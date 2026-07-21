Yeniçağ Gazetesi
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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Uluslararası seyahat özgürlüğünü ölçen Henley Pasaport Endeksi'nin 20. yıl raporu yayımlandı. Listenin zirvesinde 192 ülkeye vizesiz veya kolaylaştırılmış giriş imkânı sunan Singapur yer alırken, Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri - Resim: 1

Henley Pasaport Endeksi'nin 20. yıl raporuna göre Singapur, 192 ülkeye erişim sağlayan pasaportuyla dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülke oldu.

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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri - Resim: 2

Rapor, son 20 senede pasaportların küresel gücünde yaşanan değişimi de ortaya koydu.

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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri - Resim: 3

Bir dönem dünyanın en güçlü pasaportları arasında gösterilen ABD, 2006'daki lider konumundan 10. sıraya geriledi.

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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri - Resim: 4

Henley & Partners Yönetim Kurulu Başkanı Christian H. Kaelin, pasaport gücünün yalnızca seyahat kolaylığını değil, ülkelerin uluslararası ilişkilerdeki etkisini de yansıttığını ifade etti.

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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri - Resim: 5

Kaelin'e göre güçlü pasaportlara sahip ülkeler, ticaret, yatırım ve güvenlik alanlarında daha fazla tercih edilen ortaklar arasında yer alıyor.

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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri - Resim: 6

TÜRKİYE 48. SIRADA YER ALDI

Henley Pasaport Endeksi'ne göre Türk pasaportu, 112 ülkeye vizesiz veya kolaylaştırılmış erişim imkânı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportları arasında 48. sıraya yerleşti.

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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri - Resim: 7

İLK 10'DA HANGİ ÜLKELER VAR?

Endekste ilk sırayı 192 destinasyona erişim sağlayan Singapur aldı.

Onu şu ülkeler takip etti:

Singapur – 192 ülke

Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Japonya – 188 ülke

İsveç – 187 ülke

Almanya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg ve Norveç – 186 ülke

Avusturya, İsviçre, Malta, Portekiz ve Yunanistan – 185 ülke

Birleşik Krallık, Macaristan ve Polonya – 184 ülke

Avustralya, Kanada, Çekya, Letonya, Malezya, Slovakya, Slovenya ve Yeni Zelanda – 183 ülke

Estonya ve Hırvatistan – 182 ülke

Lihtenştayn ve Litvanya – 181 ülke

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