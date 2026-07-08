Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var

ZİRVEDE GİRİT'İN ÜNLÜ DAKOS'U VAR



Listenin ilk sırasında bulunan Dakos, Girit mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak gösteriliyor. Arpa gevreği üzerine olgun domates, myzithra peyniri, zeytin, kapari, taze kekik ve zeytinyağı eklenerek hazırlanan bu geleneksel tarif, genellikle hafif bir akşam yemeği ya da meze olarak tüketiliyor.

Dakos'u benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise feta yerine Girit'e özgü myzithra peynirinin kullanılması. Bazı tariflerde deniz rezenesi de salataya eşlik ediyor.