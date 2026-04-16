Dünya genelindeki geleneksel yemekleri, yerel ürünleri ve mutfak kültürlerini belgelemeyi ve görünür kılmayı amaçlayan TasteAtlas, dünyanın en iyi mutfaklarını sıraladı.
Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada?
Dijital gastronomi rehberi TasteAtlas (Lezzet Atlası), ''Dünyanın en iyi 100 mutfağı'' listesini açıkladı. İtalyan mutfağının zirvede yer aldığı listede Türkiye'nin sıralaması ise dikkat çekti. İşte TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi mutfakları ve Türkiye'nin listedeki yeri...Derleyen: Hava Demir
Avrupa ülkelerinin üst sıralarda yer aldığı listede İtalya zirveye yerleşti. Türkiye ise güçlü rakipleri arasında dikkat çeken bir konum elde etti. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en iyi 100 mutfağı listesi!
İtalya - 4.64
Yunanistan - 4.60
Peru - 4.54
Portekiz - 4.53
İspanya - 4.53
Japonya - 4.49
Türkiye - 4.49
Türk mutfağı listede 7. sırada yer alarak dünyanın en iyi mutfakları arasında üst sıralardaki yerini korudu.
Kebap çeşitleri, zeytinyağlılar, baklava ve zengin kahvaltı kültürü Türkiye’nin yüksek puan almasını sağladı.
Çin
Kaynak: Diğer