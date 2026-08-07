8- Yalanchi (Ermenistan)
Dünyanın en iyi dolmaları açıklandı: Türkiye lezzetleri zirveyi salladı
Lezzet rehberi TasteAtlas, dünyanın en beğenilen dolma çeşitlerini sıraladığı yeni listesini yayımladı. Türkiye’ye ait 5 farklı lezzet listeye girdi. İşte o liste;Kaynak: Haber Merkezi
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7- Enginar Dolması (Türkiye)
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6- Kabak Dolması (Türkiye)
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5- Domates Dolması (Türkiye)
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4- Biber Dolması (Türkiye)
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3- Yarpaq Dolması (Azerbaycan)
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2- Patlıcan Dolması (Türkiye)
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1- Fylla (Yunanistan)
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