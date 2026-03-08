Yeniçağ Gazetesi
08 Mart 2026 Pazar
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/6
Anasayfa Gündem Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor

Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor

Japonya’nın Yamanashi dağlarında bulunan Nishiyama Onsen Keiunkan, 705 yılından beri aynı aile tarafından işletiliyor. Guinness’e giren otel, 1300 yıllık tarihi, kesintisiz kaplıca suları ve geleneksel mimarisiyle ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Haberi Paylaş
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 1

Japonya’nın modern yüzünün çok ilerisinde, Yamanashi dağlarının kalbinde 1300 yıllık etkileyici bir efsane yaşamayı sürdürüyor.

1 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 2

Tam 52 nesildir aynı aile tarafından aralıksız işletilen Nishiyama Onsen Keiunkan, 705 yılından bugüne kapılarını konuklarına açarak "dünyanın en eski oteli" unvanını gururla koruyor.

2 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 3

Savaşlara ve doğal felaketlere meydan okuyan bu tarihî yapı, ziyaretçilerini adeta zaman içinde bir yolculuğa çıkarıyor.

3 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 4

Japonya’nın modern yüzü robot oteller ve teknolojik çılgınlıklarla bilinse de, ülkenin en büyüleyici rekoru Yamanashi dağlarının derinliklerinde, bin yılı aşan bir sessizlikte gizli.

4 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 5

Dünyanın en eski oteli unvanını taşıyan Nishiyama Onsen Keiunkan, yalnızca bir konaklama merkezi değil, aynı zamanda 1300 yıllık kesintisiz bir aile geleneği.

İşte bu sıra dışı işletmenin büyüleyici hikayesi…

5 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 6

705 YILINDAN GÜNÜMÜZE UZANAN BİR GELENEK

Her şey 705 yılında, İmparator Tenji’nin danışmanının oğlu Fujiwara Mahito’nun bölgedeki şifalı kaynak sularını keşfetmesiyle başladı.

6 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 7

Otel, adını kurulduğu "Keiun" döneminden alıyor.

7 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 8

O günden bu yana, sayısız konuk, aynı kaplıca sularında dinlendi.

8 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 9

İşletmenin en dikkat çekici özelliği ise tam 52 nesildir aynı aile tarafından yönetiliyor olması.

9 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 10

ZAMANIN DURDUĞU YER

Akaishi Dağları’nın eteklerinde, Hayakawa Nehri’nin kıyısında bulunan otel, adeta bir Ghibli filmi sahnesini hatırlatıyor.

10 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 11

Japonya’nın en az nüfuslu bölgelerinden birinde bulunması, ona izole ve mistik bir atmosfer kazandırıyor.

11 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 12

1997 yılında modern ihtiyaçlar için geniş çaplı bir yenileme geçirse de; geleneksel tatami zeminler, kağıt sürgülü kapılar (shoji) ve klasik washitsu tarzı odalar ruhunu korumayı sürdürüyor.

12 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 13

Misafirlerin banyo yaptığı Hakuho suları, tam 13 yüzyıldır aynı yer altı kaynağından, hiç kesilmeden akıyor.

13 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 14

GUINNESS REKORLAR KİTABI

Nishiyama Onsen Keiunkan, 2011 yılında "Dünyanın En Eski Oteli" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

14 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 15

Bu bin küsur yıllık süreçte yaşanan büyük depremler, savaşlar ve ekonomik krizler bile otelin kapılarını kapatmaya yetmedi.

15 16
Dünyanın en eski oteli 1300 yıldır nasıl ayakta? Savaşlar, depremler, krizler: 52 nesildir aynı aile yönetiyor - Resim: 16

Bugün bu otel, yalnızca bir turizm destinasyonu değil; Japonya’nın süreklilik, aile bağları ve doğaya duyduğu saygının somut bir anıtı olarak ayakta duruyor.

16 16
Kaynak: Magazin Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro