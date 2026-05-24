Tatil anlayışını tamamen değiştirecek, görenleri hayrete düşüren dünyanın en garip turistik yerlerini YENİÇAĞ olarak sizler için derledik. İşte alışılmışın dışına çıkmak isteyen gezginler için en tuhaf 12 rota...
Dünyanın en garip turistik 12 yeri... Tatil demeye bin şahit lazım
Sıradan tatil rotalarından sıkılanlar için dünya genelindeki en tuhaf, gizemli ve şaşırtıcı turistik yerleri sizler için listeledik...Derleyen: Abdullah Kerzi
Socotra Adası (Yemen):
Uzaydan düşmüş gibi duran Ejderha Kanı ağaçlarına ev sahipliği yapar.
Benekli Göl / Spotted Lake (Kanada):
Yazın buharlaşan suyun ardında mineral zengini, renkli halkalar bırakır.
Cehennem Kapısı (Türkmenistan):
1971 yılından beri kesintisiz olarak yanmaya devam eden devasa bir gaz krateridir.
Şampanya Havuzu (Yeni Zelanda):
Karbondioksit çıkışı nedeniyle sürekli köpüren, rengarenk bir termal kaynaktır.
Devler Kaldırımı / Giant's Causeway (Kuzey İrlanda):
Volkanik patlamalarla oluşan 40.000 adet geometrik bazalt sütundan meydana gelir.
Oyuncak Bebek Adası / Isla de las Muñecas (Meksika):
Ağaçlara asılmış binlerce çürüyen oyuncak bebekle doludur.
Sedlec Kemik Kilisesi (Çekya):
Yaklaşık 40.000 insanın kemikleriyle dekore edilmiş bir şapeldir.
Catacombes de Paris (Fransa):
Paris'in altında altı milyondan fazla insanın kemiklerini barındıran yeraltı mezarlarıdır.
Görünmez Ağaçlar Parkı / Crooked Forest (Polonya):
Gövdeleri taban kısmında 90 derece bükülerek büyüyen gizemli çam ağaçlarıdır.
Bubblegum Alley (California, ABD):
Duvarları binlerce çiğnenmiş sakızla kaplı olan garip bir sokaktır.
Kavanagh'ın Ters Evi (Gürcistan):
Hem dış mimarisi hem de içindeki tüm eşyaları tamamen ters duran bir yapıdır.
Carhenge (Nebraska, ABD):
İngiltere'deki Stonehenge anıtının eski Amerikan arabalarıyla yapılmış bir replikasıdır.