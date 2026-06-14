Sakarya, uluslararası bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa Şampiyonası heyecanına sahne olan kent, bu kez Dünya Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen 2026 MTB Eliminatör Dünya Kupası'nın ilk etabını ağırladı.
Dünyanın en iyi bisikletçileri Sakarya'da yarıştı
2026 UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası'nın sezon açılışı Sakarya'da yapıldı. 13 ülkeden 50 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, zorlu parkurda şampiyonluk yolunda ilk puanlar için mücadele etti.Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 13 farklı ülkeden 50 sporcu mücadele etti. Sporcular, rampalar, köprüler, dar virajlar ve dik yokuşlardan oluşan yaklaşık 1 kilometrelik parkurda dereceye girebilmek için ter döktü.
Şampiyonlar belli oldu
XCC Shorttrack Elit Erkekler kategorisinde Romanyalı Ede-Karoly Molnar birinciliği elde ederken, Belaruslu Dainis Bricis ikinci, Slovenyalı Matic Kranjec Zagar üçüncü sırada yer aldı.
Kadınlarda ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan Ukraynalı Mariia Sukhopalova zirvede yer aldı. Alman sporcu Marion Fromberger ikinci, Hollandalı Didi De Viries ise üçüncü oldu.
MTB Cross-country Eliminator (XCE) Dünya Kupası yarışlarında da erkeklerde Slovenyalı Jakob Klemencic birinci olurken, Avusturyalı Theo Hauser ikinci, Romanyalı Szakacs Mate üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda ise Mariia Sukhopalova bir kez daha birincilik kürsüsüne çıktı.
Etkinlikler ilgi gördü
Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen etkinliklerde sanatçı Fettah Can sahne aldı. Organizasyon kapsamında yapılan çekilişle 54 kişiye bisiklet hediye edildi.
Dört etap halinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nın sonraki yarışları Polonya, Almanya ve Brezilya'da yapılacak. Sporcular sezon boyunca toplayacakları puanlarla genel klasman şampiyonluğu için mücadele edecek.