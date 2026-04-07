Dünyanın en garip köprüsü: Tanrı’nın elleriyle yükselen altın yol

Köprü, Ba Na Hills’in zorlu yamaçlarında yürüyüşü kolaylaştırmak için yapıldı ancak kısa sürede çok daha fazlası haline geldi: Panoramik manzaralar, mor çiçekler eşliğinde sisli bir yürüyüş ve dünyanın en fotojenik köprülerinden biri. Modern mühendislik ile mitolojik unsurların (tanrı elleri, altın iplik) harmanlandığı bu eser, Vietnam turizminin küresel bir simgesi oldu.