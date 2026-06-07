Yeniçağ Gazetesi
07 Haziran 2026 Pazar
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Dünyanın en iyi kuzu yemekleri açıklandı: İlk 10’a Türkiye damga vurdu

Dünyanın en iyi kuzu yemekleri açıklandı: İlk 10’a Türkiye damga vurdu

Dünyanın en saygın gastronomi kaynaklarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, uzun süredir merakla beklenen “Dünyanın En İyi 100 Kuzu Yemeği” listesini açıkladı.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri açıklandı: İlk 10’a Türkiye damga vurdu - Resim: 1

Küresel mutfakların kıyasıya yarıştığı bu prestijli sıralamada Anadolu mutfağının köklü lezzetleri büyük bir başarıya imza atarak listenin üst basamaklarını adeta domine etti.

1 7
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri açıklandı: İlk 10’a Türkiye damga vurdu - Resim: 2

Kuzu etinin eşsiz dokusunu asırlık pişirme teknikleriyle buluşturan Türk mutfağı, uluslararası gastronomi otoritelerinden tam not alarak dünya çapında dikkatleri üzerine çekti. Özellikle ilk 10’da yer alan Türk yemeklerinin fazlalığı, Türkiye’yi bu kategoride öne çıkan ülkelerden biri haline getirdi.

2 7
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri açıklandı: İlk 10’a Türkiye damga vurdu - Resim: 3

Binlerce yıllık mutfak kültürünün en özel örneklerinden biri olan kuzu eti, bu listede de hem aroması hem de ustalık gerektiren pişirme yöntemleriyle öne çıktı. Türk şeflerin geleneksel tariflere sadık kalarak sunduğu bu lezzetler, hem yabancı gurmeler hem de turistler tarafından büyük beğeni topladı.

3 7
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri açıklandı: İlk 10’a Türkiye damga vurdu - Resim: 4

İLK 10’DA ÖNE ÇIKAN TÜRK LEZZETLERİ

10. Adana Kebap

Zırhla çekilen kuzu eti, kuyruk yağı ve baharatların güçlü uyumuyla listenin 10. sırasında yer aldı.

4 7
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri açıklandı: İlk 10’a Türkiye damga vurdu - Resim: 5

9. Döner Kebap

Dünyaya yayılan ünüyle sokak lezzetinden küresel bir fenomene dönüşen döner, 9. sıraya yerleşti.

5 7
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri açıklandı: İlk 10’a Türkiye damga vurdu - Resim: 6

8. Kuzu Şiş

Marine edilmiş kuzu etinin mangalda pişirilmesiyle hazırlanan klasik lezzet, 8. sırada kendine yer buldu.

7. İskender Kebap

Bursa çıkışlı bu efsane yemek, tereyağı ve yoğurtla birleşen döner etiyle 7. sıraya yükseldi.

6. Hünkar Beğendi

Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan bu özel tarif, 6. sıranın sahibi oldu.

6 7
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri açıklandı: İlk 10’a Türkiye damga vurdu - Resim: 7

3. Beyti Kebap

Lavaş içinde sunulan baharatlı kuzu kıyması ve özel sosuyla 3. sıraya kadar yükseldi.

1. Cağ Kebabı

Listenin zirvesinde ise Erzurum’un dünyaca ünlü lezzeti Cağ Kebabı yer aldı. Odun ateşinde ağır ağır pişirilen bu eşsiz kuzu eti, TasteAtlas değerlendirmesinde dünyanın en iyi kuzu yemeği seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro