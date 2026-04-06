Fransız model, çocukluk döneminde kazandığı bu unvanla hafızalara kazınmıştı. Bugün ise moda dünyasının aranan yüzlerinden biri olarak kariyerini sürdürüyor. 25. yaş gününü, geçmişten bir çocukluk karesiyle kutlayan Blondeau, hayranlarından yoğun beğeni ve yorum aldı.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Blondeau, kısa süre önce uzun zamandır birlikte olduğu Benjamin Attal ile nişanlandığını duyurmuştu.

Modellik serüveni ise oldukça erken başladı. Henüz 3 yaşındayken ünlü tasarımcı Jean Paul Gaultier tarafından keşfedilen Blondeau, 4 yaşında podyuma çıktı. 10 yaşında Vogue Paris kapağına poz vererek bu başarıyı yakalayan en genç model oldu. Kariyeri boyunca Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren ve Hugo Boss gibi dünya devleriyle çalışan model, bugün de moda dünyasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.