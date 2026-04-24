Dosta güven, düşmana korku... Dünyanın en iyi askeri birlikleri sırasında Bordo Bereliler kaçıncı sırada

2026 yılı için uluslararası savunma analiz siteleri ve askeri strateji merkezleri en prestijli raporunu paylaştı. Eğitim süreçlerinin zorluğu, operasyonel başarı oranı ve çelik gibi iradeleriyle tanınan "Dünyanın En Disiplinli ve Elit 10 Askeri Birliği" listesi, savunma kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Listede Türk Özel Kuvvetleri'nin (Bordo Bereliler) konumu, bir kez daha dosta güven düşmana korku verdi.
İŞTE DÜNYANIN EN DİSİPLİNLİ 10 BİRLİĞİ
SAS (Special Air Service) – Birleşik Krallık: Modern özel birliklerin atası olarak kabul edilen SAS, "Kim Cüret Ederse O Kazanır" mottosuyla ilk sıradaki yerini koruyor.
Navy SEALs – ABD: Özellikle "Cehennem Haftası" adı verilen ve psikolojik sınırları zorlayan eğitim disipliniyle zirvede.
Alpha Group – Rusya: Soğuk Savaş'tan bu yana gelen sert disiplin anlayışı ve doğrudan operasyon kabiliyetiyle biliniyor.
BORDO BERELİLER (Özel Kuvvetler) – TÜRKİYE: Listede göğsümüzü kabartan Türk askeri, dünyada eşi benzeri olmayan "Güven Atışı" eğitimi ve 3,5 yıla yayılan zorlu uzmanlık kurslarıyla 4. sırada yer aldı.
GIGN – Fransa: Terörle mücadele ve rehine kurtarma konusundaki disipliniyle Avrupa'nın en iyilerinden.
KOPASSUS – Endonezya: Balta girmemiş ormanlarda yapılan hayatta kalma eğitimleri ve katı askeri disipliniyle listeye girmeyi başardı.
JTF2 – Kanada: Gizlilik, keskin nişancı disiplini ve kış şartlarındaki harekat kabiliyetiyle tanınıyor.
MARCOS – Hindistan: "Timsahlar" olarak da bilinen bu birlik, amfibi harekat disiplini konusunda uzmanlaşmış durumda.
SSG (Special Services Group) – Pakistan: Dünyanın en yüksek rakımlı bölgelerinde görev yapabilme disipliniyle dikkat çekiyor.
JW GROM – Polonya: NATO standartlarındaki yüksek uyumu ve modern savaş disipliniyle listeyi tamamlıyor.
Bu sıralama; Global Firepower 2026 verileri, Military Today analizleri ve The Defense Watch tarafından yayınlanan "Operasyonel Hazırlık ve Eğitim Zorluğu" raporları baz alınarak hazırlanmıştır.
Türk Bordo Berelileri'nin listede 4. sırada yer almasındaki en büyük etken, sadece fiziksel güç değil; Suriye ve Irak gibi aktif çatışma bölgelerindeki operasyonel tecrübesi ile modern teknolojiyi sahaya yansıtma disiplinidir. TSK, 2026 yılında da dünyanın en saygın orduları arasındaki yerini sağlamlaştırmıştır.
Savunma sanayiinde yerli ve milli projeleriyle küresel dengeleri değiştiren Türkiye, 145 ülkenin askeri kapasitesinin ölçüldüğü Global Firepower 2026 raporunda tarihi bir eşiği aşarak dünya devlerini saf dışı bıraktı
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİNDE TÜRKİYE
Türkiye dünyanın kaçıncı güçlü ordusu?" sorusu bu yıl da en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Açıklanan rapora göre Türkiye, yerli savunma sanayii hamlelerinin etkisiyle listede önemli bir sıçrama yaptı. Uzmanlara göre bu yükselişte; SİHA teknolojileri, yerli üretim projeleri ve operasyonel kabiliyet artışı kritik rol oynadı. TSK askeri güç sıralaması 2026 verileri, Türkiye'nin artık sadece bölgesel değil küresel ölçekte de güçlü aktörler arasında olduğunu ortaya koyuyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri 9. sırada yer aldı.