Guotie
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5 - Taameya (Egyptian falafel)
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4 - Quesabirria (Birria ta cos)
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3 - Sate kambing
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2 – Kontosouvli
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1 – Karantika
Öte yandan listede Türkiye'den hiçbir yemeğin olmaması dikkat çekti.
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