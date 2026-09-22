DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU
Oxford Economics’in küresel şehirleri farklı kriterler üzerinden değerlendirdiği sıralamanın 2026 sonuçları açıklandı. İstanbul, bu yıl listenin en dikkat çeken yükselişlerinden birine imza attı.
Dünyanın en güçlü şehirleri açıklandı: İstanbul birçok devi geride bıraktı
Dünyanın önde gelen şehirlerini ekonomi, insan kaynağı, yaşam kalitesi, çevre ve yönetişim gibi kriterlerle karşılaştıran sıralama güncellendi. İstanbul’un dikkat çeken yükselişi listeye damga vururken, zirvedeki şehirler de belli oldu.Kaynak: Diğer
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU
İSTANBUL 42 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ
İstanbul, geçen yıla göre 42 sıra yükselerek 64’üncü basamağa çıktı. Böylece Barcelona, Milano, Hong Kong, Manchester, Roma ve Bangkok gibi önemli kentleri geride bıraktı.
İSTANBUL’UN ASIL GÜCÜ BURADAN GELDİ
İstanbul’un en güçlü performansı beşeri sermaye kategorisinde görüldü. 80,4 puanla dünyada 11’inci sıraya yükselen İstanbul, bu alanda küresel ilk 10’un kapısına dayandı.
VARŞOVA’DAN 109 BASAMAKLIK SIÇRAMA
Avrupa’daki en büyük yükseliş ise Varşova’dan geldi. Polonya’nın başkenti 109 basamak birden yükselerek 61’inci sıraya yerleşti. İstanbul’un 42 basamaklık çıkışı da Avrupa’daki dikkat çeken değişimler arasında yer aldı.
10. ZÜRİH
İlk 10’un kapısını 89,1 puanla Zürih açtı. İsviçre’nin finans merkezi özellikle yaşam kalitesi ve yönetişim alanlarındaki yüksek puanlarıyla öne çıktı.
9. TOKYO
Japonya’nın başkenti Tokyo, 89,5 puanla 9’uncu sırada yer aldı. Kent, özellikle beşeri sermaye ve yönetişim alanlarındaki güçlü performansıyla dikkat çekti.
8. SAN JOSE
Teknoloji sektörünün dünyadaki önemli merkezlerinden San Jose, 89,6 puanla 8’inci oldu. Kentin ekonomi puanı 90,7 olarak kaydedildi
7. BOSTON
ABD’nin önemli eğitim ve teknoloji merkezlerinden Boston, 90,7 puanla 7’nci sırada yer aldı. Kent ekonomi, beşeri sermaye ve yaşam kalitesi göstergeleriyle öne çıktı.
6. DUBLİN
Geçen yıla göre 7 basamak yükselen Dublin, 91,3 puanla 6’ncı sıraya çıktı. Kentin çevre ve yönetişim puanları yüksek seviyede kalırken, konut maliyetleri yaşam kalitesi üzerinde baskı oluşturdu.
5. SAN FRANCISCO
Teknoloji ve yapay zekâ yatırımlarının önemli merkezlerinden San Francisco, 91,9 puanla dünyanın en güçlü 5’inci şehri oldu.
4. SEATTLE
ABD’nin teknoloji merkezlerinden Seattle, 92,8 puanla 4’üncü sıraya yerleşti. Ekonomik ekosistemi, yüksek gelirli iş gücü ve çevre göstergeleri kentin konumunu destekledi.
3. PARİS
Zirvenin ilk üçünde geçen yıla göre değişiklik olmadı. Paris, 93,4 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu. Fransız başkenti özellikle yaşam kalitesi göstergeleriyle öne çıktı.
2. LONDRA
Londra, 98,8 puanla dünyanın en güçlü ikinci şehri oldu. İngiltere’nin başkenti beşeri sermaye kategorisinde 100 tam puan aldı.
ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ
Listenin ilk sırasında yine New York yer aldı. 100 genel puana ulaşan kent, ekonomi kategorisinde de tam puan alarak zirvedeki yerini korudu.