Dünyanın en güçlü şehirleri açıklandı: İstanbul birçok devi geride bıraktı

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU

Oxford Economics’in küresel şehirleri farklı kriterler üzerinden değerlendirdiği sıralamanın 2026 sonuçları açıklandı. İstanbul, bu yıl listenin en dikkat çeken yükselişlerinden birine imza attı.