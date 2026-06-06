Tripadvisor, gerçek gezgin yorumlarına dayanarak hazırladığı “2026 Gezginlerin Seçimi En İyi Destinasyonlar” listesinde, dünyanın en iyi 10 balayı rotasını açıkladı. Sıralama; bir yıl boyunca yapılan yorumların hem sayısı hem de kalitesine göre belirlendi.
Dünyanın en iyi balayı rotaları belli oldu: Yeni evlilerin favorisi neresi?
Yeni evlilerin hayalini süsleyen ülkeler açıklandı. İşte dünyanın en iyi balayı rotaları...
Göz alıcı plajlardan romantik bağ evlerine, doğa ve lüksü bir araya getiren bu rotalar, yeni evli çiftlerin favorileri arasında yer alıyor.
1. Bali, Endonezya
Ormanın okyanusla buluştuğu Bali, 2026 yılı için listenin zirvesinde. Özel havuzlarda yüzen kahvaltılar, çiftlere özel spa deneyimleri ve çiçeklerle dolu banyolar, adanın sunduğu romantizmin sadece bir parçası. Macera arayanlar içinse volkan tırmanışları, şelale yürüyüşleri ve sörf gibi aktiviteler öne çıkıyor.
Pirinç tarlaları, tapınaklar, yoga ve meditasyon seanslarıyla Bali, uzun seyahat süresine rağmen iki haftalık bir balayı programını rahatlıkla doldurabilecek zenginlikte.
2. Mauritius
Afrika kıyılarından yaklaşık 1200 mil açıkta bulunan Mauritius, “dünyadan kopmak” isteyen çiftlerin tercihi. Île aux Cerfs’e yapılan katamaran turları, Chamarel’in yedi renkli toprakları ve tropikal bitki çeşitliliğiyle ünlü Pamplemousses Botanik Bahçesi, romantik kaçamakların başında geliyor.
3. Maldivler
Su üstü villaları ve sahilde mum ışığında akşam yemekleriyle Maldivler, balayının simgesi olmayı sürdürüyor. Dalış ve şnorkelli yüzme için ideal resifler, gündüz saatlerini doldururken; ekvatora yakın konum, gece gökyüzünde benzersiz bir yıldız gözlemi imkânı sunuyor.
4. St. Lucia
Karayipler’in gözdesi St. Lucia, lüks ve doğayı bir araya getiriyor. Piton Dağları manzaralı oteller, volkanik çamur banyoları, şelaleler ve çikolata tadımları, balayı programlarının vazgeçilmezleri arasında.
5. Galle, Sri Lanka
Sri Lanka’nın güneybatısındaki Galle, listeye giren en sürpriz destinasyonlardan biri. 16. yüzyıldan kalma Galle Kalesi, taş sokakları ve surlarıyla tarih meraklılarına hitap ederken, çevresindeki bakir plajlar ve su altı heykel müzesi farklı deneyimler sunuyor.
Listesinin devamında, Vietnam’dan Hue, ABD’den Napa Vadisi, İtalya’dan Positano, Kenya’dan Watamu ve Karayipler’den Antigua yer alıyor.
Özellikle Watamu, kristal berraklığındaki suları ve gelgitte kalp şeklini alan Aşk Adası ile dikkat çekiyor.