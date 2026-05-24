Yeniçağ Gazetesi
24 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım

Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım

Sıradan tatil rotalarından sıkılanlar için dünya genelindeki en tuhaf, gizemli ve şaşırtıcı turistik yerleri sizler için listeledik...

Abdullah Kerzi Derleyen: Abdullah Kerzi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım - Resim: 1

Tatil anlayışını tamamen değiştirecek, görenleri hayrete düşüren dünyanın en garip turistik yerlerini YENİÇAĞ olarak sizler için derledik. İşte alışılmışın dışına çıkmak isteyen gezginler için en tuhaf 12 rota...

1 14
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım - Resim: 2

Socotra Adası (Yemen):

Uzaydan düşmüş gibi duran Ejderha Kanı ağaçlarına ev sahipliği yapar.

2 14
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım - Resim: 3

Benekli Göl / Spotted Lake (Kanada):

Yazın buharlaşan suyun ardında mineral zengini, renkli halkalar bırakır.

3 14
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım - Resim: 4

Cehennem Kapısı (Türkmenistan):

1971 yılından beri kesintisiz olarak yanmaya devam eden devasa bir gaz krateridir.

4 14
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım - Resim: 5

Şampanya Havuzu (Yeni Zelanda):

Karbondioksit çıkışı nedeniyle sürekli köpüren, rengarenk bir termal kaynaktır.

5 14
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım - Resim: 6

Devler Kaldırımı / Giant's Causeway (Kuzey İrlanda):

Volkanik patlamalarla oluşan 40.000 adet geometrik bazalt sütundan meydana gelir.

6 14
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım - Resim: 7

Oyuncak Bebek Adası / Isla de las Muñecas (Meksika):

Ağaçlara asılmış binlerce çürüyen oyuncak bebekle doludur.

7 14
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım - Resim: 8

Sedlec Kemik Kilisesi (Çekya):

Yaklaşık 40.000 insanın kemikleriyle dekore edilmiş bir şapeldir.

8 14
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım - Resim: 9

Catacombes de Paris (Fransa):

Paris'in altında altı milyondan fazla insanın kemiklerini barındıran yeraltı mezarlarıdır.

9 14
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım - Resim: 10

Görünmez Ağaçlar Parkı / Crooked Forest (Polonya):

Gövdeleri taban kısmında 90 derece bükülerek büyüyen gizemli çam ağaçlarıdır.

10 14
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım - Resim: 11

Bubblegum Alley (California, ABD):

Duvarları binlerce çiğnenmiş sakızla kaplı olan garip bir sokaktır.

11 14
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım - Resim: 12

Kavanagh'ın Ters Evi (Gürcistan):

Hem dış mimarisi hem de içindeki tüm eşyaları tamamen ters duran bir yapıdır.

12 14
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım - Resim: 13

Carhenge (Nebraska, ABD):

İngiltere'deki Stonehenge anıtının eski Amerikan arabalarıyla yapılmış bir replikasıdır.

13 14
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım - Resim: 14
14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro