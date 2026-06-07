Dünyanın en iyi kuzu yemekleri açıklandı: İlk 10’a Türkiye damga vurdu

Binlerce yıllık mutfak kültürünün en özel örneklerinden biri olan kuzu eti, bu listede de hem aroması hem de ustalık gerektiren pişirme yöntemleriyle öne çıktı. Türk şeflerin geleneksel tariflere sadık kalarak sunduğu bu lezzetler, hem yabancı gurmeler hem de turistler tarafından büyük beğeni topladı.