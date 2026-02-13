Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti!

Dünyanın en saygın lezzet rehberlerinden TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği" listesini yayımladı. Yüzyıllardır ocaklarımızda pişen o muhteşem lezzet mirasımız, onlarca farklı kültürü geride bırakarak listenin ilk 3'üne girip adını altın harflerle yazdırdı. Anadolu'nun enfes tadı, Türk mutfağının üstünlüğünü bir kez daha tüm dünyaya kanıtladı.