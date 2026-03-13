Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
Anasayfa Sağlık Dünyanın en iyi 250 hastanesi belli oldu: Türkiye'den 3 hastane listede

Dünyanın en iyi 250 hastanesi belli oldu: Türkiye'den 3 hastane listede

Uluslararası prestijli yayın organı Newsweek ve Alman istatistik devi Statista iş birliğiyle hazırlanan "Dünyanın En İyi Hastaneleri 2026" listesi büyük ilgi görüyor.

Hava Demir
Dünyanın en iyi 250 hastanesi belli oldu: Türkiye'den 3 hastane listede - Resim: 1

Bu yıl ilk kez Türkiye'nin de dahil edildiği küresel sıralamada, Türkiye'den tam 3 hastane dünyanın en iyi 250 hastanesi arasına girmeyi başardı. Bu başarı, Türk sağlık sisteminin uluslararası alanda yükselen kalitesini gözler önüne seriyor.

Dünyanın en iyi 250 hastanesi belli oldu: Türkiye'den 3 hastane listede - Resim: 2

Türkiye'den Zirveye Yerleşen Hastaneler Listede

Türkiye'yi temsil eden hastaneler ve küresel sıralamaları şöyle:

Koç Üniversitesi Hastanesi: Dünya genelinde 213. sıra
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi: Dünya genelinde 234. sıra
Anadolu Sağlık Merkezi: Dünya genelinde 248. sıra

Dünyanın en iyi 250 hastanesi belli oldu: Türkiye'den 3 hastane listede - Resim: 3

Bu üç hastane, 32 ülkeden toplam 2.530 hastanenin değerlendirildiği prestijli listede ilk 250'ye girmeyi başaran tek Türk kurumları oldu. Özellikle Koç Üniversitesi Hastanesi, Türkiye'de de 1. sırada yer alarak ulusal liderliğini perçinledi.

Dünyanın en iyi 250 hastanesi belli oldu: Türkiye'den 3 hastane listede - Resim: 4

Türkiye'deki En İyi 35 Hastane Sıralaması

Newsweek ve Statista, Türkiye'ye özel bir alt sıralama da yayımladı. Türkiye'deki en iyi 35 hastanenin öne çıkanları şu şekilde:

Koç Üniversitesi Hastanesi
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi
Anadolu Sağlık Merkezi
Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Acıbadem Üniversitesi Uluslararası Hastanesi
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyanın en iyi 250 hastanesi belli oldu: Türkiye'den 3 hastane listede - Resim: 5

Altınbaş Üniversitesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Başkent Üniversitesi Hastanesi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi
Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi

Dünyanın en iyi 250 hastanesi belli oldu: Türkiye'den 3 hastane listede - Resim: 6

(Listenin devamında diğer üniversite ve özel hastaneler de yer alıyor; toplamda 35 kurum sıralamaya girdi.)

Dünyanın en iyi 250 hastanesi belli oldu: Türkiye'den 3 hastane listede - Resim: 7

Değerlendirme Nasıl Yapıldı? Şeffaf ve Kapsamlı Kriterler

Sıralama, tamamen objektif ve çok katmanlı bir metodolojiyle oluşturuldu. Hastaneler dört ana veri kaynağı üzerinden analiz edildi

Dünyanın en iyi 250 hastanesi belli oldu: Türkiye'den 3 hastane listede - Resim: 8

Resmi Kalite Göstergeleri

Tedavi kalitesi, hijyen standartları, hasta başına doktor/hemşire oranı gibi kamu verileri


Uzman Anketleri

32 ülkeden on binlerce sağlık profesyoneli (doktor, hemşire vb.) kendi kurumları hariç en iyi hastaneleri önerdi

Dünyanın en iyi 250 hastanesi belli oldu: Türkiye'den 3 hastane listede - Resim: 9

Hasta memnuniyeti

Taburculuk sonrası yapılan anketler ve tavsiye etme oranları


PROMs (Hasta Tarafından Bildirilen Sonuç Ölçümleri)

Hastaların kendi bildirdiği tedavi sonuçları ve memnuniyet verileri (2025 sonbahar-kış dönemi özel anketi).

Bu kriterler sayesinde liste, sadece teknik donanımı değil, hasta odaklı yaklaşımı da ödüllendiriyor.

Dünyanın en iyi 250 hastanesi belli oldu: Türkiye'den 3 hastane listede - Resim: 10

Türkiye İçin Tarihi Bir Başarı

Türkiye, 2026 listesinde ilk kez yer alarak büyük bir adım attı. Özellikle üniversite hastanelerinin üst sıralarda yer alması, akademik tıp alanındaki gücümüzü ortaya koyuyor. Bu başarı, Türk sağlık sektörünün küresel rekabetteki yükselişini ve tıbbi turizm potansiyelini de güçlendiriyor.

Kaynak: AA
