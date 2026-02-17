Dünyanın en iyi salatalık yemekleri belli oldu: Cacık bakın kaçıncı sırada?

Dünya gastronomisini derecelendiren uluslararası platform TasteAtlas, salatalığın başrolde olduğu en iyi tarifleri yeniden sıraladı. Liste, özellikle Balkan mutfağının güçlü temsilini ortaya koyarken, Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman tartışma konusu olan cacık ve tzatziki de dikkat çeken lezzetler arasında yer aldı.
TasteAtlas'ın güncel "Salatalıkla Yapılan En İyi 50 Yemek" listesi, mutfaklar arası lezzet rekabetini bir kez daha gözler önüne serdi. Milli yemeğimiz cacık ilk 10'a giremedi.
Bu kez Türkiye, platformun birçok sıralamasında alışık olduğu ilk 10 başarısını yakalayamadı.
Listenin ilk basamağında Bulgaristan’a özgü Snezhanka bulunuyor. Süzme yoğurt ve ince kıyılmış salatalığın; sarımsak, dereotu ve zeytinyağıyla harmanlanmasıyla hazırlanan bu serinletici salata, özellikle yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor.
İkinci sırada Yunan mutfağının dünya çapında bilinen sosu Tzatziki yer alıyor. Yoğurt, rendelenmiş salatalık ve çeşitli aromatik otlarla hazırlanan bu sos; gyros ve souvlaki gibi et yemeklerinin yanında sıkça servis ediliyor.
Üçüncü sırayı ise yine Yunanistan’dan Horiatiki, yani geleneksel Yunan salatası aldı. Domates, salatalık, kırmızı soğan, zeytin ve feta peyniriyle hazırlanan bu klasik lezzet, Akdeniz beslenme kültürünün en bilinen örneklerinden biri kabul ediliyor.
İlk 10’da ayrıca Meksika’dan Aguachile, Peru’dan Uchucuta, İran’dan Mast o Khiar, Çin ve Tibet mutfağından Pai Huang Gua, Polonya’dan Mizeria, Japonya’dan Sunomono ve Suudi Arabistan’dan Balilah gibi farklı coğrafyalardan tarifler de yer aldı.
Bu yemekleri ortak paydada buluşturan unsur ise salatalığın ferahlatıcı karakterinin, her kültürde farklı teknikler ve malzemelerle yorumlanması oldu.
Türkiye 11. sırada
Türk mutfağının klasik soğuk lezzetlerinden Cacık ise listede 11’inci sıraya yerleşti. Yoğurt, salatalık, sarımsak ve nane ile hazırlanan cacık; kebapların ve et yemeklerinin yanında servis edilmesinin yanı sıra tek başına hafif bir alternatif olarak da tüketiliyor.
Tzatziki ile benzerlik gösteren cacık, Balkanlar’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada farklı tariflerle sofralara taşınıyor.