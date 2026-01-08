Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Dünyanın en hayalet 10 ordusu: Türkiye kaçıncı?

Radar izini azaltan platformlar, siber savaş yetenekleri ve özel kuvvet doktrinleriyle "görünmez güç" kavramı yeniden şekilleniyor. Dünyanın en "hayalet" 10 ordusunun sıralandığı listede Türkiye'nin yükselişi göz dolduruyor.

Haberi Paylaş
Dünyanın en hayalet 10 ordusu: Türkiye kaçıncı? - Resim: 1

Modern savaş artık yalnızca tank, uçak ve asker sayısı ile değerlendirilmiyor. Düşmanı fark ettirmeden hareket etme, elektronik ile siber alanda hakimiyet kurma kabiliyeti orduların asıl gücünü ortaya koyuyor.

Bu bağlamda hazırlanan "Dünyanın En Hayalet 10 Ordusu" listesi, stealth teknolojileri ve gizli operasyon yetenekleriyle öne çıkan ülkeleri sıralarken, Türkiye'nin yakın zamandaki stratejik hamleleri etkileyici bir yer edinmesini sağlıyor.

HİNDİSTAN

Proje: Yerli stealth uçağı AMCA geliştiriliyor.

Güç: Dev savunma bütçesiyle stealth teknolojisini ülke içinde üretmeye odaklanan güç.

1 10
Dünyanın en hayalet 10 ordusu: Türkiye kaçıncı? - Resim: 2

İSRAİL

Envanter: F-35'i (Adir adıyla) modifiye edip gerçek muharebede ilk kullanan ülke.

Güç: Stealth uçakları tespit eden radarlar ve elektronik harp sistemlerinde dünya öncüsü.

2 10
Dünyanın en hayalet 10 ordusu: Türkiye kaçıncı? - Resim: 3

FRANSA

Envanter: Rafale uçakları (yarı-stealth) ve gelecek hayalet sistem FCAS'ın öncüsü.

Güç: Nükleer kapasite taşıyabilecek hayalet platformlarda uzmanlaşmış ülke.

3 10
Dünyanın en hayalet 10 ordusu: Türkiye kaçıncı? - Resim: 4

BİRLEŞİK KRALLIK

Envanter: Geniş F-35B filosu.

Güç: Radardan kaçan Tempest (6. nesil) uçağının geliştiricisi ve stealth tasarımda küresel mühendislik üssü.

4 10
Dünyanın en hayalet 10 ordusu: Türkiye kaçıncı? - Resim: 5

JAPONYA

Envanter: F-35'lerin en büyük operatörlerinden biri ve kendi X-2 Shinshin projesiyle stealth Ar-Ge'de lider.

Gelecek: İngiltere ve İtalya ile ortak 6. nesil uçak (GCAP) projesi ortağı.

5 10
Dünyanın en hayalet 10 ordusu: Türkiye kaçıncı? - Resim: 6

GÜNEY KORE

Envanter: 2026'da teslimatları başlayan KF-21 Boramae.

Güç: ABD desteğiyle geliştirilen fakat kendi mühendisliğiyle stealth seviyesini Blok-2'ye çıkaran yükselen aktör.

6 10
Dünyanın en hayalet 10 ordusu: Türkiye kaçıncı? - Resim: 7

TÜRKİYE

Envanter: Milli Muharip Uçak KAAN, dünyanın ilk insansız hayalet uçaklarından KIZILELMA ve uçan kanat tasarımlı ANKA-3.

Güç: 2026 itibarıyla stealth teknolojisini insanlı-insansız platformlara ve MİLGEM gemilerine uyarlayabilen az sayıdaki ülkeden biri.

7 10
Dünyanın en hayalet 10 ordusu: Türkiye kaçıncı? - Resim: 8

RUSYA

Envanter: 5. nesil Su-57 Felon ve destekleyen hayalet İHA S-70 Okhotnik.

Güç: Radar emici malzemeler ve plazma stealth teknolojilerinde uzmanlaşmış güç.

8 10
Dünyanın en hayalet 10 ordusu: Türkiye kaçıncı? - Resim: 9

ÇİN

Envanter: Sayısı 300'ü geçen J-20 Mighty Dragon filosu.

Atılım: 2026'da seri üretimi ivme kazanan uçak gemisi tabanlı J-35 ve radarda kuş kadar iz bırakan stratejik bombacı H-20 projeleriyle ABD'ye en yakın rakip.

9 10
Dünyanın en hayalet 10 ordusu: Türkiye kaçıncı? - Resim: 10

ABD

Envanter: F-22 Raptor, F-35 serisi ve dünyanın en yeni hayalet bombacısı B-21 Raider.

Güç: Sadece havada değil, Zumwalt sınıfı gemilerle denizde de "görünmezlik" standardını koyan ülke.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
