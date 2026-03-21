Dünyanın en eski opera sahnesi 290. yılına hazırlanıyor: Verdi, Rossini ve Callas’ın sahnesi
Dünyanın en eski faal opera sahnesi Teatro di San Carlo, 290. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Olağanüstü akustiği, tarihi prömiyerleri ve efsane sanatçılarıyla Napoli’nin gururu olan bina, İtalyan opera geleneğinin yaşayan simgesi olmaya devam ediyor.
İtalyan kültürünün en önemli unsurlarından opera sanatının başlıca merkezlerinden biri sayılan ve 18. yüzyıldan beri Napoli’nin simge yapılarından olan San Carlo Opera Binası de aralarında bulunduğu basın grubuna kapılarını açtı.
Bourbon Hanedanı’ndan 3. Charles tarafından 1737’de kendi adına yaptırılan San Carlo, yalnızca 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.
At nalı biçimindeki salon düzeni, altın varaklı süslemeleri ve kırmızı kadife koltuklarıyla klasik İtalyan opera mimarisinin en etkileyici örneklerinden biri olan bina, özellikle olağanüstü akustiğiyle dünya çapında ün kazandı.
Bu özelliği sayesinde Napoli, bir dönem Avrupa’nın müzik merkezi olarak anıldı. Ünlü İtalyan besteciler Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini ve Giuseppe Verdi’nin pek çok eserini yazıp sahnelediği San Carlo, Maria Callas’tan Luciano Pavarotti’ye kadar sayısız büyük sanatçının da sahne aldığı tarihi bir mekan olma niteliğini taşıyor.
Uzun yıllardır İtalya’da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek de, ülkede film yönetmenlerinin opera sahneleme geleneği çerçevesinde 2012 ve 2015 yıllarında Verdi’nin üç perdelik başyapıtı "La Traviata"yı San Carlo’da yönetmişti.
1816’daki büyük yangında ağır hasar gören ancak kısa sürede yeniden ayağa kaldırılan San Carlo Opera Binası, gelecek yıl açılışının 290. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.
Milano’daki ünlü La Scala’dan 41 yıl, Venedik’teki La Fenice’den ise 55 yıl önce açıldığı için Avrupa ve dünyadaki birçok opera binasından daha eski olmasıyla dikkat çekiyor.
"'(BÜYÜK MÜZİSYENLER) HEPSİ, BURASI İÇİN ESENLER YAZMIŞTIR"
San Carlo Opera Binası Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Fulvio Adamo Macciardi, yaptığı açıklamada, "Dünyada halen faaliyette olan en eski sahnelerden biri olarak kabul ediliyoruz." dedi.
Macciardi, tiyatronun şehirle bağını daha da güçlendirmek istediklerini ifade ederek, "Bu nedenle, bu güzel salon için özel olarak yazılmış ki çok sayıda olan eserlerle, tiyatronun inşa edildiği yaklaşık 300 yıl önce sahnelenen müzik üzerine güçlü şekilde odaklanmak istiyorum." diye konuştu.
Macciardi, UNESCO tarafından insanlığın somut kültürel mirası olarak tanındıklarını hatırlatarak şunları söyledi:
"Ancak asıl önemli olan İtalyan opera sanatıdır. Belki bu yeterince iyi anlaşılmadı. Özellikle İtalyan opera geleneği çünkü bizim çok önemli bir geleneğimiz var, İtalyan operaları dünyanın her yerinde sahneleniyor. Hatta İtalyancanın halen yaygın olarak konuşulmasının nedenlerinden biri de budur."
Macciardi, San Carlo sayesinde 1700 ve 1800’lü yıllarda tüm büyük müzisyenlerin Napoli’den geçtiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hepsi, burası için eserler yazmıştır. Bu nedenle bu tiyatro, beraberinde bir tarih, bir gelenek ve aynı zamanda pek çok prömiyere de ev sahipliği yapmıştır. Bunlar da açıkça bizim tarihimiz için son derece güçlü bir kimlik oluşturmaktadır."
Son yıllarda kapsamlı bir restorasyondan geçen San Carlo’nun bu bilgileri veren Macciardi, açıklamaların ardından gazetecilerle birlikte Gaetano Donizetti’nin ünlü eseri "Lucia di Lammermoor" operasını izledi.