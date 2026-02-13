Dünyanın en saygın lezzet rehberlerinden TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği" listesini yayımladı. Yüzyıllardır ocaklarımızda pişen o muhteşem lezzet mirasımız, onlarca farklı kültürü geride bırakarak listenin ilk 3'üne girip adını altın harflerle yazdırdı. Anadolu'nun enfes tadı, Türk mutfağının üstünlüğünü bir kez daha tüm dünyaya kanıtladı.
Dünyanın en iyi güveçleri belli oldu: Anadolu'nun kralı Hünkar Beğendi rakipleri ezip geçti!
TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği" listesinde Türk mutfağının gururu Hünkar Beğendi 3. sıraya yerleşti. Yüzyıllık Osmanlı lezzeti, dünya çapında farklı kültürleri geride bırakarak Türk mutfağının eşsiz derinliğini bir kez daha kanıtladı.Baran Yalçın
Kısık ateşte uzun süre pişirilen güveç yemekleri, dünyanın birçok mutfağında köklü bir geçmişe sahiptir. Gastronomi dünyasında önemli bir konuma sahip TasteAtlas'ın yeni listesi, farklı kültürlerden güveçleri bir araya getirerek küresel mutfak zenginliğini gözler önüne serdi. Listenin 3. basamağına yerleşen Anadolu lezzeti, Türk mutfağının güzelliğini yeniden dünyaya gösterdi.
20.Tochitură Moldovenească – ROMANYA
19. Moroccan Meatball Tagine (Kefta Tagine) – FAS
18. Rabo de toro – İSPANYA
17. Kari ayam – MALEZYA
16. Vaca atolada – BREZİLYA
15. Chicken Tikka Masala – BİRLEŞİK KRALLIK
14. Massaman Curry – TAYLAND
13. Bobó de camarão – BREZİLYA
12. Rendang – ENDONEZYA
11. Rojões à moda do Minho – PORTEKİZ
10. Moqueca Baiana – BREZİLYA
9. Khoresh – İRAN
6. Shahi Paneer – HİNDİSTAN
5. Karē – JAPONYA