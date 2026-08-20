Dünyanın en iyi forvetleri belli oldu: ESPN'nin listesinde Osimhen de var

YILDIZ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI
Dünyaca ünlü medya kuruluşu ESPN dünyanın aktif en iyi forvetlerini sıraladı. Galatasaray’ın dünyaca ünlü santraforu Victor Osimhen yıldız isimleri geride bırakarak listede yer aldı.
Dünyaca ünlü medya kuruluşu ESPN dünyanın aktif en iyi forvetlerini sıraladı. Galatasaray’ın dünyaca ünlü santraforu Victor Osimhen yıldız isimleri geride bırakarak listede yer aldı.
Gyökeres, Griezmann, Lewandowski ve Ronaldo gibi isimleri geride bırakan Osimhen'in sıralaması dikkat çekti.
İlk 10 sıra şu şekilde: