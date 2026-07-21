Henley Pasaport Endeksi'nin 20. yıl raporuna göre Singapur, 192 ülkeye erişim sağlayan pasaportuyla dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülke oldu.
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Uluslararası seyahat özgürlüğünü ölçen Henley Pasaport Endeksi'nin 20. yıl raporu yayımlandı. Listenin zirvesinde 192 ülkeye vizesiz veya kolaylaştırılmış giriş imkânı sunan Singapur yer alırken, Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Rapor, son 20 senede pasaportların küresel gücünde yaşanan değişimi de ortaya koydu.
Bir dönem dünyanın en güçlü pasaportları arasında gösterilen ABD, 2006'daki lider konumundan 10. sıraya geriledi.
Henley & Partners Yönetim Kurulu Başkanı Christian H. Kaelin, pasaport gücünün yalnızca seyahat kolaylığını değil, ülkelerin uluslararası ilişkilerdeki etkisini de yansıttığını ifade etti.
Kaelin'e göre güçlü pasaportlara sahip ülkeler, ticaret, yatırım ve güvenlik alanlarında daha fazla tercih edilen ortaklar arasında yer alıyor.
TÜRKİYE 48. SIRADA YER ALDI
Henley Pasaport Endeksi'ne göre Türk pasaportu, 112 ülkeye vizesiz veya kolaylaştırılmış erişim imkânı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 48. sıraya yerleşti.
İLK 10'DA HANGİ ÜLKELER VAR?
Endekste ilk sırayı 192 destinasyona erişim sağlayan Singapur aldı.
Onu şu ülkeler takip etti:
Singapur – 192 ülke
Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Japonya – 188 ülke
İsveç – 187 ülke
Almanya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg ve Norveç – 186 ülke
Avusturya, İsviçre, Malta, Portekiz ve Yunanistan – 185 ülke
Birleşik Krallık, Macaristan ve Polonya – 184 ülke
Avustralya, Kanada, Çekya, Letonya, Malezya, Slovakya, Slovenya ve Yeni Zelanda – 183 ülke
Estonya ve Hırvatistan – 182 ülke
Lihtenştayn ve Litvanya – 181 ülke