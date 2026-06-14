Dünyanın en iyi bisikletçileri Sakarya'da yarıştı

MTB Cross-country Eliminator (XCE) Dünya Kupası yarışlarında da erkeklerde Slovenyalı Jakob Klemencic birinci olurken, Avusturyalı Theo Hauser ikinci, Romanyalı Szakacs Mate üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda ise Mariia Sukhopalova bir kez daha birincilik kürsüsüne çıktı.