Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye de listede

Taste Atlas, dünya mutfağından en yüksek puanı alan sandviçleri sıraladı. Sokak lezzetlerinden gurme tariflere uzanan listede farklı ülkelerden dikkat çeken tatlar yer aldı. Türkiye’den tombik döner de seçkiye girmeyi başardı.
Taste Atlas'ın yayımladığı listede dünyanın en yüksek puanlı sandviçleri sıralandı. Seçkide Türkiye'nin sevilen sokak lezzeti tombik döner de yer aldı.
Bánh Mì Heo Quay – Vietnam
Vietnam’ın popüler sokak lezzetlerinden bánh mì heo quay, çıtır baget ekmeği ve baharatlı et dolgusu ile biliniyor. Taze sebzelerle tamamlanan sandviç, doyurucu ve aromatik yapısıyla öne çıkıyor.
Tombik Döner – Türkiye
Türkiye’nin sevilen sokak lezzeti tombik döner, yumuşak ekmeği ve ince dilimlenmiş döner etiyle hazırlanıyor. Sebzeler ve turşularla tamamlanan bu sandviç, güçlü aroması sayesinde uluslararası listede yer aldı.
Bánh Mì Thịt – Vietnam
Vietnam mutfağının bir diğer ünlü sandviçi olan bánh mì thịt, çıtır baget ekmeği içinde farklı et çeşitleri ve turşu sebzelerle hazırlanıyor. Dengeli aromasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.
Panino col Polpo – İtalya
İtalya’nın kıyı şehirlerinde sıkça tüketilen bu sandviç, ızgara ahtapot ve zeytinyağıyla hazırlanıyor. Deniz ürünlerini sevenler için karakteristik bir lezzet sunuyor.
Shawarma – Orta Doğu
Uzun süre marine edilip şişte pişirilen etlerin ince dilimlenmesiyle hazırlanan shawarma, lavaş veya pita ekmeğinde servis ediliyor. Baharatlı yapısıyla dünya çapında bilinen bir sandviç türü.
Maine Usulü Istakozlu Sandviç – ABD
Haşlanmış ıstakoz eti ve hafif sosla hazırlanan bu sandviç, tereyağlı yumuşak ekmek içinde servis ediliyor. Deniz ürünleri mutfağının klasiklerinden biri kabul ediliyor.
Arepa Reina Pepiada – Venezuela
Mısır unundan yapılan arepanın içine tavuk, avokado ve sos karışımı konularak hazırlanan bu sandviç, Latin Amerika mutfağının en bilinen lezzetleri arasında gösteriliyor.
Texas Brisket Sandviçi – ABD
Uzun süre tütsülenerek pişirilen dana brisket etiyle hazırlanan bu sandviç, yoğun aromasıyla barbekü kültürünün önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.
Pan con Chicharrón – Peru
Peru’ya özgü bu geleneksel sandviç, yumuşak ekmek arasında servis edilen aromatik iç harcıyla biliniyor. Ülkede oldukça yaygın tüketilen doyurucu bir seçenek olarak öne çıkıyor.