Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau sessiz sedasız evlendi

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau sessiz sedasız evlendi

Çocuk yaşta "Dünyanın en güzel kızı" olarak ün kazanan Fransız model Thylane Blondeau, sürpriz bir kararla sevgilisi DJ Ben Attal ile evlendi. Çift, nişanlanmalarının üzerinden yalnızca üç ay geçtikten sonra Paris'te düzenlenen romantik bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau sessiz sedasız evlendi - Resim: 1

Moda dünyasına henüz küçük yaşlarda adım atan ve "Dünyanın en güzel kızı" unvanıyla geniş kitlelerce tanınan 25 yaşındaki Blondeau, 29 yaşındaki DJ Ben Attal ile Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturdu.

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Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau sessiz sedasız evlendi - Resim: 2

Ünlü model, düğünde pelerin detaylarıyla öne çıkan zarif beyaz bir gelinlik tercih etti. Saçlarını sade bir topuzla toplayan Blondeau, doğal tonlardaki makyajıyla şıklığını tamamladı.

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Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau sessiz sedasız evlendi - Resim: 3

Elinde beyaz kala zambaklarından oluşan gelin buketi taşıyan Blondeau, düğün mekanına klasik bir Porsche 356 Speedster ile giriş yaptı.

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Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau sessiz sedasız evlendi - Resim: 4

Mekânın önünde toplanan davetliler çifti alkışlarla karşılarken, o anlar bol bol fotoğraflandı.

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Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau sessiz sedasız evlendi - Resim: 5

Çift, geleneksel düğün alışkanlıklarının dışına çıkarak tören alanına ayrı ayrı değil, birlikte gelmeyi tercih etti.

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Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau sessiz sedasız evlendi - Resim: 6

Bu detay da davetlilerin ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken anlardan biri oldu.

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