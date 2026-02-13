Yeniçağ Gazetesi
13 Şubat 2026 Cuma
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti!

Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti!

TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği" listesinde Türk mutfağının gururu Hünkar Beğendi 3. sıraya yerleşti. Yüzyıllık Osmanlı lezzeti, dünya çapında farklı kültürleri geride bırakarak Türk mutfağının eşsiz derinliğini bir kez daha kanıtladı.

Baran Yalçın Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 1

Dünyanın en saygın lezzet rehberlerinden TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği" listesini yayımladı. Yüzyıllardır ocaklarımızda pişen o muhteşem lezzet mirasımız, onlarca farklı kültürü geride bırakarak listenin ilk 3'üne girip adını altın harflerle yazdırdı. Anadolu'nun enfes tadı, Türk mutfağının üstünlüğünü bir kez daha tüm dünyaya kanıtladı.

1 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 2

Kısık ateşte uzun süre pişirilen güveç yemekleri, dünyanın birçok mutfağında köklü bir geçmişe sahiptir. Gastronomi dünyasında önemli bir konuma sahip TasteAtlas'ın yeni listesi, farklı kültürlerden güveçleri bir araya getirerek küresel mutfak zenginliğini gözler önüne serdi. Listenin 3. basamağına yerleşen Anadolu lezzeti, Türk mutfağının güzelliğini yeniden dünyaya gösterdi.

2 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 3

20.Tochitură Moldovenească – ROMANYA

3 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 4

19. Moroccan Meatball Tagine (Kefta Tagine) – FAS

4 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 5

18. Rabo de toro – İSPANYA

5 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 6

17. Kari ayam – MALEZYA

6 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 7

16. Vaca atolada – BREZİLYA

7 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 8

15. Chicken Tikka Masala – BİRLEŞİK KRALLIK

8 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 9

14. Massaman Curry – TAYLAND

9 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 10

13. Bobó de camarão – BREZİLYA

10 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 11

12. Rendang – ENDONEZYA

11 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 12

11. Rojões à moda do Minho – PORTEKİZ

12 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 13

10. Moqueca Baiana – BREZİLYA

13 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 14

9. Khoresh – İRAN

14 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 15

6. Shahi Paneer – HİNDİSTAN

15 16
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti! - Resim: 16

5. Karē – JAPONYA

16 16
