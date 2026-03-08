Japonya’nın modern yüzünün çok ilerisinde, Yamanashi dağlarının kalbinde 1300 yıllık etkileyici bir efsane yaşamayı sürdürüyor.
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor
Japonya’nın Yamanashi dağlarında bulunan Nishiyama Onsen Keiunkan, 705 yılından beri aynı aile tarafından işletiliyor. Guinness’e giren otel, 1300 yıllık tarihi, kesintisiz kaplıca suları ve geleneksel mimarisiyle ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Tam 52 nesildir aynı aile tarafından aralıksız işletilen Nishiyama Onsen Keiunkan, 705 yılından bugüne kapılarını konuklarına açarak "dünyanın en eski oteli" unvanını gururla koruyor.
Savaşlara ve doğal felaketlere meydan okuyan bu tarihî yapı, ziyaretçilerini adeta zaman içinde bir yolculuğa çıkarıyor.
Japonya’nın modern yüzü robot oteller ve teknolojik çılgınlıklarla bilinse de, ülkenin en büyüleyici rekoru Yamanashi dağlarının derinliklerinde, bin yılı aşan bir sessizlikte gizli.
Dünyanın en eski oteli unvanını taşıyan Nishiyama Onsen Keiunkan, yalnızca bir konaklama merkezi değil, aynı zamanda 1300 yıllık kesintisiz bir aile geleneği.
İşte bu sıra dışı işletmenin büyüleyici hikayesi…
705 YILINDAN GÜNÜMÜZE UZANAN BİR GELENEK
Her şey 705 yılında, İmparator Tenji’nin danışmanının oğlu Fujiwara Mahito’nun bölgedeki şifalı kaynak sularını keşfetmesiyle başladı.
Otel, adını kurulduğu "Keiun" döneminden alıyor.
O günden bu yana, sayısız konuk, aynı kaplıca sularında dinlendi.
İşletmenin en dikkat çekici özelliği ise tam 52 nesildir aynı aile tarafından yönetiliyor olması.
ZAMANIN DURDUĞU YER
Akaishi Dağları’nın eteklerinde, Hayakawa Nehri’nin kıyısında bulunan otel, adeta bir Ghibli filmi sahnesini hatırlatıyor.
Japonya’nın en az nüfuslu bölgelerinden birinde bulunması, ona izole ve mistik bir atmosfer kazandırıyor.
1997 yılında modern ihtiyaçlar için geniş çaplı bir yenileme geçirse de; geleneksel tatami zeminler, kağıt sürgülü kapılar (shoji) ve klasik washitsu tarzı odalar ruhunu korumayı sürdürüyor.
Misafirlerin banyo yaptığı Hakuho suları, tam 13 yüzyıldır aynı yer altı kaynağından, hiç kesilmeden akıyor.
GUINNESS REKORLAR KİTABI
Nishiyama Onsen Keiunkan, 2011 yılında "Dünyanın En Eski Oteli" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
Bu bin küsur yıllık süreçte yaşanan büyük depremler, savaşlar ve ekonomik krizler bile otelin kapılarını kapatmaya yetmedi.
Bugün bu otel, yalnızca bir turizm destinasyonu değil; Japonya’nın süreklilik, aile bağları ve doğaya duyduğu saygının somut bir anıtı olarak ayakta duruyor.