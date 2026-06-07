Küresel mutfakların kıyasıya yarıştığı bu prestijli sıralamada Anadolu mutfağının köklü lezzetleri büyük bir başarıya imza atarak listenin üst basamaklarını adeta domine etti.
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri açıklandı: İlk 10’a Türkiye damga vurdu
Dünyanın en saygın gastronomi kaynaklarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, uzun süredir merakla beklenen “Dünyanın En İyi 100 Kuzu Yemeği” listesini açıkladı.
Kuzu etinin eşsiz dokusunu asırlık pişirme teknikleriyle buluşturan Türk mutfağı, uluslararası gastronomi otoritelerinden tam not alarak dünya çapında dikkatleri üzerine çekti. Özellikle ilk 10’da yer alan Türk yemeklerinin fazlalığı, Türkiye’yi bu kategoride öne çıkan ülkelerden biri haline getirdi.
Binlerce yıllık mutfak kültürünün en özel örneklerinden biri olan kuzu eti, bu listede de hem aroması hem de ustalık gerektiren pişirme yöntemleriyle öne çıktı. Türk şeflerin geleneksel tariflere sadık kalarak sunduğu bu lezzetler, hem yabancı gurmeler hem de turistler tarafından büyük beğeni topladı.
İLK 10’DA ÖNE ÇIKAN TÜRK LEZZETLERİ
10. Adana Kebap
Zırhla çekilen kuzu eti, kuyruk yağı ve baharatların güçlü uyumuyla listenin 10. sırasında yer aldı.
9. Döner Kebap
Dünyaya yayılan ünüyle sokak lezzetinden küresel bir fenomene dönüşen döner, 9. sıraya yerleşti.
8. Kuzu Şiş
Marine edilmiş kuzu etinin mangalda pişirilmesiyle hazırlanan klasik lezzet, 8. sırada kendine yer buldu.
7. İskender Kebap
Bursa çıkışlı bu efsane yemek, tereyağı ve yoğurtla birleşen döner etiyle 7. sıraya yükseldi.
6. Hünkar Beğendi
Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan bu özel tarif, 6. sıranın sahibi oldu.
3. Beyti Kebap
Lavaş içinde sunulan baharatlı kuzu kıyması ve özel sosuyla 3. sıraya kadar yükseldi.
1. Cağ Kebabı
Listenin zirvesinde ise Erzurum’un dünyaca ünlü lezzeti Cağ Kebabı yer aldı. Odun ateşinde ağır ağır pişirilen bu eşsiz kuzu eti, TasteAtlas değerlendirmesinde dünyanın en iyi kuzu yemeği seçilerek büyük bir başarıya imza attı.