Dünyanın en iyi salatalık yemekleri belli oldu: Cacık bakın kaçıncı sırada?

Üçüncü sırayı ise yine Yunanistan’dan Horiatiki, yani geleneksel Yunan salatası aldı. Domates, salatalık, kırmızı soğan, zeytin ve feta peyniriyle hazırlanan bu klasik lezzet, Akdeniz beslenme kültürünün en bilinen örneklerinden biri kabul ediliyor.