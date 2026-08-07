Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünyanın en iyi dolmaları açıklandı: Türkiye lezzetleri zirveyi salladı

Dünyanın en iyi dolmaları açıklandı: Türkiye lezzetleri zirveyi salladı

Lezzet rehberi TasteAtlas, dünyanın en beğenilen dolma çeşitlerini sıraladığı yeni listesini yayımladı. Türkiye’ye ait 5 farklı lezzet listeye girdi. İşte o liste;

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en iyi dolmaları açıklandı: Türkiye lezzetleri zirveyi salladı - Resim: 1

8- Yalanchi (Ermenistan)

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Dünyanın en iyi dolmaları açıklandı: Türkiye lezzetleri zirveyi salladı - Resim: 2

7- Enginar Dolması (Türkiye)

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Dünyanın en iyi dolmaları açıklandı: Türkiye lezzetleri zirveyi salladı - Resim: 3

6- Kabak Dolması (Türkiye)

3 8
Dünyanın en iyi dolmaları açıklandı: Türkiye lezzetleri zirveyi salladı - Resim: 4

5- Domates Dolması (Türkiye)

4 8
Dünyanın en iyi dolmaları açıklandı: Türkiye lezzetleri zirveyi salladı - Resim: 5

4- Biber Dolması (Türkiye)

5 8
Dünyanın en iyi dolmaları açıklandı: Türkiye lezzetleri zirveyi salladı - Resim: 6

3- Yarpaq Dolması (Azerbaycan)

6 8
Dünyanın en iyi dolmaları açıklandı: Türkiye lezzetleri zirveyi salladı - Resim: 7

2- Patlıcan Dolması (Türkiye)

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Dünyanın en iyi dolmaları açıklandı: Türkiye lezzetleri zirveyi salladı - Resim: 8

1- Fylla (Yunanistan)

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