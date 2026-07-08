Dünyanın en geniş gastronomi veri tabanlarından biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Salatası" listesini güncelledi.
Kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan sıralamada Akdeniz mutfağı öne çıktı.
Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var
Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı. Türkiye'den geleneksel 6 lezzet listeye girmeye başarırken bir salata ise ilk 10'da yer aldı.Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en geniş gastronomi veri tabanlarından biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Salatası" listesini güncelledi.
Listenin zirvesinde Yunanistan'ın Girit Adası'na özgü Dakos yer alırken, Türkiye'den tam 6 geleneksel salata ilk 60'a girmeyi başardı. İşte dünyanın en iyi salataları arasında gösterilen o lezzetler ve sıralamadaki yerleri...
ZİRVEDE GİRİT'İN ÜNLÜ DAKOS'U VAR
Listenin ilk sırasında bulunan Dakos, Girit mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak gösteriliyor. Arpa gevreği üzerine olgun domates, myzithra peyniri, zeytin, kapari, taze kekik ve zeytinyağı eklenerek hazırlanan bu geleneksel tarif, genellikle hafif bir akşam yemeği ya da meze olarak tüketiliyor.
Dakos'u benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise feta yerine Girit'e özgü myzithra peynirinin kullanılması. Bazı tariflerde deniz rezenesi de salataya eşlik ediyor.
BULGARİSTAN İLK 10'A 3 FARKLI LEZZETLE GİRDİ
Dünyanın en iyi salataları listesinde Bulgaristan'ın üç farklı lezzetle ilk 10'a girmesi dikkat çekti. Ovcharska salatası ikinci, Snezhanka üçüncü, Shopska salatası ise sekizinci sırada yer aldı.
Mantar, yumurta ve jambonla hazırlanan Ovcharska salatası özellikle yaz aylarında serinletici özelliğiyle öne çıkarken, yoğurt bazlı Snezhanka soğuk servis edilen hafif tarifler arasında gösteriliyor. Shopska salatası ise domates, salatalık, biber ve Bulgar peyniriyle ülkenin simge yemeklerinden biri olarak kabul ediliyor.
TUNUS MUTFAĞINDAN İKİ LEZZET İLK 5'TE
Tunus mutfağına ait iki farklı salata, listenin en üst sıralarında kendine yer buldu. Haşlanmış havuçtan hazırlanan Houria, ezme kıvamındaki yapısıyla dördüncü sıraya yerleşti. Közlenmiş sebzelerle hazırlanan Mechouia ise zengin aroması sayesinde beşinci sırada yer aldı.
Her iki tarif de Tunus'ta hem ana yemeğin yanında hem de meze olarak sıkça tüketiliyor. Baharatlar ve zeytinyağıyla zenginleştirilen bu salatalar, ülkenin en bilinen geleneksel lezzetleri arasında gösteriliyor.
TÜRKİYE'DEN 6 GELENEKSEL SALATA LİSTEDE
Türk mutfağı, dünyanın en iyi 100 salatası listesinde toplam 6 lezzetle gövde gösterisi yaptı. Türkiye, elde ettiği bu dereceyle listede en fazla geleneksel salatayla temsil edilen ülkeler arasında dikkat çekti.
Uluslararası sıralamada göğsümüzü kabartan lezzetlerimiz şu şekilde yer aldı:
Antalya usulü piyaz: 9. sıra
Mersin usulü kısır: 17. sıra
Patlıcan salatası: 27. sıra
Semizotu salatası: 43. sıra
Zeytin piyazı: 54. sıra
Çoban salatası: 60. sıra