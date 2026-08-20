Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var

Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var

ESPN dünyanın en iyi forvetlerini sıraladı. Galatasaray’ın yıldız forveti Osimhen’de listede.

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var - Resim: 1

YILDIZ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Dünyaca ünlü medya kuruluşu ESPN dünyanın aktif en iyi forvetlerini sıraladı. Galatasaray’ın dünyaca ünlü santraforu Victor Osimhen yıldız isimleri geride bırakarak listede yer aldı.

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Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var - Resim: 2

Gyökeres, Griezmann, Lewandowski ve Ronaldo gibi isimleri geride bırakan Osimhen'in sıralaması dikkat çekti.

İlk 10 sıra şu şekilde:

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Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var - Resim: 3

1. Harry Kane

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Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var - Resim: 4

2. Kylian Mbappe

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Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var - Resim: 5

3. Erling Haaland

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Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var - Resim: 6

4. Ousmane Dembele

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Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var - Resim: 7

5. Julian Alvarez

7 12
Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var - Resim: 8

6. Lautaro Martinez

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Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var - Resim: 9

7. Kai Havertz

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Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var - Resim: 10

8. Joao Pedro

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Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var - Resim: 11

9. Victor Osimhen

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Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var - Resim: 12

10. Hugo Ekitike

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