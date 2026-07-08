Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gastro Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var

Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var

Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı. Türkiye'den geleneksel 6 lezzet listeye girmeye başarırken bir salata ise ilk 10'da yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var - Resim: 1

Dünyanın en geniş gastronomi veri tabanlarından biri olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 100 Salatası" listesini güncelledi.
Kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan sıralamada Akdeniz mutfağı öne çıktı.

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Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var - Resim: 2

Listenin zirvesinde Yunanistan'ın Girit Adası'na özgü Dakos yer alırken, Türkiye'den tam 6 geleneksel salata ilk 60'a girmeyi başardı. İşte dünyanın en iyi salataları arasında gösterilen o lezzetler ve sıralamadaki yerleri...

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Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var - Resim: 3

ZİRVEDE GİRİT'İN ÜNLÜ DAKOS'U VAR


Listenin ilk sırasında bulunan Dakos, Girit mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak gösteriliyor. Arpa gevreği üzerine olgun domates, myzithra peyniri, zeytin, kapari, taze kekik ve zeytinyağı eklenerek hazırlanan bu geleneksel tarif, genellikle hafif bir akşam yemeği ya da meze olarak tüketiliyor.
Dakos'u benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise feta yerine Girit'e özgü myzithra peynirinin kullanılması. Bazı tariflerde deniz rezenesi de salataya eşlik ediyor.

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Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var - Resim: 4

BULGARİSTAN İLK 10'A 3 FARKLI LEZZETLE GİRDİ

Dünyanın en iyi salataları listesinde Bulgaristan'ın üç farklı lezzetle ilk 10'a girmesi dikkat çekti. Ovcharska salatası ikinci, Snezhanka üçüncü, Shopska salatası ise sekizinci sırada yer aldı.
Mantar, yumurta ve jambonla hazırlanan Ovcharska salatası özellikle yaz aylarında serinletici özelliğiyle öne çıkarken, yoğurt bazlı Snezhanka soğuk servis edilen hafif tarifler arasında gösteriliyor. Shopska salatası ise domates, salatalık, biber ve Bulgar peyniriyle ülkenin simge yemeklerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var - Resim: 5

TUNUS MUTFAĞINDAN İKİ LEZZET İLK 5'TE

Tunus mutfağına ait iki farklı salata, listenin en üst sıralarında kendine yer buldu. Haşlanmış havuçtan hazırlanan Houria, ezme kıvamındaki yapısıyla dördüncü sıraya yerleşti. Közlenmiş sebzelerle hazırlanan Mechouia ise zengin aroması sayesinde beşinci sırada yer aldı.
Her iki tarif de Tunus'ta hem ana yemeğin yanında hem de meze olarak sıkça tüketiliyor. Baharatlar ve zeytinyağıyla zenginleştirilen bu salatalar, ülkenin en bilinen geleneksel lezzetleri arasında gösteriliyor.

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Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var - Resim: 6

TÜRKİYE'DEN 6 GELENEKSEL SALATA LİSTEDE

Türk mutfağı, dünyanın en iyi 100 salatası listesinde toplam 6 lezzetle gövde gösterisi yaptı. Türkiye, elde ettiği bu dereceyle listede en fazla geleneksel salatayla temsil edilen ülkeler arasında dikkat çekti.

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Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var - Resim: 7

Uluslararası sıralamada göğsümüzü kabartan lezzetlerimiz şu şekilde yer aldı:

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Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var - Resim: 8

Antalya usulü piyaz: 9. sıra

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Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var - Resim: 9

Mersin usulü kısır: 17. sıra

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Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var - Resim: 10

Patlıcan salatası: 27. sıra

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Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var - Resim: 11

Semizotu salatası: 43. sıra

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Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var - Resim: 12

Zeytin piyazı: 54. sıra

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Dünyanın en iyi 100 salatası açıklandı...Listede Türkiye'den 6 lezzet var - Resim: 13

Çoban salatası: 60. sıra

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