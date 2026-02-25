Dünyanın en iyi domatesleri açıklandı: Ayaş Domatesi en iyiler arasında…

AYAŞ DOMATESİ NEDİR?

Ayaş domatesi, Türkiye'nin Ankara ili Ayaş ilçesinde yetiştirilen, yerel (atalık) ekotip bir domates çeşididir. 1960'lı yıllardan beri bölgede üretilen bu domates, geleneksel tohum ve fidelerle yetiştirilir.

Hem Türkiye’de hem de Avrupa Birliği tarafından korumalı menşe adı (PDO) statüsüyle tescillenmiş nadir ürünlerden biridir (Türkiye’nin AB tescilli 15. ürünü, Ankara’nın ise ilki). Bu tescil, ürünün benzersiz özelliklerinin sadece Ayaş coğrafyasına özgü olduğunu garanti eder.