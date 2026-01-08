Dünyanın en hayalet 10 ordusu: Türkiye kaçıncı?

Modern savaş artık yalnızca tank, uçak ve asker sayısı ile değerlendirilmiyor. Düşmanı fark ettirmeden hareket etme, elektronik ile siber alanda hakimiyet kurma kabiliyeti orduların asıl gücünü ortaya koyuyor.

Bu bağlamda hazırlanan "Dünyanın En Hayalet 10 Ordusu" listesi, stealth teknolojileri ve gizli operasyon yetenekleriyle öne çıkan ülkeleri sıralarken, Türkiye'nin yakın zamandaki stratejik hamleleri etkileyici bir yer edinmesini sağlıyor.

HİNDİSTAN

Proje: Yerli stealth uçağı AMCA geliştiriliyor.

Güç: Dev savunma bütçesiyle stealth teknolojisini ülke içinde üretmeye odaklanan güç.