Dünyanın en garip köprüsü: Tanrı’nın elleriyle yükselen altın yol
Vietnam’ın sisli dağlarında yükselen Altın Köprü, 1.400 metre yükseklikte iki devasa elin üzerinde süzülüyor. 150 metrelik altın sarısı yol, doğa ile modern sanatın muhteşem buluşması olarak ziyaretçilerini büyülüyor.Cansu İşcan
2018 yılında kapılarını açan bu yapı, sadece bir geçiş noktası değil; modern sanat ile doğanın büyüleyici bir sentezi olarak dikkat çekiyor. Vietnam’da bulunan Altın Köprü, “gökyüzünü tutan eller” olarak da biliniyor.
Köprünün en çarpıcı özelliği, onu ayakta tutuyormuş gibi görünen iki devasa el figürüdür. “Tanrı’nın ellerinin topraktan bir altın lifi çekmesi” felsefesiyle tasarlanan bu eller, ilk bakışta kadim bir taş işçiliğini andırsa da aslında çelik ağlar üzerine giydirilmiş fiberglas malzemeden üretilmiştir.
Ellerin üzerindeki yosun ve aşınma efektleri, yapının çevredeki balta girmemiş ormanlarla kusursuz bir estetik uyum yakalamasını sağlıyor. Köprünün yapımında doğa ile uyum sağlanmasına özel önem verildi.
Yaklaşık 150 metre uzunluğundaki bu altın sarısı şerit, sekiz farklı bölümden oluşarak teleferik istasyonunu bahçelere bağlıyor. Truong Son Dağları’nın gizemli atmosferinde, mor çiçeklerin eşlik ettiği bu yürüyüş yolu, ziyaretçilerine panoramik bir görsel şölen sunuyor.
Altın renginin parıltısı, ormanın derin yeşili ve sisin beyazıyla birleştiğinde, dünyanın en popüler turizm rotalarından biri ortaya çıkıyor. Modern mühendisliğin heykel sanatıyla buluştuğu bu durak, Vietnam’ın küresel simgesi olmayı sonuna kadar hak ediyor.
ALTIN KÖPRÜ TARİHÇESİ
Vietnam’ın sisli dağlarında, bulutların üzerinde süzülen bir mühendislik harikası olan Altın Köprü (Cầu Vàng), Da Nang kentindeki Ba Na Tepeleri’nde (Bà Nà Hills) yer alıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 1.400-1.487 metre yükseklikte bulunan bu yapı, ziyaretçilerine masalsı bir deneyim sunuyor.
Köprü, Sun Group tarafından geliştirilen Ba Na Hills Resort’un genişletme projesinin bir parçası olarak tasarlandı. Proje, bölgedeki turizmi canlandırmak amacıyla yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırımın unsurlarından biriydi. Tasarım çalışmaları 2017 yılında başladı.
İnşaat Temmuz 2017’de başladı, Nisan 2018’de tamamlandı ve köprü Haziran 2018’de halka açıldı. Açılışından kısa süre sonra sosyal medyada viral olan yapı, kısa sürede Vietnam’ın en ikonik turistik simgelerinden biri haline geldi.
Tasarım, Ho Chi Minh City merkezli TA Landscape Architecture firmasına ait. Firmanın kurucusu ve ana tasarımcısı Vu Viet Anh, köprü tasarımcısı Trần Quang Hùng ve tasarım yöneticisi Nguyen Quang Huu Tuan olarak projede yer aldı.
Müşteri Sun Group’un başlangıçta tasarıma çekinceleri olsa da, ekip aylarca ikna süreciyle nihai şekli verdi.
• Eller: Çelik iskelet üzerine tel örgü (wire mesh) ve fiberglas kaplama. Görünümü eski taş gibi vermek için özel çatlak ve yosun efektleri uygulandı. Eller estetik amaçlı; yapısal yükü taşımıyorlar.
• Köprü gövdesi: Altın renginde boyanmış çelik yapı. Yürüme yüzeyi dayanıklı Merawan Giaza ahşap (termitlere ve hava koşullarına dayanıklı).
• Korkuluklar: Altın kaplamalı paslanmaz çelik.
• Genişlik: 5 metre.
• Uzunluk: Yaklaşık 150 metre (490 ft), sekiz farklı bölümden (span) oluşuyor. En uzun açıklık 21,2 metre.
• Tasarım: Köprü hafif kıvrımlı bir yol izleyerek neredeyse kendi etrafında döner gibi bir formda. Teleferik istasyonunu Thien Thai (Cennet Bahçesi) bahçelerine bağlıyor.
Yapı, çevredeki orman ve sisli manzarayla uyumlu olsun diye minimum müdahale ile tasarlandı. Çelik destekler doğrudan kayalık zemine sabitlendi. Eller, dağdan çıkıyormuş gibi konumlandırıldı ve ormanın yeşiliyle kusursuz bir estetik bütünlük sağladı.
Köprü, Ba Na Hills’in zorlu yamaçlarında yürüyüşü kolaylaştırmak için yapıldı ancak kısa sürede çok daha fazlası haline geldi: Panoramik manzaralar, mor çiçekler eşliğinde sisli bir yürüyüş ve dünyanın en fotojenik köprülerinden biri. Modern mühendislik ile mitolojik unsurların (tanrı elleri, altın iplik) harmanlandığı bu eser, Vietnam turizminin küresel bir simgesi oldu.
Bugün hâlâ milyonlarca ziyaretçi çeken Altın Köprü, doğa ile sanatın, gelenek ile çağdaş tasarımın mükemmel bir sentezi olarak kabul ediliyor.