Domates, mutfaklarımızın vazgeçilmez temel malzemelerinden biridir. Ancak bazı çeşitler aroması, dokusu ve kullanım alanlarıyla diğerlerinden sıyrılır.
Dünyanın en iyi domatesleri açıklandı: Ayaş Domatesi en iyiler arasında…
Gastronomi dünyasının önde gelen platformlarından TasteAtlas, dünyanın en iyi 10 domates çeşidini belirledi. Listede Türkiye'nin gururu olan o domates de kendine yer buldu. İşte salatalardan soslara, kahvaltılardan pizzalara kadar lezzet katan dünyanın en iyi domatesleri…Taner Yener
TasteAtlas kullanıcı oylarıyla oluşturulan "Dünyanın En İyi 10 Domatesi" listesinde İtalya ağırlığı dikkat çekerken, Anadolu'nun eşsiz lezzeti de dünya devleri arasında yerini aldı.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 DOMATESİ:
Pomodoro S. Marzano (İtalya - 4.5 Puan): Listenin zirvesindeki bu domates, sosların, pizzaların ve makarnaların kralı olarak kabul ediliyor. Konserve üretimi için de en ideal çeşit.
Tomataki Santorinis (Yunanistan - 4.5 Puan): Güneşte kurutmaya son derece uygun olan bu çeşit; salatalarda, mezelerde ve soslarda sıkça tercih ediliyor.
Pomodoro di Pachino (İtalya - 4.4 Puan): Taze atıştırmalık olarak tüketilen bu domates, deniz ürünlerine ve makarnalara eşsiz bir tat katıyor.
Datterino (İtalya - 4.4 Puan): Tatlı soslar ve fırın yemekleri için vazgeçilmez bir seçenek.
Costoluto Fiorentino (İtalya - 4.4 Puan): Izgara yapmaya uygun yapısıyla öne çıkan bu domates, bruschetta ve taze tüketim için ideal.
Piennolo del Vesuvio (İtalya - 4.4 Puan): Vezüv Yanardağı eteklerinde yetişen bu çeşit, közleme ve saklama (kurutma) için mükemmel.
Cuore di Bue (İtalya - 4.3 Puan): Bu büyük domates, sandviçlerin ve Caprese salatasının yıldızı.
Ayaş Domatesi (Türkiye - 4.3 Puan): Listeye 8. sıradan giren Ayaş Domatesi, taze tüketim ve özellikle Türk kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olarak tescillendi.
Creole Tomato (ABD - 4.3 Puan): Sandviçler ve taze salatalar için Amerika'nın en sevilen çeşitlerinden
Veselaya Sosedka (Rusya - 4.3 Puan): Listeyi 10. sırada tamamlayan bu çeşit, taze salatalardaki başarısıyla tanınıyor.
TÜRKİYE'NİN GURURU: AYAŞ DOMATESİ
Listede 8. sırada yer alan Ayaş Domatesi, ince kabuğu ve kendine özgü aromasıyla artık sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da parmakla gösteriliyor. Özellikle kahvaltı tabaklarında ve taze salatalarda fark yaratan bu lezzet, Anadolu'nun bereketli topraklarının gücünü bir kez daha ortaya koydu.
AYAŞ DOMATESİ NEDİR?
Ayaş domatesi, Türkiye'nin Ankara ili Ayaş ilçesinde yetiştirilen, yerel (atalık) ekotip bir domates çeşididir. 1960'lı yıllardan beri bölgede üretilen bu domates, geleneksel tohum ve fidelerle yetiştirilir.
Hem Türkiye’de hem de Avrupa Birliği tarafından korumalı menşe adı (PDO) statüsüyle tescillenmiş nadir ürünlerden biridir (Türkiye’nin AB tescilli 15. ürünü, Ankara’nın ise ilki). Bu tescil, ürünün benzersiz özelliklerinin sadece Ayaş coğrafyasına özgü olduğunu garanti eder.
NEREDE YETİŞİR?
Sadece Ankara ili Ayaş ilçesi sınırları içinde, yerel ekotip tohumlardan üretilir. Ayaş’ın mikro iklim özelliği (kara iklimi ama İç Anadolu’nun genelinden farklı, rakım yaklaşık 910 m, yazları sıcak-kurak, bol güneşlenme) domatesin kalitesini doğrudan etkiler. Üretim tamamen coğrafi sınır içinde yapılmak zorundadır. Hasat genellikle yaz aylarında (özellikle ağustos civarı) başlar ve taze tüketim için idealdir.
FİZİKSEL VE GÖRSEL ÖZELLİKLER:
• İri yapılı ve etli: Ortalama ağırlık 250-300 gram (hatta daha büyükleri olabilir).
• Renk: Donuk pembe-kırmızı tonu.
• Kabuk: İnce ve narin.
• Dış yüzey: Hafif çıkıntılar (çukurlar) var, dilimlendiğinde dilim görünümü belirgindir.
• Dokusu: Çok sulu, etli; sert değil, parmakla bastırıldığında yüzey çöker.
• En ayırt edici özelliği: Meyve ikiye kesildiğinde etli kısımda kırağı (beyaz yama / leke) şeklinde beyazlık görülür.
• Bitki yapısı: Bodur (toprağa oturan), yaklaşık 120 cm boyunda, dar yapraklı, geç sezon gelişim gösterir.
TAT VE AROMA ÖZELLİKLERİ
Yüksek asit oranı sayesinde hafif tuzlu ve limonumsu bir aromaya sahiptir. Tatlılık ile ekşilik dengeli, kokusu yoğun ve mis gibidir. Sulu yapısı nedeniyle taze tüketimde (özellikle kahvaltıda, salatalarda) çok lezzetlidir. Birçok kişi tarafından "dünyanın en lezzetli domateslerinden biri" olarak tanımlanır.
YARARLARI VE BESİN DEĞERİ
Domatesin genel faydalarına ek olarak Ayaş domatesi öne çıkan özelliklere sahiptir:
• Yüksek likopen içeriği: Yaklaşık 5.916 mg/100 g likopen içerir (likopen antioksidan olup kansere karşı koruyucu etki gösterir, kalp sağlığını destekler, cilt sağlığına faydalıdır).
• Vitamin ve mineral zengini: C vitamini, potasyum, folik asit açısından zengin.
• Düşük kalorili, yüksek su içeriğiyle diyet dostu.
• Yüksek asitlik sayesinde sindirimi destekler, ferahlatıcı etki yaratır.
• Antioksidan etkisi güçlüdür; serbest radikallere karşı koruma sağlar.
Genel domates faydaları (Ayaş domatesinde daha yoğun): Bağışıklık güçlendirir, göz sağlığını korur, kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.
KULLANIM ALANLARI
En çok taze tüketilir: Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, salatalar, dilimlenip tuzlanarak yenir. Sos, çorba veya konserve için de uygundur ama asıl ünü taze haliyledir.