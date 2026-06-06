Dünyanın en iyi balayı rotaları belli oldu: Yeni evlilerin favorisi neresi?

1. Bali, Endonezya

Ormanın okyanusla buluştuğu Bali, 2026 yılı için listenin zirvesinde. Özel havuzlarda yüzen kahvaltılar, çiftlere özel spa deneyimleri ve çiçeklerle dolu banyolar, adanın sunduğu romantizmin sadece bir parçası. Macera arayanlar içinse volkan tırmanışları, şelale yürüyüşleri ve sörf gibi aktiviteler öne çıkıyor.

Pirinç tarlaları, tapınaklar, yoga ve meditasyon seanslarıyla Bali, uzun seyahat süresine rağmen iki haftalık bir balayı programını rahatlıkla doldurabilecek zenginlikte.